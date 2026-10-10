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Στις δικαστικές αίθουσες της Αυστραλίας μεταφέρεται η μάχη για την προστασία των εμπορικών σημάτων στη βιομηχανία της μόδας, καθώς ο γερμανικός κολοσσός αθλητικών ειδών Adidas κατέθεσε αγωγή εναντίον της δημοφιλούς εταιρείας White Fox Boutique.

Η γερμανική εταιρεία κατηγορεί τη μάρκα από το Σίδνεϊ για την πώληση και προώθηση ενδυμάτων με σχέδιο τεσσάρων ριγών, ισχυριζόμενη ότι πρόκειται για παραπλανητική απομίμηση που παραβιάζει το εμβληματικό της σήμα με τις τρεις ρίγες. Σύμφωνα με τα έγγραφα που υποβλήθηκαν στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Αυστραλίας, η Adidas είχε απευθύνει αλλεπάλληλες προειδοποιήσεις προς την αυστραλιανή εταιρεία καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς απαιτώντας την απόσυρση των προϊόντων, οι οποίες ωστόσο αγνοήθηκαν, όπως αναφέρει το CNN.

Η White Fox, η οποία ιδρύθηκε το 2013 και διαθέτει τεράστια απήχηση στις νεότερες ηλικίες σε Αυστραλία, ΗΠΑ και Βρετανία με περισσότερους από 2,7 εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram, βρίσκεται πλέον στο στόχαστρο για την τακτική προώθησης των προϊόντων της. Κατά την πρώτη ακροαματική διαδικασία, οι νομικοί εκπρόσωποι της Adidas υποστήριξαν ότι η εταιρεία fast fashion εκμεταλλεύεται εσκεμμένα τη φήμη του γερμανικού brand. Μάλιστα, παρουσίασαν διαφημιστικό υλικό όπου influencers συνδύαζαν τα ρούχα τεσσάρων ρίγων της White Fox με γνήσια παπούτσια Adidas, υπογραμμίζοντας ότι η ταυτόχρονη παρουσίασή τους προκαλεί σύγχυση στο καταναλωτικό κοινό.

Η Υπερασπιστική Γραμμή και η Έμφαση στις… Τρεις Ρίγες

Από την πλευρά της, η υπεράσπιση της White Fox απέρριψε κατηγορηματικά όλους τους ισχυρισμούς, υποστηρίζοντας ότι το σχέδιο των τεσσάρων ρίγων αποτελεί απλώς ένα διακοσμητικό μοτίβο που χρησιμοποιείται ευρέως από πολλές εταιρείες γρήγορης μόδας, όπως οι Princess Polly, Glassons και Shein. Ο συνήγορος της αυστραλιανής εταιρείας επεσήμανε στο δικαστήριο ότι η ίδια η Adidas προβάλλει διεθνώς ως κεντρικό της σύνθημα πως είναι «η εταιρεία με τις τρεις ρίγες», δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον συγκεκριμένο αριθμό. Η πλευρά της μπουτίκ αμφισβήτησε το αν ένας ενήλικας καταναλωτής θα μπορούσε πραγματικά να παραπλανηθεί από την παρουσία μιας επιπλέον ρίγας.

Η δικαστική αυτή αντιπαράθεση φέρνει ξανά στο προσκήνιο την αυστηρή πολιτική που ακολουθεί η Adidas για την περιφρούρηση του εμπορικού της σήματος, το οποίο είναι κατοχυρωμένο στην Αυστραλία από το 1957. Η γερμανική εταιρεία έχει καταγράψει ανάλογη δικαστική νίκη στην Αυστραλία το 2013 εναντίον της Pacific Brands για υποδήματα με τέσσερις ρίγες, αν και πρόσφατα συνάντησε εμπόδια σε νομικές διαμάχες με οίκους πολυτελείας στο εξωτερικό. Ο δικαστής Ian Jackman όρισε την κύρια εκδίκαση της υπόθεσης για τις αρχές του 2027, θέτοντας τις βάσεις για μια κρίσιμη απόφαση που αναμένεται να επηρεάσει τα όρια της αντιγραφής στη σύγχρονη βιομηχανία της ένδυσης.

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