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Για τον Ρέι Ντάλιο, έναν από τους πλουσιότερους Αμερικανούς και ιδρυτή της Bridgewater Associates, ο πλούτος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή, αλλά δεν αποτελεί απαραίτητα το κλειδί για την προσωπική ικανοποίηση. Ο 77χρονος δισεκατομμυριούχος, με περιουσία που αγγίζει τα 22 δισεκατομμύρια δολάρια, που συγκαταλέγεται στους 400 πλουσιότερους Αμερικανούς, σύμφωνα με τον Bloomberg Billionaires Index, μίλησε για τη σχέση χρημάτων, ευτυχίας και επιτυχίας κατά τη διάρκεια συζήτησης στο Milken Institute Asia Summit, στη Σιγκαπούρη.

«Τα χρήματα είναι σημαντικός παράγοντας στη ζωή, αλλά αν εξετάσουμε την ευτυχία, βλέπουμε ότι πέρα από ένα ορισμένο επίπεδο δεν υπάρχει συσχέτιση με τον πλούτο», ανέφερε. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο σημαντικότερος παράγοντας για την ευτυχία είναι η αίσθηση ότι ανήκουμε σε μια κοινότητα, καθώς οι ανθρώπινες σχέσεις και η σύνδεση με τους άλλους έχουν μεγαλύτερη σημασία από τη συνεχή αύξηση της περιουσίας. Ο Ντάλιο και η σύζυγός του, Μπάρμπαρα Ντάλιο, έχουν δεσμευτεί να διαθέσουν μεγάλο μέρος της περιουσίας τους σε φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Η προσαρμοστικότητα ως κλειδί της επιτυχίας

Πέρα από την ευτυχία, ο Ντάλιο αναφέρθηκε και στα χαρακτηριστικά που θεωρεί καθοριστικά για την επαγγελματική και προσωπική επιτυχία. «Υπάρχει μια φράση που λέει ότι η επιτυχία δεν καθορίζεται από το πόσο έξυπνος είσαι, αλλά περισσότερο από το πόσο καλά μπορείς να προσαρμόζεσαι», σημείωσε. Ο ίδιος ίδρυσε την Bridgewater Associates το 1975, μετατρέποντάς την σε έναν από τους μεγαλύτερους διαχειριστές επενδυτικών κεφαλαίων υψηλού κινδύνου στον κόσμο. Σήμερα, η εταιρεία διαχειρίζεται περίπου 102 δισεκατομμύρια δολάρια για θεσμικούς πελάτες. Είναι επίσης συγγραφέας του βιβλίου Principles, το οποίο βρέθηκε στην κορυφή της λίστας των best sellers των New York Times και παρουσιάζει τη φιλοσοφία του για τη λήψη αποφάσεων και την ηγεσία.

Η σημασία της αυστηρότητας και των ουσιαστικών σχέσεων

Μιλώντας για την εμπειρία του ως επικεφαλής επιχειρήσεων, ο Ντάλιο υπογράμμισε ότι η φιλοσοφία του βασίζεται στον συνδυασμό ουσιαστικής εργασίας και ουσιαστικών ανθρώπινων σχέσεων. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην έννοια της «αυστηρής αγάπης», δηλαδή στην ανάγκη να συνδυάζεται η υποστήριξη με την ειλικρινή κριτική και την ανάληψη ευθύνης. «Όταν εργαζόμαστε μαζί για έναν κοινό στόχο, χρειάζεται και αυστηρότητα. Τη θέλουμε ακόμη και στην ανατροφή των παιδιών μας, γιατί οι δυσκολίες μάς κάνουν πιο δυνατούς», ανέφερε.

Κατά τον Ντάλιο, αυτή η προσέγγιση είναι απαραίτητη και στη διοίκηση ομάδων, καθώς βοηθά τους εργαζομένους να αναλαμβάνουν την ευθύνη των αποφάσεων και των αποτελεσμάτων τους. Η αντίληψή του για την επιτυχία συνδέεται επίσης με τη σαφήνεια των προσωπικών στόχων. Σε ανάρτησή του στο LinkedIn το 2024 είχε εξηγήσει ότι η επιτυχία προϋποθέτει να γνωρίζει κάποιος τι θέλει να πετύχει, να σχεδιάζει τη διαδρομή προς τον στόχο του και να την ακολουθεί με αποφασιστικότητα.

Όπως είχε γράψει, όσοι επιτυγχάνουν τους στόχους τους κατανοούν τις σχέσεις αιτίας και αποτελέσματος που καθορίζουν την πραγματικότητα και αναπτύσσουν αρχές που τους βοηθούν να πετύχουν όσα επιδιώκουν. Για τον ίδιο, πάντως, η επιτυχία δεν έχει έναν ενιαίο ορισμό.

«Δεν με ενδιαφέρει αν θέλεις να κατακτήσεις τον κόσμο, να περνάς τον χρόνο σου στον καναπέ ή να κάνεις οτιδήποτε άλλο. Κάποιοι θέλουν να αλλάξουν τον κόσμο και άλλοι να ζουν αρμονικά μέσα σε αυτόν και να απολαμβάνουν τη ζωή. Κανένα από τα δύο δεν είναι καλύτερο», είχε σημειώσει όπως μεταδίδει το CNBC. «Ο καθένας μας πρέπει να αποφασίσει τι έχει μεγαλύτερη αξία για τον ίδιο και να επιλέξει τον δρόμο που θα τον οδηγήσει εκεί».