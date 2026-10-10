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Οι συντάξεις Νοεμβρίου 2026 αναμένεται να καταβληθούν νωρίτερα σε εκατομμύρια δικαιούχους, καθώς η αργία της 28ης Οκτωβρίου επηρεάζει το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών.

Οι καταβολές θα πραγματοποιηθούν, όπως προβλέπεται, σε δύο διαφορετικές ημερομηνίες, ανάλογα με το Ταμείο από το οποίο προέρχεται κάθε συνταξιούχος. Σε αρκετές περιπτώσεις, ωστόσο, τα χρήματα θα εμφανιστούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς και στα ΑΤΜ από την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.

Συντάξεις μη μισθωτών: Πότε πληρώνουν ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ

Για τους μη μισθωτούς, οι συντάξεις Νοεμβρίου αναμένεται να καταβληθούν τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026.

Στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονται οι συνταξιούχοι του ΟΑΕΕ, του ΟΓΑ και του ΕΤΑΑ Μη Μισθωτών, καθώς και όλοι οι νέοι συνταξιούχοι, μισθωτοί και μη μισθωτοί, που συνταξιοδοτήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά, βάσει του Νόμου 4387/2016.

Τα ποσά αναμένεται να αρχίσουν να εμφανίζονται στα ΑΤΜ από το βράδυ της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου, με την ακριβή ώρα πίστωσης να διαφοροποιείται ανάλογα με την τράπεζα.

ΙΚΑ, Δημόσιο και ΝΑΤ: Πότε μπαίνουν τα χρήματα

Η δεύτερη κατηγορία αφορά τους συνταξιούχους των πρώην Ταμείων Μισθωτών, για τους οποίους η καταβολή των συντάξεων έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026.

Λόγω, όμως, της αργίας της 28ης Οκτωβρίου, οι δικαιούχοι αναμένεται να δουν τα χρήματα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς νωρίτερα, από το απόγευμα της Τρίτης 27 Οκτωβρίου.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ, του Δημοσίου, του ΝΑΤ και ΚΕΑΝ, καθώς και των ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΕΤΑΤ, ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, ΔΕΗ και ΟΤΕ.

Έτσι, οι συνταξιούχοι θα πρέπει να έχουν υπόψη ότι, παρότι οι επίσημες ημερομηνίες καταβολής παραμένουν διαφορετικές για τις δύο κατηγορίες, η πρόσβαση στα χρήματα μέσω ΑΤΜ μπορεί να γίνει νωρίτερα, ανάλογα με το Ταμείο και την τράπεζα στην οποία τηρείται ο λογαριασμός τους.

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