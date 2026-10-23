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Ένα αριστούργημα του Κλοντ Μονέ, που παρέμενε για δεκαετίες μακριά από τα βλέμματα του κοινού και δεν είχε παρουσιαστεί ποτέ σε έκθεση, έγραψε ιστορία στην αγορά τέχνης. Ο πίνακας «Ίριδες» (Iris) πωλήθηκε έναντι 50 εκατομμυρίων ευρώ σε δημοπρασία του Sotheby’s στο Παρίσι, καταρρίπτοντας το ρεκόρ για την υψηλότερη τιμή έργου τέχνης που έχει πωληθεί ποτέ σε δημοπρασία επί γαλλικού εδάφους.

Η πώληση προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση, καθώς το τελικό τίμημα ξεπέρασε σημαντικά τις αρχικές προσδοκίες του οίκου δημοπρασιών. Πριν από τη δημοπρασία, η εκτιμώμενη αξία του έργου κυμαινόταν μεταξύ 22 και 30 εκατομμυρίων ευρώ, ωστόσο το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε οδήγησε την τιμή στα 50 εκατομμύρια ευρώ.

Πέρα από το εντυπωσιακό ποσό, η ιδιαιτερότητα της πώλησης βρίσκεται και στην ιστορία του πίνακα. Πρόκειται για ένα έργο που είχε παραμείνει επί δεκαετίες σε ιδιωτική συλλογή, χωρίς να έχει εκτεθεί ποτέ δημοσίως, γεγονός που το καθιστούσε ιδιαίτερα σπάνιο για την αγορά τέχνης.

Ο πίνακας που παρέμενε κρυμμένος σε ιδιωτική κατοικία στο Παρίσι

Οι «Ίριδες», ένα έργο μεγάλων διαστάσεων, περίπου 1,60 επί 1,80 μέτρα, αποτελούσαν μέρος της ιστορικής συλλογής της οικογένειας Σλουμπερζέ στο Παρίσι.

Από τη στιγμή που πέρασε στην κατοχή της οικογένειας, ο πίνακας δεν είχε αλλάξει χέρια. Μάλιστα, για μεγάλο χρονικό διάστημα, η ύπαρξη και η εικόνα του ήταν γνωστές στους ειδικούς κυρίως μέσα από μια ασπρόμαυρη φωτογραφία.

Το έργο είχε αποκτηθεί από τη Ζαν Σλουμπερζέ, μια συλλέκτρια με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την τέχνη, η οποία το αγόρασε από την οικογένεια του ίδιου του ζωγράφου.

Ο Τομά Μπομπάρ, συνδιευθυντής του τμήματος Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης του Sotheby’s France, έχει χαρακτηρίσει τη Σλουμπερζέ «πανέξυπνη συλλέκτρια έργων τέχνης», αναγνωρίζοντας την ιδιαίτερη σημασία των επιλογών της.

Η ίδια είχε υιοθετήσει μια εξαιρετικά αυστηρή στάση ως προς τη διαχείριση της συλλογής της. Παρά το ενδιαφέρον που μπορούσε να παρουσιάζει ο πίνακας για μουσεία και εκθέσεις, αρνούνταν να τον δανείσει, επιλέγοντας να τον διατηρεί στην ιδιωτική της κατοικία στη γαλλική πρωτεύουσα.

A new record was just set at #SothebysParis: Monet’s exceptional ‘Iris’ painting is now the most valuable artwork ever sold at auction in France. After a thrilling, 45-minute bidding battle, this landscape from Monet’s Giverny period achieved €50 million. It was the star lot of Le Temps Retrouvé: The Schlumberger Collection, a group of 20 modern and impressionist masterpieces. The Paris Sales continue tomorrow with Surrealism and Its Legacy and Modernités. Learn more at https://t.co/yuRSO7k1PE. — Sotheby’s (@Sothebys) October 22, 2026

Η σπάνια κατάσταση διατήρησης που εντυπωσίασε τους ειδικούς

Η απόφαση να παραμείνει το έργο μακριά από τις εκθέσεις αποδείχθηκε καθοριστική και για τη φυσική του κατάσταση.

Σύμφωνα με τον Τομά Μπομπάρ, ο πίνακας διατηρήθηκε σε «θαυμαστή» κατάσταση, κάτι ιδιαίτερα ασυνήθιστο για ένα έργο αυτής της ηλικίας και καλλιτεχνικής σημασίας.

Όπως εξήγησε στους δημοσιογράφους πριν από τη δημοπρασία, οι «Ίριδες» παρέμειναν ουσιαστικά ανέπαφες, χωρίς πρόσθετο βερνίκι και χωρίς επεμβάσεις ενίσχυσης.

Η αυθεντικότητα της επιφάνειας και η εξαιρετική διατήρησή της αποτέλεσαν σημαντικά χαρακτηριστικά του έργου, ενισχύοντας το ενδιαφέρον γύρω από τη δημοπρασία.

Η σπανιότητα ενός πίνακα του Μονέ που δεν έχει εκτεθεί ποτέ, σε συνδυασμό με την ιστορία της προέλευσής του και την κατάσταση διατήρησής του, προσέδωσαν στην πώληση ξεχωριστή βαρύτητα.

Τρεις πίνακες του Σεζάν αποσύρθηκαν λίγο πριν από τη δημοπρασία

Η συγκεκριμένη δημοπρασία είχε και μια ακόμη σημαντική εξέλιξη, καθώς τρεις πίνακες του Πολ Σεζάν αποσύρθηκαν από την πώληση μόλις λίγες ώρες πριν από την έναρξή της.

Τα έργα είχαν χαρακτηριστεί «εθνικοί θησαυροί» και η απόσυρσή τους συνδέεται με την προοπτική επιστροφής τους στην Εξ-αν-Προβάνς, τη γενέτειρα του Γάλλου ζωγράφου.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί αποτέλεσμα συμφωνίας μεταξύ των σημερινών ιδιοκτητών και του δήμου της πόλης, με την υποστήριξη του γαλλικού υπουργείου Πολιτισμού.

Στόχος είναι τα έργα να ενταχθούν στη συλλογή του Μουσείου Γκρανέ, ενισχύοντας την παρουσία της καλλιτεχνικής κληρονομιάς του Σεζάν στον τόπο καταγωγής του.

Μονέ, Ρενουάρ και Πικάσο στο επίκεντρο των δημοπρασιών στο Παρίσι

Το ενδιαφέρον της διεθνούς αγοράς τέχνης δεν περιορίστηκε στη δημοπρασία του Sotheby’s.

Την ίδια ημέρα πραγματοποιήθηκε και δημοπρασία του Christie’s, στην οποία άλλαξαν χέρια σημαντικά έργα κορυφαίων δημιουργών της μοντέρνας τέχνης.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν δύο ακόμη πίνακες του Κλοντ Μονέ, οι οποίοι πωλήθηκαν έναντι 12,7 εκατομμυρίων και 3,1 εκατομμυρίων ευρώ, αντίστοιχα.

Παράλληλα, ο πίνακας «Νεαρά κορίτσια στην όχθη της θάλασσας» του Πιερ-Ογκίστ Ρενουάρ πωλήθηκε έναντι 5,8 εκατομμυρίων ευρώ.

Στην ίδια δημοπρασία, η «Νεκρή φύση με τυρί γκριγιέρ» του Πάμπλο Πικάσο απέφερε 3 εκατομμύρια ευρώ.

Ωστόσο, η πώληση των «Ίριδων» ήταν εκείνη που ξεχώρισε, τόσο για το τίμημα όσο και για τη σπάνια ιστορία του έργου.

Ένας πίνακας που επί δεκαετίες παρέμενε κρυμμένος σε μια παρισινή κατοικία βρέθηκε ξαφνικά στο επίκεντρο της διεθνούς αγοράς τέχνης, καταγράφοντας ένα ιστορικό ρεκόρ για τις δημοπρασίες στη Γαλλία.