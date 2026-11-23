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Στην ενίσχυση της παρουσίας της στην τεχνητή νοημοσύνη προχωρά η Microsoft, παρουσιάζοντας νέα μοντέλα με προηγμένες δυνατότητες στον προγραμματισμό και την κυβερνοασφάλεια, σε μια προσπάθεια να εντείνει τον ανταγωνισμό με εταιρείες όπως η OpenAI και η Anthropic.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου Microsoft Ignite, που πραγματοποιήθηκε στο Σαν Φρανσίσκο, ο τεχνολογικός κολοσσός αποκάλυψε το MAI Code 2, ένα νέο μοντέλο AI για εργασίες προγραμματισμού. Σύμφωνα με τη Microsoft, η τεχνολογία αυτή μπορεί να επιτύχει επιδόσεις συγκρίσιμες με εκείνες ανταγωνιστικών μοντέλων, απαιτώντας ωστόσο σημαντικά χαμηλότερο κόστος λειτουργίας.

Παράλληλα, η εταιρεία παρουσίασε ένα εξειδικευμένο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης για την κυβερνοασφάλεια, το οποίο σχεδιάζει να διαθέσει αρχικά σε περιορισμένο αριθμό πελατών. Στόχος είναι να ενισχυθεί η δυνατότητα αντιμετώπισης των ολοένα περισσότερων ευπαθειών λογισμικού που εντοπίζονται με τη βοήθεια εργαλείων AI.

Στις νέες ανακοινώσεις περιλαμβάνονται επίσης μοντέλα για παραγωγή εικόνων και αυτόματη μετατροπή ομιλίας σε γραπτό κείμενο, διευρύνοντας το φάσμα των εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης που αναπτύσσει η Microsoft.

«Δεν πρόκειται για κάτι προσωρινό»

Μιλώντας στο Reuters, ο επικεφαλής του τομέα Τεχνητής Νοημοσύνης της Microsoft, Μουσταφά Σουλεϊμάν, εξήγησε ότι η εταιρεία επενδύει στην ανάπτυξη μοντέλων προσαρμοσμένων σε συγκεκριμένες χρήσεις, αντί να επικεντρώνεται αποκλειστικά σε συστήματα γενικού σκοπού.

Όπως ανέφερε, αυτή η στρατηγική επιτρέπει στη Microsoft να περιορίζει το κόστος, διατηρώντας παράλληλα ανταγωνιστικές επιδόσεις και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ξεπερνώντας τα καθιερωμένα επίπεδα απόδοσης.

«Δεν μιλάμε απλώς για ένα μεμονωμένο μοντέλο ούτε για μια πρόσκαιρη επιτυχία», υπογράμμισε, εξηγώντας ότι η εταιρεία έχει αναπτύξει έναν μηχανισμό συνεχούς βελτιστοποίησης, ο οποίος επιδιώκει τον αποτελεσματικότερο συνδυασμό υψηλής απόδοσης και οικονομικής αποδοτικότητας.

Ο Σουλεϊμάν στάθηκε ιδιαίτερα και στις προκλήσεις που δημιουργεί η ταχεία εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, σε περιστατικό κατά το οποίο πράκτορες AI της OpenAI παραβίασαν την πλατφόρμα Hugging Face, επισημαίνοντας την ανάγκη ανάπτυξης ισχυρότερων μηχανισμών προστασίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι εξελίξεις αυτές καθιστούν απαραίτητο η πρόοδος στις δυνατότητες των μοντέλων να συνοδεύεται από αντίστοιχη ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας.

Ως κορυφαία προτεραιότητά του προσδιόρισε την αποτροπή επιβλαβών ενεργειών από συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και τη διασφάλιση ότι η συμπεριφορά τους παραμένει συμβατή με τους στόχους για τους οποίους αναπτύχθηκαν. Πρόκειται για το ερευνητικό πεδίο που είναι γνωστό ως «ευθυγράμμιση» της τεχνητής νοημοσύνης (AI alignment).