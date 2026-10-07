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Ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής Ρέι Ντάλιο προειδοποίησε ότι η τεχνητή νοημοσύνη βρίσκεται σε μια «κλασική φούσκα», η οποία πλησιάζει στο σημείο όπου θα μπορούσε να σκάσει, καθώς τα επιτόκια αυξάνονται και εντείνεται η ανάγκη των επενδυτών να μετατρέψουν τον συσσωρευμένο πλούτο τους σε μετρητά.

Μιλώντας νωρίτερα σήμερα στο Forbes Global CEO Conference στη Σιγκαπούρη, ο ιδρυτής της Bridgewater Associates επισήμανε ότι ένα τεράστιο ύψος χρέους αναλαμβάνεται για τη χρηματοδότηση επενδύσεων στην AI. Όσο τα επιτόκια συνεχίζουν να ανεβαίνουν, το αυξανόμενο κόστος εξυπηρέτησης αυτού του χρέους μπορεί, σύμφωνα με τον ίδιο, να αποτελέσει το σημείο στο οποίο αρχίζει να ξεφουσκώνει η αγορά.

«Βρισκόμαστε στο μέρος του κύκλου που προηγείται αυτού του σημείου, αλλά το πλησιάζουμε», δήλωσε ο Ντάλιο. «Νομίζω ότι είμαστε κοντά».

Εκατοντάδες δισ. δολάρια επενδύονται στην AI

Οι προειδοποιήσεις του έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι μεγαλύτεροι τεχνολογικοί όμιλοι παγκοσμίως δαπανούν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια για την τεχνητή νοημοσύνη, με ολοένα μεγαλύτερο μέρος αυτών των επενδύσεων να χρηματοδοτείται μέσω δανεισμού.

Παράλληλα, τα κέρδη στις χρηματιστηριακές αγορές συγκεντρώνονται σε έναν σχετικά μικρό αριθμό μετοχών, κυρίως εταιρειών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της έκρηξης της AI.

Η κατάσταση γίνεται πιο σύνθετη από τη ραγδαία άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων διεθνώς, οι οποίες έχουν φθάσει στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δεκαετιών. Η εξέλιξη αυτή αυξάνει σημαντικά το κόστος χρηματοδότησης των τεράστιων επενδύσεων που απαιτούνται για data centers, προηγμένα chips και την υπόλοιπη υποδομή της τεχνητής νοημοσύνης.

Παρά τις πιέσεις από την αγορά ομολόγων, ωστόσο, οι αποτιμήσεις των μετοχών εξακολουθούν να ανεβαίνουν. Η αισιοδοξία γύρω από τις προοπτικές κερδοφορίας του τεχνολογικού κλάδου οδήγησε αυτή την εβδομάδα τους δείκτες S&P 500 και Nasdaq 100 σε νέα ιστορικά υψηλά.

Πού βλέπει τον κίνδυνο ο Ντάλιο

Ο Ντάλιο έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα τους τελευταίους μήνες για τον κίνδυνο δημιουργίας φούσκας γύρω από την AI. Σύμφωνα με τον ίδιο, μάλιστα, δεν είναι μόνο η άνοδος των επιτοκίων που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως καταλύτης για την ανατροπή του σημερινού σκηνικού.

Μεταξύ των πιθανών παραγόντων περιλαμβάνονται οι φόροι στον πλούτο και άλλα μέτρα που θα μπορούσαν να αναγκάσουν τους επενδυτές να ρευστοποιήσουν περιουσιακά στοιχεία, μετατρέποντας μη πραγματοποιημένα κέρδη σε πραγματικό χρήμα.

«Όλοι λένε “η περιουσία μου αξίζει ένα δισεκατομμύριο δολάρια”. Εντάξει, προσπάθησε όμως να τα ξοδέψεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, για να μπορέσει κάποιος να χρησιμοποιήσει στην πράξη αυτόν τον πλούτο, πρέπει πρώτα να πουλήσει περιουσιακά στοιχεία για να αποκτήσει μετρητά. Και ακριβώς αυτή η διαδικασία μαζικών ρευστοποιήσεων είναι, σύμφωνα με τον Ντάλιο, ένας από τους μηχανισμούς μέσω των οποίων συνήθως αρχίζει να σκάει μια χρηματοπιστωτική φούσκα.

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