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Με ρυθμό ανάπτυξης τρεις έως τέσσερις φορές υψηλότερο από εκείνον της ελληνικής αγοράς καλλυντικών κινήθηκε το 2025 η Sephora Greece, ξεπερνώντας για πρώτη φορά το όριο των 100 εκατ. ευρώ σε πωλήσεις. Η εταιρεία, με Country Director τη Μαρίλια Τόμπρα, αύξησε τον κύκλο εργασιών της κατά 16,7%, στα 115,23 εκατ. ευρώ από 98,74 εκατ. ευρώ το 2024, διευρύνοντας, σύμφωνα με τη διοίκησή της, το μερίδιό της σε μια αγορά που αναπτύχθηκε με ρυθμό μεταξύ 4% και 7% και ξεπέρασε σε αξία τα 1,4 δισ. ευρώ.

Η ανοδική πορεία συνεχίζεται και φέτος. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 11,7%, φθάνοντας τα 53,9 εκατ. ευρώ, έναντι 48,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Παράλληλα, το μικτό περιθώριο ενισχύθηκε στο 47,8% από 46,7%, με την εταιρεία να διατηρεί διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης και να βελτιώνει συγχρόνως το περιθώριό της.

Τουρισμός και κατανάλωση

Στην επίδοση συνέβαλαν η ενίσχυση της ιδιωτικής κατανάλωσης, η αύξηση της απασχόλησης και των εισοδημάτων, καθώς και η ισχυρή τουριστική κίνηση. Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις που δημοσιοποιήθηκαν, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις στην Ελλάδα ξεπέρασαν το 2025 τα 23,6 δισ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο άνω του 9%, ενώ οι αφίξεις επισκεπτών αυξήθηκαν κατά περίπου 5,6%.

Το μικτό κέρδος της Sephora Greece ενισχύθηκε κατά 17,2%, στα 54,27 εκατ. ευρώ από 46,31 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ το μικτό περιθώριο βελτιώθηκε οριακά στο 47,1% από 46,9%. Από τη συνολική αύξηση του μικτού κέρδους κατά περίπου 7,96 εκατ. ευρώ, τα 7,73 εκατ. ευρώ προήλθαν από την ανάπτυξη των πωλήσεων και περίπου 228 χιλ. ευρώ από τη βελτίωση του μείγματος προϊόντων και τη συγκράτηση των εκπτώσεων.

Τα κέρδη προ τόκων και φόρων αυξήθηκαν στα 15,10 εκατ. ευρώ από 13,18 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 15,15 εκατ. ευρώ, έναντι 13,33 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 11,51 εκατ. ευρώ από 10,32 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας άνοδο 11,5%.

Η χαμηλότερη ταχύτητα αύξησης της καθαρής κερδοφορίας σε σχέση με τις πωλήσεις συνδέεται με την άνοδο του λειτουργικού κόστους. Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης αυξήθηκαν κατά 18,7%, στα 39,90 εκατ. ευρώ, λόγω των υψηλότερων δαπανών για ενοίκια, μισθοδοσία, αμοιβές τρίτων και λοιπά λειτουργικά έξοδα.

Οι συνολικές αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού έφθασαν τα 12,01 εκατ. ευρώ από 9,86 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 21,8%. Ο μέσος αριθμός εργαζομένων αυξήθηκε στους 440 από 408 το 2024.

Δίκτυο και επενδύσεις

Στο τέλος του 2025 το δίκτυο της Sephora αριθμούσε 31 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Η εταιρεία επανήλθε στην επέκταση του φυσικού της αποτυπώματος μετά την πανδημία, ενώ παράλληλα συνέχισε τις ανακαινίσεις υφιστάμενων σημείων και την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού καταστήματος και της εφαρμογής της.

Οι επενδύσεις της χρήσης αυξήθηκαν στα 3,12 εκατ. ευρώ, από 2,67 εκατ. ευρώ το 2024. Από το συνολικό ποσό, περίπου 2,96 εκατ. ευρώ κατευθύνθηκαν στην ανανέωση κτιριακών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, περίπου 35 χιλ. ευρώ σε λογισμικό και το υπόλοιπο αφορούσε πάγια υπό εκτέλεση.

Τα αποθέματα αυξήθηκαν κατά 20,2%, στα 19,79 εκατ. ευρώ, καθώς η εταιρεία προχώρησε σε υψηλότερες αγορές, προβλέποντας ενισχυμένη καταναλωτική ζήτηση. Η διοίκηση επισημαίνει ότι ο δείκτης απαξίωσης παρέμεινε περίπου στο 5,7%, στα ίδια επίπεδα με το 2024.

Οι πωλήσεις πριν από την αφαίρεση των εκπτώσεων ανήλθαν σε 133,22 εκατ. ευρώ, ενώ οι εκπτώσεις διαμορφώθηκαν σε 17,99 εκατ. ευρώ από 15,51 εκατ. ευρώ. Παρότι αυξήθηκαν σε απόλυτα μεγέθη, παρέμειναν σχεδόν σταθερές ως ποσοστό επί των αρχικών πωλήσεων.

Επιστροφές στη μητρική

Ισχυρές παρέμειναν οι λειτουργικές ταμειακές ροές, οι οποίες αυξήθηκαν στα 19,51 εκατ. ευρώ από 16,99 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά διαθέσιμα, ωστόσο, περιορίστηκαν στα 12,91 εκατ. ευρώ από 31,01 εκατ. ευρώ, εξέλιξη που συνδέεται κυρίως με τη διανομή μερίσματος και την επιστροφή κεφαλαίου στον μοναδικό μέτοχο.

Ειδικότερα, τον Δεκέμβριο του 2025 διανεμήθηκε μέρισμα 10,14 εκατ. ευρώ από τα κέρδη του 2024. Είχε προηγηθεί η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου από 24,66 εκατ. ευρώ σε 25.000 ευρώ, μέσω της οποίας επιστράφηκαν στη μητρική περίπου 24,64 εκατ. ευρώ. Οι συνολικές εκροές προς τον μέτοχο από τις δύο κινήσεις έφθασαν έτσι τα 34,77 εκατ. ευρώ.

Για τη χρήση του 2025 το Διοικητικό Συμβούλιο πρότεινε τη διανομή νέου μερίσματος ύψους 11,508 εκατ. ευρώ, ποσού ίσου με το σύνολο των καθαρών κερδών της χρονιάς.

Η Sephora αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους αναπτυξιακούς πυλώνες του κλάδου επιλεκτικής λιανικής του ομίλου LVMH, έχοντας συνεχίσει τη διεθνή επέκτασή της ακόμη και κατά την περίοδο κάμψης της ευρύτερης αγοράς πολυτελείας. Στην Ελλάδα, η μέχρι στιγμής πορεία του 2026 δείχνει συνέχιση της ανάπτυξης, αν και η διοίκηση υπογραμμίζει τους κινδύνους που προκύπτουν από τις γεωπολιτικές εντάσεις, τον πληθωρισμό και το υψηλό λειτουργικό κόστος, δίνοντας έμφαση στη συγκράτηση των δαπανών.

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