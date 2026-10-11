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Τις απόψεις του για την ουσία της επιτυχίας και της ανθρώπινης ικανοποίησης μοιράστηκε ο αυτοδημιούργητος δισεκατομμυριούχος Ρέι Ντάλιο, υπογραμμίζοντας πως ο πλούτος, από ένα σημείο και μετά, αποσυνδέεται πλήρως από το αίσθημα της ευτυχίας.

Ο 77χρονος ιδρυτής της Bridgewater Associates, της μεγαλύτερης εταιρείας διαχείρισης hedge fund στον κόσμο με κεφάλαια που αγγίζουν τα 102 δισεκατομμύρια δολάρια, διαθέτει καθαρή περιουσία που πλησιάζει τα 22 δισεκατομμύρια δολάρια, καταλαμβάνοντας μία θέση ανάμεσα στους 400 πλουσιότερους Αμερικανούς.

Μιλώντας στο Milken Institute Asia Summit στη Σιγκαπούρη, ο Ντάλιο, ο οποίος μαζί με τη σύζυγό του Μπάρμπαρα έχει δεσμευτεί να δωρίσει το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του σε φιλανθρωπίες, επεσήμανε ότι ο καθοριστικότερος παράγοντας για την ευτυχία δεν είναι τα χρήματα, αλλά η αίσθηση της κοινότητας και της σύνδεσης με τους ανθρώπους, ενώ συμπλήρωσε πως η επιτυχία στη ζωή εξαρτάται πολύ περισσότερο από την προσαρμοστικότητα παρά από την ευφυΐα, όπως αναφέρει το CNBC.

Αναλύοντας την ηγετική του φιλοσοφία, ο συγγραφέας του μπεστ σέλερ «Principles» εστίασε στην έννοια της «σκληρής αγάπης» ως θεμέλιο για την εξισορρόπηση της ουσιαστικής εργασίας και των ουσιαστικών σχέσεων. Όπως εξήγησε, η σκληρότητα μέσα σε μια ομάδα ή μια οικογένεια χτίζει αντοχή και καθιστά τα μέλη της πιο ισχυρά και υπεύθυνα, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την επίτευξη κοινών στόχων.

Για τον Ντάλιο, η πραγματική πρόοδος έρχεται όταν κανείς κατανοεί σε βάθος τις σχέσεις αιτίου και αιτιατού που διέπουν την πραγματικότητα και διαμορφώνει σταθερές αρχές για να τις διαχειριστεί. Ξεκαθάρισε, μάλιστα, πως ο καθένας οφείλει να ορίσει αυτόνομα τι εκτιμά περισσότερο, είτε πρόκειται για την αλλαγή του κόσμου είτε για μια απλή ζωή σε αρμονία, καθώς καμία επιλογή δεν είναι ανώτερη από την άλλη, αρκεί να ακολουθείται με απόλυτη συνείδηση και πρόθεση.

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