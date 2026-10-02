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Η αγορά των smartphones και των υπολογιστών εισέρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι παραδοσιακοί κανόνες φαίνεται να ανατρέπονται. Οι κατασκευαστές αναμένεται να διαθέσουν λιγότερες συσκευές μέσα στο 2026, χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα και χαμηλότερα έσοδα. Αντίθετα, η άνοδος των τιμών μπορεί να επιτρέψει στους μεγαλύτερους ομίλους να αυξήσουν την αξία των πωλήσεών τους παρά τη σημαντική υποχώρηση της ζήτησης σε τεμάχια.

Στο επίκεντρο αυτής της αλλαγής βρίσκεται η τεχνητή νοημοσύνη. Η τεράστια ανάπτυξη των υποδομών AI έχει αυξήσει κατακόρυφα τη ζήτηση για τσιπ μνήμης, περιορίζοντας τις ποσότητες DRAM και SSD που κατευθύνονται προς smartphones, laptops και επιτραπέζιους υπολογιστές. Η στενότητα στην προσφορά έχει οδηγήσει σε μεγάλη αύξηση του κόστους, το οποίο οι κατασκευαστές επιχειρούν πλέον να περάσουν στις τελικές τιμές.

Οι εκτιμήσεις της IDC είναι ενδεικτικές του μεγέθους της ανατροπής. Οι παγκόσμιες αποστολές smartphones προβλέπεται να μειωθούν κατά 16,7% το 2026, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ετήσια πτώση που έχει σημειωθεί μέχρι σήμερα. Ωστόσο, η αξία της συγκεκριμένης αγοράς αναμένεται να αυξηθεί κατά 6,3% και να φτάσει τα 613 δισ. δολάρια.

Ο λόγος είναι η μεγάλη αύξηση της μέσης τιμής πώλησης. Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται η Wall Street Journal, ένα smartphone αναμένεται να κοστίζει κατά μέσο όρο 581 δολάρια, δηλαδή 27,6% περισσότερο σε σχέση με προηγουμένως.

Εκρηκτική άνοδος

Ανάλογη εικόνα περιγράφει και η Gartner, η οποία προβλέπει ότι οι αποστολές υπολογιστών θα υποχωρήσουν κατά 10,4%, ενώ εκείνες των smartphones κατά 8,4% μέσα στο 2026.

Πίσω από αυτές τις πιέσεις βρίσκεται κυρίως το κόστος των εξαρτημάτων. Οι τιμές των DRAM και SSD εκτιμάται ότι θα έχουν αυξηθεί συνολικά κατά 130% έως το τέλος του έτους. Εφόσον επιβεβαιωθεί αυτή η πρόβλεψη, οι τιμές των PCs θα μπορούσαν να ενισχυθούν περίπου κατά 17% και των smartphones κατά 13%.

Οι μεγαλύτεροι όμιλοι έχουν ήδη αρχίσει να προσαρμόζονται. Η Apple έχει αυξήσει τις τιμές σε ορισμένα Mac και iPad, ενώ ακριβότερα διατίθενται και τα νέα iPhone. Παράλληλα, η εταιρεία δίνει ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στις premium συσκευές, όπου τα υψηλότερα περιθώρια κέρδους προσφέρουν μεγαλύτερη προστασία απέναντι στην αύξηση του κόστους.

Αντίστοιχη πολιτική ακολουθεί η Samsung. Ήδη στο πρώτο τρίμηνο του 2026, η μέση τιμή των smartphones της αυξήθηκε περίπου κατά 23%, την ώρα που η μέση τιμή της μνήμης ενισχύθηκε κατά περίπου 146%.

Το διπλό πλεονέκτημα της Samsung

Η Samsung βρίσκεται, ωστόσο, σε διαφορετική θέση από πολλούς ανταγωνιστές της. Εκτός από smartphones και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς τσιπ μνήμης στον κόσμο. Έτσι, η ίδια εξέλιξη που αυξάνει το κόστος της στην κατασκευή κινητών ενισχύει ταυτόχρονα τα έσοδα του τμήματος ημιαγωγών.

Στο δεύτερο τρίμηνο του 2026, ο όμιλος ανακοίνωσε έσοδα 171,5 τρισ. γουόν και λειτουργικά κέρδη 89,5 τρισ. γουόν. Ο τομέας Memory κατέγραψε ιστορικό ρεκόρ, με βασικούς καταλύτες την ισχυρή ζήτηση από την AI και τις υψηλότερες τιμές των προϊόντων μνήμης.

Για τους μικρότερους κατασκευαστές smartphones, οι συνθήκες είναι πιο δύσκολες. Xiaomi, Oppo και Vivo έχουν αυξήσει επίσης τις τιμές ορισμένων οικονομικότερων συσκευών. Με αυτόν τον τρόπο, όμως, τα μοντέλα τους μετακινούνται σε επίπεδα τιμών όπου έρχονται πλέον πιο άμεσα αντιμέτωπα με τη Samsung και άλλες ισχυρές μάρκες.

Παρόμοιες πιέσεις καταγράφονται στους υπολογιστές. Σύμφωνα με την IDC, Lenovo, Dell και HP έχουν ήδη προχωρήσει σε αυξήσεις τιμών περίπου 15%-20%.

Σε κίνδυνο τα οικονομικά laptops

Η μεγαλύτερη πίεση εντοπίζεται στη χαμηλότερη κατηγορία της αγοράς. Η Gartner εκτιμά ότι τα PCs με τιμή κάτω από 500 δολάρια ενδέχεται ακόμη και να εξαφανιστούν ως ξεχωριστή κατηγορία έως το 2028.

Η αιτία είναι ότι τα περιθώρια κέρδους στα φθηνά μοντέλα είναι περιορισμένα. Επομένως, όταν αυξάνεται απότομα το κόστος της μνήμης, οι κατασκευαστές έχουν πολύ μικρότερη δυνατότητα να το απορροφήσουν χωρίς να αναπροσαρμόσουν τις τιμές.

Η ακρίβεια των νέων συσκευών επηρεάζει παράλληλα και το πόσο συχνά οι καταναλωτές αντικαθιστούν τον εξοπλισμό τους. Όσο αυξάνεται το κόστος ενός νέου smartphone ή laptop, τόσο ισχυρότερο γίνεται το κίνητρο να παραταθεί η χρήση της υπάρχουσας συσκευής.

Η Gartner προβλέπει ότι έως το τέλος του 2026 η διάρκεια ζωής των PCs θα έχει αυξηθεί κατά 15% στις επιχειρήσεις και κατά 20% στους καταναλωτές. Πρόκειται για μια μεταβολή που μπορεί να πιέσει ακόμη περισσότερο τον αριθμό των νέων συσκευών που πωλούνται κάθε χρόνο.

Η AI ως επιχείρημα για ακριβότερες συσκευές

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το βασικό στοίχημα για τις εταιρείες δεν είναι πλέον μόνο να αυξήσουν τις πωλήσεις τους, αλλά να πείσουν τους καταναλωτές ότι αξίζει να πληρώσουν περισσότερο για την επόμενη συσκευή τους.

Εδώ αποκτά ιδιαίτερη σημασία και πάλι η τεχνητή νοημοσύνη. Τα AI PCs, η δυνατότητα τοπικής επεξεργασίας μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης και οι νέες λειτουργίες AI στα smartphones προβάλλονται ως τα χαρακτηριστικά που μπορούν να δημιουργήσουν έναν πραγματικό λόγο αναβάθμισης.

Η Apple διαθέτει και ένα ακόμη «όπλο»: τη στενή σχέση της με τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας. Μέσω μεγαλύτερων επιδοτήσεων και προγραμμάτων trade-in, μέρος της αύξησης της τιμής ενός νέου iPhone μπορεί να απορροφηθεί, ιδιαίτερα όταν οι πάροχοι επιδιώκουν να μετακινήσουν τους συνδρομητές προς ακριβότερα συμβόλαια.

Η στρατηγική αυτή, πάντως, έχει όρια. Η αυξανόμενη χρήση χρηματοδότησης για την αγορά συσκευών, η πίεση στα εισοδήματα των νοικοκυριών και η ενίσχυση της αγοράς μεταχειρισμένων και ανακατασκευασμένων smartphones και PCs μπορούν να λειτουργήσουν ως φρένο στη ζήτηση.

Η μεγάλη μεταβολή είναι επομένως βαθύτερη: smartphones και υπολογιστές περνούν σταδιακά από μια αγορά που βασιζόταν στον όγκο πωλήσεων σε ένα μοντέλο που στηρίζεται περισσότερο στην αξία κάθε συσκευής. Οι μεγάλοι κατασκευαστές επενδύουν σε υψηλότερες τιμές, premium προϊόντα και λειτουργίες AI για να διατηρήσουν έσοδα και περιθώρια κέρδους, ακόμη και αν πουλούν λιγότερα τεμάχια.

Το κρίσιμο ερώτημα είναι εάν αυτή η ισορροπία μπορεί να διατηρηθεί και, κυρίως, για πόσο διάστημα οι καταναλωτές θα αποδέχονται συνεχείς αυξήσεις τιμών προκειμένου να αποκτήσουν την επόμενη γενιά συσκευών.

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