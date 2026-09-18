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Με μια συμφωνία ευρωπαϊκής εμβέλειας, η ΔΕΗ σφραγίζει τις πολύμηνες διαπραγματεύσεις με την Amazon Web Services, φέρνοντας στη μονάδα του Αγίου Δημητρίου στη Δυτική Μακεδονία τον τεχνολογικό κολοσσό του Τζεφ Μπέζος και ανοίγοντας τον δρόμο για μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις ψηφιακών υποδομών που έχουν σχεδιαστεί στη χώρα.

Η δεσμευτική συνεργασία για την ανάπτυξη data center ισχύος 300 MW στον Άγιο Δημήτριο αρχικής επένδυσης 1,2 δισ. για τη ΔΕΗ που στο σύνολο της εκτιμάται να φτάσει τα 5,7 δισ. μαζί με την ανάπτυξη των ΑΠΕ, δεν αποτελεί μόνο μια μεγάλη εταιρική συμφωνία. Ανοίγει ένα νέο παραγωγικό μοντέλο για την περιοχή που επί δεκαετίες τροφοδοτούσε τη χώρα με λιγνίτη και τώρα καλείται να μετατρέψει την ενεργειακή της κληρονομία σε υποδομή για το cloud, την τεχνητή νοημοσύνη και τη νέα ψηφιακή εποχή.

Για την Κοζάνη, η συμφωνία δίνει περιεχόμενο στην κυβερνητική δέσμευση ότι όταν θα σβήσουν τα φουγάρα του λιγνίτη, η περιοχή δεν θα νεκρώσει. Οι μεγάλες εκτάσεις, οι γραμμές υψηλής τάσης, η τεχνογνωσία της λιγνιτικής δραστηριότητας δεν παροπλίζονται μετά την απολιγνιτοποίηση, αλλά αξιοποιούνται για να προσελκύσουν μια νέα επένδυση με μακροχρόνιο ορίζοντα και έναν από τους ισχυρότερους παγκόσμιους παίκτες της τεχνολογίας.

Η δομή της συμφωνίας

Το δεσμευτικό Μνημόνιο Συνεργασίας προβλέπει ότι η AWS θα μισθώσει το data center, μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του, για 15 χρόνια. Η ΔΕΗ θα διαθέσει την έκταση, θα κατασκευάσει τα κτίρια και θα αναπτύξει τις υποστηρικτικές ενεργειακές υποδομές, ενώ η AWS θα εγκαταστήσει και θα λειτουργεί τον εξοπλισμό ΙΤ.

Πρόκειται για ένα μοντέλο στο οποίο η ΔΕΗ δεν εισέρχεται στη λειτουργία του cloud, αλλά αναλαμβάνει τον ρόλο του παρόχου γης, ηλεκτρικής ισχύος και κρίσιμων υποδομών για έναν παγκόσμιο hyperscaler. Με τον τρόπο αυτό, επιχειρεί να δημιουργήσει μακροχρόνια έσοδα τόσο από τη μίσθωση της υποδομής όσο και από την προμήθεια ενέργειας.

Η εταιρεία έχει εκτιμήσει σε πρόσφατες εταιρικές παρουσιάσεις στους αναλυτές ότι η πρώτη φάση του πρότζεκτ μπορεί να αποφέρει EBITDA περίπου 170 εκατ. ευρώ το 2030, χωρίς να περιλαμβάνεται το περιθώριο κέρδους από τη σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Για τον τομέα των data centers συνολικά, η ΔΕΗ θέτει στόχο απόδοσης επί των επενδυμένων κεφαλαίων 12%-14%, με βάση μακροχρόνιες συμβάσεις ηλεκτρικής ενέργειας και μισθώσεις υποδομών.

Κομβικό μέρος της συνεργασίας είναι οι μακροχρόνιες συμβάσεις αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. Η AWS θα αγοράζει και η ΔΕΗ θα παρέχει πράσινη ενέργεια για τις ανάγκες του data center, σε ευθυγράμμιση με τον στόχο της Amazon για μηδενικές καθαρές εκπομπές άνθρακα έως το 2040. Για τη ΔΕΗ, τα PPAs δημιουργούν έναν μεγάλο και σταθερό καταναλωτή για το ισχυρό χαρτοφυλάκιο ανανεώσιμων πηγών της. Αξιοσημείωτο είναι ότι το κέντρο δεδομένων αναμένεται να καταναλώνει περίπου το 0,6% της ποσότητας νερού που απαιτούσαν οι εγκαταστάσεις λιγνίτη, σύμφωνα με της ΔΕΗ.

Από την πράσινη ενέργεια στη ψηφιακή υποδομή

Παρά το γεγονός ότι από το 2024, η AWS έχει υπογράψει 15ετείς συμβάσεις αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από τρία υπό κατασκευή αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος σχεδόν 360 MW, στη Μακεδονία και την Πελοπόννησο, η νέα συμφωνία με τη ΔΕΗ, διευρύνει ουσιαστικά το εκτόπισμα του αμερικανικού κολοσσού στην Ελλάδα με μια επένδυση μεγάλης κλίμακας.

Η Δυτική Μακεδονία δεν προβάλλεται πλέον μόνο ως τόπος παραγωγής καθαρής ενέργειας, αλλά ως δυνητικός ψηφιακός κόμβος όπου συναντώνται η πράσινη ηλεκτροπαραγωγή, τα δίκτυα, οι τηλεπικοινωνίες και η τεχνητή νοημοσύνη.

Τα στάδια του big deal

Η χθεσινή συμφωνία επιβεβαιώνει τον σχεδιασμό που η ΔΕΗ είχε παρουσιάσει στους αναλυτές την άνοιξη. Τότε, η περιοχή της Κοζάνης αποτυπωνόταν ως τόπος ανάπτυξης giga data center σε δύο στάδια: αρχική φάση ισχύος 300 MW και δεύτερη φάση που θα μπορούσε να οδηγήσει έως το 1 GW. Ακριβώς αυτή η διάρθρωση υιοθετείται τώρα στο μνημόνιο με την AWS.

Η δυναμικότητα των 300 MW σχεδιάζεται να αναπτυχθεί αρθρωτά, σε τέσσερις ενότητες των 75 MW. Η δομή αυτή επιτρέπει την προσαρμογή των χώρων στις ανάγκες του πελάτη, είτε πρόκειται για φορτία τεχνητής νοημοσύνης υψηλής πυκνότητας είτε για υπηρεσίες cloud. Η ΔΕΗ έχει προβλέψει ότι το campus μπορεί να κλιμακώνεται με επιπλέον 300 MW ανά έτος.

Η παροχή της ενέργειας στο data center θα γίνεται απευθείας από τις μονάδες παραγωγής (behind-the-meter) και όχι το δίκτυο. Με αυτό τον τρόπο οι ανάγκες του δεν θα επιβαρύνουν το εθνικό σύστημα ενέργειας.

Όπως ανακοινώθηκε χθες, η επέκταση έως το 1 GW δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Οι δύο πλευρές θα διερευνήσουν την περαιτέρω ανάπτυξη, υπό την επιφύλαξη αμοιβαίας συμφωνίας, των συνθηκών της αγοράς και νέων οριστικών συμβάσεων.

Η ενεργειακή βάση της περιοχής

Σε κάθε περίπτωση, το ισχυρό χαρτί της περιοχής είναι η υποδομή που κληρονομεί από τη λιγνιτική περίοδο. Η ΔΕΗ έχει αποτυπώσει στην Κοζάνη ενεργειακή βάση συνολικής ισχύος 2.580 MW, με σύνδεση στις γραμμές μεταφοράς 400 kV και 150 kV και με ένα πλέγμα φωτοβολταϊκών, αποθήκευσης, μονάδων φυσικού αερίου, συμπαραγωγής και τηλεθέρμανσης.

Όπως επισήμαινε η εταιρεία, στην τότε παρουσίαση στους αναλυτές, τα ενεργειακά assets που στηρίζουν τη νέα χρήση της περιοχής περιλαμβάνονται ήδη στον επιχειρηματικό σχεδιασμό της. Αυτό σημαίνει ότι το data center δεν ξεκινά από το μηδέν, αλλά έρχεται να αξιοποιήσει ένα υφιστάμενο και υπό ανάπτυξη ενεργειακό οικοσύστημα.

Εξίσου κρίσιμη είναι η τηλεπικοινωνιακή συνδεσιμότητα. Η ΔΕΗ είχε προβάλλει την εγγύτητα της Κοζάνης στους τηλεπικοινωνιακούς διαδρόμους της Ανατολικής Μεσογείου και τη διαθεσιμότητα οπτικών ινών, στοιχείο απαραίτητο για τη λειτουργία μιας υποδομής cloud. Το επενδυτικό αφήγημα, συνεπώς, δεν στηρίζεται μόνο στην πρόσβαση σε μεγάλες ποσότητες ηλεκτρικής ισχύος, αλλά στον συνδυασμό ενέργειας, γης, δικτύων και ψηφιακής συνδεσιμότητας.

Το ευρωπαϊκό κενό στα data centers

Η ΔΕΗ έχει τοποθετήσει το εγχείρημα στο ευρύτερο ευρωπαϊκό κενό υποδομών για τεχνητή νοημοσύνη. Σύμφωνα με στοιχεία που έχει παρουσιάσει, η ζήτηση για data centers στην Ευρώπη εκτιμάται ότι θα φθάσει περίπου τα 28 GW έως το 2030, ενώ απαιτούνται επιπλέον περίπου 12 GW κατάλληλων χώρων για mega data centers.

Η πίεση στις ώριμες αγορές της Φρανκφούρτης, του Λονδίνου, του Άμστερνταμ, του Παρισιού και του Δουβλίνου, όπου περιορίζονται η διαθέσιμη γη και η ηλεκτρική ισχύς, ανοίγει χώρο για νέους κόμβους. Με τη συμφωνία με την AWS, η Δυτική Μακεδονία επιχειρεί να τοποθετηθεί σε αυτή τη νέα γεωγραφία της ευρωπαϊκής ψηφιακής οικονομίας ανοίγοντας χιλιάδες θέσεις εργασίας.

Υπολογίζεται ότι κατά την κορύφωση των κατασκευαστικών εργασιών για το νέο επενδυτικό πρόγραμμα, θα απαιτηθούν περίπου 7.500 εργαζόμενοι, ενώ τα έργα αναμένεται να δημιουργήσουν τουλάχιστον 2.200 μόνιμες θέσεις εργασίας. Από αυτές, περίπου 1.500 θα συνδέονται με τη λειτουργία του data center όταν η ισχύς του φτάσει στο 1 γιγαβάτ.

Παρά τον δεσμευτικό χαρακτήρα του MoU, απομένει η διαπραγμάτευση και η υπογραφή των οριστικών συμφωνιών. Το έργο τελεί επίσης υπό την προϋπόθεση ολοκλήρωσης του due diligence, εξασφάλισης της απαιτούμενης σύνδεσης με το δίκτυο και λήψης των αναγκαίων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές.

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