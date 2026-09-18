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Εντός στόχων τόσο ως προς τις ταμειακές εισπράξεις όσο και ως προς τις επενδύσεις έως το τέλος του 2026 βρίσκεται το project του Ελληνικού για τη Lamda Development, με τη διοίκηση να προετοιμάζεται για τις επόμενες μεγάλες παραδόσεις έργων μέσα στο 2027.

Η εταιρεία αναμένει ότι η επόμενη χρονιά θα αποτελέσει κρίσιμο σταθμό για την εξέλιξη της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ελλάδα, καθώς θα προχωρήσει η ολοκλήρωση σημαντικών υποδομών, ενώ θα αυξηθεί ο ρυθμός παραδόσεων κατοικιών και εμπορικών αναπτύξεων.

Οι σωρευτικές ταμειακές εισπράξεις από κατοικίες, πωλήσεις και μισθώσεις οικοπέδων διαμορφώθηκαν στο τέλος Αυγούστου στα 1,83 δισ. ευρώ, έναντι 1,49 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025. Από το ποσό αυτό, τα 1,31 δισ. ευρώ προέρχονται από τις οικιστικές αναπτύξεις και τα 520 εκατ. ευρώ από τα οικόπεδα.

Για το σύνολο του 2026, η Lamda Development εκτιμά ότι οι εισπράξεις θα φτάσουν περίπου τα 600 εκατ. ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό στο τέλος του έτους στα 2,08 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, οι κεφαλαιουχικές δαπάνες για το 2026 αναμένεται να διαμορφωθούν περίπου στα 600 εκατ. ευρώ, με τα συνολικά κεφάλαια που έχουν διατεθεί για κτίρια και υποδομές στο Ελληνικό να αγγίζουν στο τέλος της χρονιάς τα 1,64 δισ. ευρώ.

Οι νέες παραδόσεις του 2027

Το μεγάλο στοίχημα για τη Lamda Development είναι πλέον η μετάβαση από τη φάση της κατασκευής στη φάση των παραδόσεων.

Μέχρι σήμερα έχουν διατεθεί στην αγορά συνολικά 1.065 κατοικίες, συμπεριλαμβανομένων των αναπτύξεων στη Little Athens, ενώ προγραμματίζεται η διάθεση ακόμη περίπου 50 κατοικιών και στη συνέχεια επιπλέον 200 κατοικιών, ώστε ο συνολικός αριθμός να φτάσει περίπου τις 1.300 κατοικίες.

Από τις αρχές του 2027 αναμένεται η σταδιακή ολοκλήρωση των κατοικιών, γεγονός που θα ενισχύσει περαιτέρω τις πωλήσεις και τις ταμειακές ροές της εταιρείας.

Ιδιαίτερα θετική είναι η εικόνα στη Little Athens, όπου μέχρι το τέλος Αυγούστου είχαν διατεθεί 750 διαμερίσματα. Οι πωλήσεις και οι κρατήσεις έχουν φτάσει τα 610 διαμερίσματα, δηλαδή το 81% του διαθέσιμου αποθέματος.

Riviera Galleria και υποδομές

Στο μέτωπο των εμπορικών αναπτύξεων, το πρώτο τρίμηνο του 2027 αναμένεται να ολοκληρωθεί η κατασκευή των εμπορικών χώρων κοντά στη μαρίνα, ενώ το Riviera Galleria προγραμματίζεται να ανοίξει το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι εργασίες στη Μαρίνα Αγίου Κοσμά, όπου οι διαθέσιμες θέσεις έχουν περιοριστεί λόγω των έργων ανάπλασης που αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το δεύτερο τρίμηνο του 2027.

Οι εργασίες στις υποδομές και στους Πύργους Κατοικιών παραμένουν από τα πιο απαιτητικά τμήματα του έργου, ωστόσο η εταιρεία επισημαίνει ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος.

Στις προκλήσεις περιλαμβάνονται το μακροοικονομικό περιβάλλον, το ενεργειακό κόστος και η γενικότερη πίεση στο κατασκευαστικό κόστος. Ωστόσο, η εικόνα στην αγορά εργασίας εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση με πέρυσι.

Σε αναμονή η συμφωνία με την ION

Παράλληλα, συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις της Lamda Development με την ION Group για τη συμφωνία που αφορά την ανάπτυξη του Διεθνούς Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας στο Ελληνικό.

Η διοίκηση εκτιμά ότι μέσα στον επόμενο μήνα θα υπάρχει πιο καθαρή εικόνα για την πορεία των συζητήσεων, οι οποίες αφορούν τους βασικούς εμπορικούς όρους της συμφωνίας.

Το έργο προβλέπει τη δημιουργία ενός μεγάλου κέντρου καινοτομίας, όπου θα στεγαστούν περίπου 2.000 επαγγελματίες από 44 χώρες. Η ανάπτυξη περιλαμβάνει γραφεία, αμφιθέατρο 1.000 θέσεων και οικιστικές υποδομές, με συνολική επένδυση που εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει το 1,5 δισ. ευρώ έως το 2030.

Ισχυρές επιδόσεις για τα malls

Θετική παραμένει η εικόνα και στα εμπορικά κέντρα του ομίλου, τα οποία συνεχίζουν να καταγράφουν ανθεκτικές επιδόσεις.

Οι εμπορικές μισθώσεις στο Riviera Galleria έχουν φτάσει το 76%, ενώ στο μεγάλο mall της λεωφόρου Βουλιαγμένης ανέρχονται στο 73%, επιβεβαιώνοντας το ενδιαφέρον των εμπορικών σημάτων για τις νέες αναπτύξεις.

Το 2027 αναμένεται έτσι να αποτελέσει κομβική χρονιά για το Ελληνικό, καθώς η μεγαλύτερη ιδιωτική επένδυση αστικής ανάπλασης στην Ελλάδα περνά σε νέα φάση, με περισσότερα έργα να ολοκληρώνονται και τις πρώτες σημαντικές υποδομές να τίθενται σε λειτουργία.

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