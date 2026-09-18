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Τη διεύρυνση της δραστηριότητάς της πέρα από το φυσικό μεταλλικό νερό, με την ένταξη στο χαρτοφυλάκιό της προϊόντων μπύρας, φυσικών ροφημάτων, τσαγιού και καλλυντικών, σχεδιάζει η ΣΟΥΡΩΤΗ του Ιβάν Σαββίδη. Η ιστορική εταιρεία της Θεσσαλονίκης, με διευθύνουσα σύμβουλο και γενική διευθύντρια τη Φρίντα Μελετίδη, συμπληρώνει φέτος 110 χρόνια ζωής και προετοιμάζει παράλληλα τη νέα παραγωγική μονάδα που προγραμματίζεται να λειτουργήσει στις αρχές του 2028.

Το επενδυτικό σχέδιο ανακοινώθηκε τον περασμένο Ιούλιο από τον Ιβάν Σαββίδη, μέσω βιντεομηνύματος που προβλήθηκε στην επετειακή εκδήλωση «Από την Πηγή στο Μέλλον». Περιλαμβάνει την ολική ανακατασκευή και τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων, καθώς και την ανέγερση νέας παραγωγικής μονάδας δίπλα στην υφιστάμενη. Η νέα μονάδα θα διαθέτει δύο σύγχρονες γραμμές παραγωγής και αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την παραγωγική δυναμικότητα της ΣΟΥΡΩΤΗ.

Η επένδυση ακολουθεί τις παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν την προηγούμενη τριετία και, σύμφωνα με την εταιρεία, αύξησαν την παραγωγική δυναμικότητα κατά 80%. Παράλληλα, ο βαθμός αξιοποίησης του νερού της γεώτρησης διπλασιάστηκε, από 40% σε 80%.

Πίεση στα κέρδη

Οι οικονομικές καταστάσεις που καταχωρίστηκαν στο ΓΕΜΗ δείχνουν ότι ο κύκλος εργασιών της ΣΟΥΡΩΤΗ διαμορφώθηκε το 2025 σε 16,88 εκατ. ευρώ, από 17,15 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας μικρή υποχώρηση 1,58%. Τα καθαρά κέρδη περιορίστηκαν στις 964 χιλ. ευρώ, έναντι 1,17 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, ενώ τα λειτουργικά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 1,70 εκατ. ευρώ, από 1,80 εκατ. ευρώ. Το σχετικό περιθώριο υποχώρησε στο 10,08% από 10,51%.

Παρά την κάμψη των συνολικών μεγεθών, η εταιρεία βελτίωσε το μικτό περιθώριο κέρδους στο 52,8% από 50,68%. Το κόστος πωλήσεων μειώθηκε κατά περίπου 5,8%, στα 7,97 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα το μικτό κέρδος να ενισχυθεί στα 8,91 εκατ. ευρώ από 8,69 εκατ. ευρώ.

Μέρος του οφέλους απορροφήθηκε από την αύξηση των εξόδων διάθεσης στα 6,36 εκατ. ευρώ, από 5,91 εκατ. ευρώ. Οι συνολικές αμοιβές προσωπικού ανήλθαν σε 3,83 εκατ. ευρώ, από 3,74 εκατ. ευρώ, καθώς ο μέσος αριθμός εργαζομένων αυξήθηκε στους 112 από 98.

Ώθηση από το εξωτερικό

Η κάμψη των συνολικών πωλήσεων προήλθε από την εγχώρια αγορά, όπου τα έσοδα μειώθηκαν κατά 4,3%, στα 13,79 εκατ. ευρώ από 14,40 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά περίπου 12,6%, ξεπερνώντας συνολικά τα 3,09 εκατ. ευρώ, από 2,75 εκατ. ευρώ το 2024.

Οι πωλήσεις προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξήθηκαν στα 2,13 εκατ. ευρώ από 2,04 εκατ. ευρώ, ενώ εκείνες προς τρίτες χώρες ενισχύθηκαν κατά 35,6%, στις 965 χιλ. ευρώ από 712 χιλ. ευρώ. Έτσι, οι αγορές του εξωτερικού αντιπροσώπευσαν περίπου το 18,3% του συνολικού κύκλου εργασιών, έναντι 16% το 2024.

Η διοίκηση σχεδιάζει περαιτέρω ανάπτυξη των εξαγωγών μέσω της επέκτασης σε συγκεκριμένες αγορές και της διάθεσης περισσότερων γεύσεων τόσο στις υφιστάμενες όσο και στις νέες χώρες παρουσίας. Στην Ελλάδα, ο εμπορικός σχεδιασμός δίνει έμφαση στη στενή συνεργασία με τα δίκτυα χονδρεμπόρων, στην ενίσχυση της παρουσίας σε μικρότερες τοπικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ και στην ανάπτυξη νέων συνεργασιών.

Πέρα από το νερό

Το νεότερο στοιχείο της στρατηγικής αφορά την αξιοποίηση του δικτύου διανομής της ΣΟΥΡΩΤΗ για τη δημιουργία ενός ευρύτερου χαρτοφυλακίου. Όπως αναφέρεται στην έκθεση διαχείρισης, η περίοδος 2025-2026 αποτελεί ορόσημο για την εξέλιξη της εταιρείας, η οποία σχεδιάζει να εντάξει επιλογές μπύρας στο χαρτοφυλάκιό της, αξιοποιώντας την παρουσία της στην εστίαση και στον τουρισμό.

Παράλληλα, επιδιώκει να τοποθετηθεί στην αγορά της ευεξίας με φυσικά και λειτουργικά ροφήματα και τσάι. Ο τρίτος άξονας αφορά καλλυντικά που θα αξιοποιούν το φυσικό μεταλλικό νερό της Σουρωτής και θα διατίθενται μέσω φαρμακείων και ηλεκτρονικών καταστημάτων, καναλιών στα οποία η διοίκηση εντοπίζει υψηλότερα περιθώρια κέρδους.

Κατά το 2025 η εταιρεία πραγματοποίησε επενδύσεις περίπου 886 χιλ. ευρώ, κυρίως σε μηχανολογικό εξοπλισμό και πάγια υπό εκτέλεση. Ο συνολικός τραπεζικός και ομολογιακός δανεισμός μειώθηκε στα 4,30 εκατ. ευρώ από 5,05 εκατ. ευρώ, μετά την καταβολή δόσης 750 χιλ. ευρώ. Τα ίδια κεφάλαια ενισχύθηκαν στα 7,61 εκατ. ευρώ, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα περιορίστηκαν στις 519 χιλ. ευρώ από 681 χιλ. ευρώ. Για τη χρήση του 2025 δεν διανεμήθηκε μέρισμα.

Η ΣΟΥΡΩΤΗ αποτελεί θυγατρική της Belterra Investments Limited, η οποία στο τέλος του 2025 κατείχε το 66,5% του μετοχικού της κεφαλαίου. Η νέα παραγωγική μονάδα, η διεύρυνση των προϊόντων και η ισχυρότερη παρουσία στο εξωτερικό διαμορφώνουν τους βασικούς άξονες του σχεδιασμού της εταιρείας μετά τη συμπλήρωση 110 ετών δραστηριότητας.

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