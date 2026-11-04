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Χωρίς ενδιαφερόμενο ολοκληρώθηκε νωρίτερα σήμερα ο πλειστηριασμός για το «Ολύμπιον Ιωαννίνων», ενώ το ίδιο συνέβη και στον προηγούμενο που έγινε στις 16 Σεπτεμβρίου.

Θα πρέπει να σημειωθεί ωστόσο ότι σε αναστολή έχουν οδηγηθεί οι πλειστηριασμοί για την κεντρική μονάδα των Πατρών, από όπου ξεκίνησε η ανάπτυξη του ομίλου. Ειδικότερα, είχαν προγραμματιστεί για τις 25 Νοεμβρίου 9 πλειστηριασμοί σε βάρος της «Ολύμπιον Θεραπευτήριο Γενική Κλινική Πατρών Α.Ε.» με τη συνολική τιμή εκκίνησης διαμορφώνεται στα 13,1 εκατ. ευρώ.

Αυτοί όμως έχουν ήδη ανασταλεί, ενώ το ίδιο συνέβη και για το «Ολύμπιον Θεσσαλίας», εξέλιξη που φαίνεται να επιβεβαιώνει πληροφορίες περί διαπραγμάτευσης με θετικό πρόσημο σχετικά με δάνεια του ομίλου.

Η ανακοπή και η απόφαση

Όσον αφορά το «Ολύμπιον Ιωαννίνων» κρίσιμο ρόλο έπαιξε ανακοπή της ομώνυμης εταιρείας κατόπιν της οποίας το Μονομελές Πρωτοδικείο Ιωαννίνων διέταξε τον υπερδιπλασιασμό της τιμής πρώτης προσφοράς, από τα 2,8 εκατ. ευρώ στα 5,8 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης το δικαστήριο εξέτασε σε βάθος τις χρηματοοικονομικές παραμέτρους της υπόθεσης. Έτσι, για την αρχική τιμή εκκίνησης των 2.786.000 ευρώ, οι εκτιμητές χρησιμοποίησαν την μέθοδο των κερδών σε συνδυασμό με τη μέθοδο της χρήσης προεξοφλημένων ταμειακών ροών.

Αυτά, ωστόσο, «μετρήθηκαν» μέχρι το 2017… Έκτοτε όμως η λειτουργία της μονάδας έχει περάσει στην «Ολύμπιον Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Περίθαλψη Α.Ε.». Όπως σημειώνεται στη δικαστική απόφαση «Για τον ορθό υπολογισμό των ακαθάριστων κερδών (EBITDA) της λειτουργούσας -εντός του κατασχεθέντος ακινήτου- επιχείρησης θα έπρεπε οι εκτιμητές να λάβουν υπόψη τους τα πραγματικά έσοδα (κύκλο εργασιών) της επιχείρησης αυτής κατά το χρόνο της εκτίμησης (01.12.2025), ήτοι της εταιρείας με την επωνυμία «Ολύμπιον Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Περίθαλψη Α.Ε.» η οποία από τα τέλη του έτους 2017 μέχρι και σήμερα λειτουργεί το Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης στο κατασχεθέν ακίνητο ιδιοκτησίας της ανακόπτουσας».

Βάσει άλλης έκθεσης εκτίμησης που χρησιμοποίησε διαφορετική μέθοδο, λαμβάνοντας υπόψη και τα πρόσφατα οικονομικά στοιχεία, η αγοραία αξία του κατασχεθέντος ακινήτου ανέρχεται στο ποσό των 5.837.469 ευρώ, ενώ κατόπιν επιμέτρησης και άλλων παραγόντων το δικαστήριο κατέληξε στα 5,8 εκατ. ευρώ.

Τι περιλαμβάνει

Στον σημερινό πλειστηριασμό βγήκε ένα αγροτεμάχιο, 13.661,37 τ.μ., μαζί με τα κτίσματα που βρίσκεται στη θέση «Κασιμις» της Δημοτικής Κοινότητας Πεδινής του Δήμου Ιωαννιτών, εκτός σχεδίου πόλεως, ιδιοκτησίας της εταιρείας «Ολύμπιον Ηπείρου-Γενική Κλινική Ιωαννίνων Α.Ε.».

Επί του αγροτεμαχίου έχει κατασκευαστεί κτήριο αποτελούμενο από υπόγειο, ισόγειο και δύο επιπλέον ορόφους, το οποίο, λειτουργεί ως Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης. Το κτήριο περιλαμβάνει δύο πτέρυγες που εφάπτονται μεταξύ τους σε ορθή γωνία, σχηματίζοντας κάτοψη σχήματος «Ζ».

Όσον αφορά στην επιφάνεια των επιπέδων ανέρχονται σε 2.230 τ.μ. για το ισόγειο και 2.230 τ.μ. για το υπόγειο, σε 2.200 τ.μ για τον Α’ όροφο, ενώ ο Β’ όροφος, ο οποίος εκτείνεται μόνο στη μία πτέρυγα του κτηρίου και διαθέτει μεγάλο ημιϋπαίθριο χώρο έχει επιφάνεια 765 τ.μ.

Το Κέντρο Αποκατάστασης απέχει 8 χιλιόμετρα από την πόλη των Ιωαννίνων, ενώ περιγράφεται ως μια υπερσύγχρονη δομή αποθεραπείας και αποκατάστασης, και ως το πρώτο και μοναδικό ιδιωτικό κέντρο αποκατάστασης σε όλη την Ήπειρο και την Βορειοδυτική Ελλάδα.Διαθέτει 40 δωμάτια με 99 κλίνες, τα οποία είναι άρτια εξοπλισμένα καθώς και ιατρομηχανολογικό εξοπλισμό υψηλού επιπέδου.

Η περιπέτεια ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2023, όταν έχει προγραμματιστεί ο πρώτος πλειστηριασμός με τιμή πρώτης προσφοράς 4,3 εκατ. ευρώ, αλλά ανεστάλη. Στη συνέχεια όμως ορίστηκε νέος για τον Νοέμβριο του 2024 με τιμή πρώτης προσφοράς που με βάση νεότερη έκθεση εκτίμησης ανερχόταν σε 4.422.679 ευρώ. Σε εκείνη τη φάση ο πλειστηριασμός έγινε, αλλά χωρίς αποτέλεσμα.

Ακολούθησε ο επόμενος στις 15 Ιανουαρίου 2025 με την ίδια τιμή εκκίνησης. Και πάλι όμως ματαιώθηκε ελλείψει πλειοδοτών. Το ίδιο συνέβη και στις 12 Μαρτίου 2025, παρότι η τιμή εκκίνησης είχε υποχωρήσει κατά 20% στα 3.538.143 ευρώ.

Τον Σεπτέμβριο του 2026, όπως και σήμερα το «Ολύμπιον Ιωαννίνων» επανήλθε στην πλατφόρμα πλειστηριασμών, με τιμή 5.800.000 ευρώ, αλλά όπως προαναφέρθηκε, δεν υπήρξε ενδιαφερόμενος.