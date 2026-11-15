Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η επιρροή των social media στη διαμόρφωση των απόψεων γίνεται ολοένα ισχυρότερη, με εκατομμύρια ανθρώπους να υιοθετούν πεποιθήσεις που συχνά βασίζονται περισσότερο στην προσωπικότητα εκείνου που τις προβάλλει παρά σε πραγματικά δεδομένα. Από τα εμβόλια και την κλιματική αλλαγή μέχρι την πολιτική και τη γεωπολιτική, οι διαδικτυακές προσωπικότητες επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο, ενισχύοντας πολλές φορές την πόλωση και προκαλώντας συγκρούσεις ακόμη και μεταξύ φίλων ή συγγενών.

Οι ψυχολόγοι εντοπίζουν μία από τις αιτίες του φαινομένου στη δύναμη του χαρίσματος, δηλαδή στην ικανότητα ορισμένων ανθρώπων να προκαλούν εμπιστοσύνη, ενθουσιασμό και αφοσίωση. Πρόκειται για χαρακτηριστικό που δεν είναι απαραίτητα έμφυτο, αλλά μπορεί να καλλιεργηθεί μέσα από συγκεκριμένες τεχνικές επικοινωνίας.

Πώς οι influencers κερδίζουν την εμπιστοσύνη μας

Η εναλλαγή του τόνου της φωνής, οι παύσεις, η ένταση της ομιλίας, η γλώσσα του σώματος και η αφήγηση ιστοριών αποτελούν εργαλεία που χρησιμοποιούνται για να διατηρείται το ενδιαφέρον του κοινού. Στα podcast και στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, αυτές οι δεξιότητες μπορούν να αποδειχθούν σημαντικότερες ακόμη και από την ποιότητα της παραγωγής.

Το πρόβλημα εμφανίζεται όταν η επικοινωνιακή αποτελεσματικότητα εκλαμβάνεται ως απόδειξη γνώσης και αξιοπιστίας. Ένας άνθρωπος χωρίς επιστημονική κατάρτιση μπορεί να εκφράζεται με απόλυτη βεβαιότητα για ζητήματα ψυχικής υγείας, φαρμακευτικής αγωγής ή διαταραχών όπως η ΔΕΠΥ, δημιουργώντας την εντύπωση ότι διαθέτει εξειδικευμένη γνώση.

Η γοητεία ως μέσο χειραγώγησης δεν αποτελεί καινούργιο φαινόμενο. Η ιστορία περιλαμβάνει αμέτρητα παραδείγματα πολιτικών ηγετών, απατεώνων και αρχηγών αιρέσεων που αξιοποίησαν την προσωπική τους επιρροή για να εξασφαλίσουν υποστήριξη.

Εκείνο που έχει αλλάξει είναι η ταχύτητα και η κλίμακα διάδοσης του χαρίσματος.

Οι αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2024 χαρακτηρίστηκαν από αρκετούς ως οι «εκλογές των podcast», καθώς οι υποψήφιοι αξιοποίησαν συνεντεύξεις με χαλαρό ύφος για να προσεγγίσουν εκατομμύρια ψηφοφόρους.

Σήμερα, μάλιστα, δεν απαιτείται κάποιος να είναι διάσημος. Ένα ιδιαίτερα πειστικό βίντεο μπορεί να αποκτήσει τεράστια απήχηση, ανεξάρτητα από την αξιοπιστία ή τις πραγματικές γνώσεις του δημιουργού του.

Γιατί ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι ευάλωτος

Σύμφωνα με μια εξελικτική ερμηνεία, η έλξη προς τους χαρισματικούς ανθρώπους συνδέεται με την ιστορία του ανθρώπινου είδους.

Οι πρώτες ανθρώπινες κοινότητες ήταν μικρές και η επιβίωσή τους απαιτούσε συνεργασία και αποτελεσματική ηγεσία. Χαρακτηριστικά όπως η σίγουρη φωνή, η έντονη οπτική επαφή και η αποφασιστική στάση μπορούσαν να λειτουργούν ως ενδείξεις κύρους.

Ωστόσο, υπήρχε μια ουσιαστική διαφορά: οι άνθρωποι είχαν τη δυνατότητα να παρατηρούν διαρκώς τη συμπεριφορά των ηγετών τους και να διαπιστώνουν εάν η αυτοπεποίθησή τους συνοδευόταν από σωστή κρίση, υπευθυνότητα και πραγματικές ικανότητες.

Στο σημερινό ψηφιακό περιβάλλον, αυτή η δυνατότητα περιορίζεται σημαντικά. Οι δημιουργοί περιεχομένου μπορούν να επιλέγουν προσεκτικά τι θα παρουσιάσουν, αποκρύπτοντας πλευρές της προσωπικότητας και της συμπεριφοράς τους.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Αμερικανίδας vlogger Ruby Franke, η οποία είχε αποκτήσει εκατομμύρια συνδρομητές δημοσιεύοντας περιεχόμενο για την ανατροφή παιδιών, αλλά αργότερα φυλακίστηκε για κακοποίηση παιδιών.

Η κριτική σκέψη ως άμυνα απέναντι στη χειραγώγηση

Παρότι η συζήτηση για τους κινδύνους του διαδικτύου επικεντρώνεται συχνά στους εφήβους, οι ενήλικοι δεν είναι απαραίτητα λιγότερο ευάλωτοι. Τα αλγοριθμικά κοινωνικά δίκτυα αποτελούν σχετικά πρόσφατη εξέλιξη και η ανθρώπινη κρίση δεν είναι πάντοτε προετοιμασμένη να αντιμετωπίσει τις τεχνικές επιρροής που αξιοποιούν.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η αποτελεσματικότερη προστασία βρίσκεται στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης.

Η αξιολόγηση των πηγών, η αναγνώριση της μεροληψίας και η εξέταση αντίθετων επιχειρημάτων πρέπει να αποτελούν βασικές δεξιότητες, οι οποίες καλλιεργούνται ήδη από την εκπαίδευση.

Εξίσου σημαντική είναι η ικανότητα να διαχωρίζουμε την αυτοπεποίθηση από την πραγματική γνώση, χωρίς να θεωρούμε ότι ένας πειστικός ομιλητής έχει απαραίτητα δίκιο. Η εξοικείωση με τις τεχνικές επικοινωνίας μπορεί επίσης να βοηθήσει στην αναγνώριση προσπαθειών χειραγώγησης.

Τελικά, το χάρισμα δεν θα πρέπει να λειτουργεί αυτομάτως ως εγγύηση αξιοπιστίας. Αντίθετα, όταν κάποιος μιλά με εντυπωσιακή βεβαιότητα για σύνθετα ζητήματα, είναι χρήσιμο να εξετάζουμε τι γνωρίζει πραγματικά, ποια συμφέροντα εξυπηρετεί και γιατί η άποψή του μας επηρεάζει τόσο έντονα.