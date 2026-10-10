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Ρομποτική, τεχνητή νοημοσύνη, fintech, κυβερνοασφάλεια και τεχνολογίες υγείας συγκαταλέγονται στους τομείς που προσελκύουν ολοένα περισσότερο το ενδιαφέρον των επενδυτών, οι οποίοι αναζητούν ευκαιρίες σε ελληνικές αλλά και διεθνείς νεοφυείς επιχειρήσεις.

Η συγκεκριμένη τάση αποτυπώνεται και στην εικόνα των επενδύσεων στις ελληνικές startups μέσα στη φετινή χρονιά, οι οποίες πάντως παραμένουν σε σχετικά χαμηλούς ρυθμούς. Ψηλά στις προτιμήσεις βρίσκονται κυρίως οι καινοτόμες εφαρμογές που συνδυάζουν τη ρομποτική με την τεχνητή νοημοσύνη.

Διαχειριστής ελληνικού επενδυτικού κεφαλαίου σύμφωνα με την Καθημερινή τονίζει ότι καταγράφεται δραστηριότητα ακόμη και σε τομείς που στο παρελθόν δεν βρίσκονταν συστηματικά στο επενδυτικό ραντάρ. Ανάμεσά τους είναι το fintech και η κυβερνοασφάλεια, ενώ αμείωτο παραμένει το ενδιαφέρον για τεχνολογίες που φέρνουν κοντά τη ρομποτική και το AI. Ο ίδιος εκτιμά ότι βρίσκονται ήδη στα σκαριά νέα deals, ορισμένα από τα οποία θα μπορούσαν να γίνουν γνωστά ακόμη και μέσα στις επόμενες ημέρες. Η κινητικότητα αυτή βρίσκεται σε ευθυγράμμιση με όσα καταγράφονται και στη διεθνή αγορά.

Στην αγορά της ρομποτικής κυριαρχούν οι ΗΠΑ και η Κίνα, ωστόσο ισχυρότερη δυναμική εμφανίζει φέτος και η Ευρώπη. Έως τον Αύγουστο του 2026, οι ευρωπαϊκές εταιρείες του κλάδου είχαν εξασφαλίσει χρηματοδοτήσεις ύψους 8,1 δισ. δολαρίων, έναντι 3,5 δισ. δολαρίων σε ολόκληρο το 2025. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της έκθεσης, οι συνολικές επενδύσεις των venture capital funds στην Ευρώπη αναμένεται να ανέλθουν στα 13,3 δισ. δολάρια μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Τα διαθέσιμα στοιχεία για τις χρηματοδοτήσεις από τις αρχές του έτους δείχνουν παράλληλα ότι σημαντικό κομμάτι των κεφαλαίων κατευθύνεται σε εταιρείες που αναπτύσσουν τεχνολογίες γύρω από το physical AI.

Παράλληλα, η August Robotics, παρουσίασε έναν στόλο αυτόνομων ρομπότ τα οποία μπορούν να πραγματοποιούν εργασίες κατακόρυφης διάτρησης σε μεγάλα εργοτάξια, με μία από τις πρώτες εφαρμογές τους να αφορά στην κατασκευή κέντρων δεδομένων για την τεχνητή νοημοσύνη.

Χρηματοδοτήσεις μικρότερης κλίμακας έχουν κατευθυνθεί και προς επιχειρήσεις του κλάδου της βιοτεχνολογίας. Μία από αυτές είναι η Anacalypsis Therapeutics, η οποία εργάζεται πάνω στην ανάπτυξη φαρμάκων για την αντιμετώπιση ανίατων νευροεκφυλιστικών παθήσεων, όπως η νόσος του Πάρκινσον.

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