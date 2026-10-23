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Ούτε μία, ούτε δύο αλλά τέσσερις φορές έχει οδηγηθεί σε πλειστηριασμό ένα οικόπεδο που βρίσκεται σε μια από τις πιο κεντρικές λεωφόρους της πρωτεύουσας, αλλά μέχρι τώρα δεν έχει βρει νέο ιδιοκτήτη.

Πρόκειται για ένα από τα λίγα εναπομείναντα αδόμητα οικόπεδα επί της Λεωφόρου Αθηνών, στην περιοχή της Ακαδημίας Πλάτωνος, κοντά στο κτήριο του Χρηματιστηρίου.

Για το επόμενο διάστημα και συγκεκριμένα για τις 23 Δεκεμβρίου έχει προγραμματιστεί ο πέμπτος κατά σειρά πλειστηριασμός, με την τιμή πρώτης προσφοράς να έχει υποχωρήσει, λόγω των άγονων προσπαθειών που προηγήθηκαν, από τα 9,55 εκατ. ευρώ, που ήταν αρχικά, στα 7,64 εκατ. ευρώ.

Ιδιαίτερη περίπτωση

Είναι σίγουρα μια ιδιαίτερη περίπτωση, καταρχάς καθώς παραμένει άχτιστο μέσα σε ένα υπερδομημένο τοπίο. Έπειτα, ο ίδιος ο πλειστηριασμός δεν είναι αποτέλεσμα κάποιων χρεών σε τράπεζες ή servicers, όπως συνήθως συμβαίνει, αλλά εκούσιος. Πρόκειται για ιδιωτική ιδιοκτησία η οποία ανήκει σε τρία φυσικά πρόσωπα (είναι συγκύριοι κατά 1/3 έκαστο), εκ των οποίων το ένα βρίσκεται στη θέση του επισπεύδοντος τη διαδικασία. Εκτελεστός τίτλος είναι απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (από τον Σεπτέμβριο του 2024), η οποία έχει ήδη καταστεί τελεσίδικη.

Επίσης, το ακίνητο δεν φέρει κανένα εμπράγματο βάρος, όπως προσημείωση υποθήκης, αναγκαστική κατάσχεση κ.λπ., που χαρακτηρίζει την συντριπτική πλειονότητα των ακινήτων που βγαίνουν σε πλειστηριασμό.

Τέλος, ανάλογη της σπανιότητας τέτοιων ελευθέρων οικοπέδων, αλλά και των σημαντικών δυνατοτήτων αξιοποίησης είναι και η τιμή του ακόμη και τώρα που έχει μειωθεί στα 7,64 εκατ. ευρώ, κάτι που το αναδεικνύει ως ένα από τα ακριβότερα οικόπεδα της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.

Τα χαρακτηριστικά του

Το οικόπεδο-γεωτεμάχιο, που είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, βρίσκεται στο 4ο Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, στη θέση Κολωνός ή Ακαδημία Πλάτωνος επί της Λεωφόρου Αθηνών πρώην 178 και ήδη 134. Έχει συνολική έκταση 3.154 τ.μ. κατά το τοπογραφικό διάγραμμα, 3.150 τ.μ. κατά τον τίτλο κτήσης και 3.147 τ.μ. κατά το Κτηματολόγιο, με πρόσωπο μήκους 32,13 μ. προς τη Λεωφ. Αθηνών.

Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε πως εντός του οικοπέδου υπάρχουν δύο ερειπωμένα και μισογκρεμισμένα λυόμενα κτίσματα και περιμετρικά του είναι περιφραγμένο. Στην πρόσοψή του υφίσταται στάση λεωφορείων και συνορεύει εκατέρωθεν με κτήριο της Εθνικής Τράπεζας (προς την Αθήνα) και επιχείρηση ενοικίασης/ πώλησης/ service ταξί (προς το Χαϊδάρι).

Περαιτέρω αναφέρεται ότι το ακίνητο βρίσκεται επί της Λεωφ. Αθηνών, μεταξύ του κτηρίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, είναι εντός σχεδίου πόλης και σχεδόν τραπεζοειδούς σχήματος.

Όσον αφορά την ευρύτερη περιοχή είναι πυκνοδομημένη, με κτήρια επαγγελματικής χρήσης υπερτοπικού χαρακτήρα επί της Λεωφ. Αθηνών (Χρηματιστήριο Αθηνών, αντιπροσωπείες και εκθέσεις αυτοκινήτων, τράπεζες, super market κτλ) και με επαγγελματικές χρήσεις (βιοτεχνίες, μεταφορικές εταιρείες κτλ) αλλά και κατοικίες στις εσωτερικές οδούς.

Δυνατότητες αξιοποίησης

Το οικόπεδο διαθέτει άμεση προβολή επί της Λεωφ. Αθηνών και ως εκ τούτου, θεωρείται ιδανικό για ανάπτυξη κτηρίου επαγγελματικών χρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό καταγράφεται η σημαντική έλλειψη διαθέσιμων γραφειακών χώρων κατηγορίας Α στο κέντρο της Αθήνας καθώς η έντονη ζήτηση από επιχειρήσεις έχει περιορίσει σημαντικά το διαθέσιμο απόθεμα, εκτοξεύοντας τα ενοίκια.

Ειδικότερα, επί του οδικού άξονα της Λεωφ. Αθηνών διαπιστώνεται έντονη έλλειψη γραφειακών χώρων υψηλής ενεργειακής κατηγορίας (Α+, Α) λόγω της γειτνίασης με το Χρηματιστήριο Αθηνών και πολλές άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες.

Έτσι, το βέλτιστο σενάριο αξιοποίησης του οικοπέδου προβλέπει ανέγερση πολυώροφου κτηρίου γραφείων με υπόγειους βοηθητικούς χώρους (στάθμευσης, αποθηκών κτλ).

Με βάση αυτό το σενάριο θα μπορούσε να ανεγερθεί πενταόροφο κτήριο γραφείων με τέσσερα υπόγεια και 170 κλειστές θέσεις στάθμευσης.