Η παγκόσμια μάχη για την τεχνητή νοημοσύνη αποκτά πλέον μια νέα διάσταση. Η υπεροχή των αμερικανικών εταιρειών στα πιο προηγμένα μοντέλα παραμένει, όμως η Κίνα κερδίζει με ταχύτητα ένα διαφορετικό και εξίσου κρίσιμο μέτωπο: την πραγματική χρήση της τεχνολογίας από επιχειρήσεις και developers σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μέσα σε λίγους μήνες, μοντέλα που αναπτύσσονται από κινεζικούς ομίλους πέρασαν από ένα σχετικά περιορισμένο μερίδιο της αγοράς σε κυρίαρχη παρουσία σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες μέσω των οποίων οι επιχειρήσεις αποκτούν πρόσβαση σε διαφορετικά συστήματα AI. Χαμηλότερες τιμές, ανοικτός κώδικας και σημαντική βελτίωση των επιδόσεων, ιδιαίτερα στον προγραμματισμό, αποτελούν τα βασικά πλεονεκτήματα αυτής της επέκτασης.

Η εξέλιξη αποκτά παράλληλα ισχυρή γεωπολιτική διάσταση, καθώς η Ουάσινγκτον εξετάζει πλέον όχι μόνο το τεχνολογικό προβάδισμα των ΗΠΑ αλλά και το πόσο γρήγορα κινεζικά συστήματα ενσωματώνονται στις ψηφιακές υποδομές επιχειρήσεων εκτός Κίνας.

Το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης βρέθηκε άλλωστε στην ατζέντα της συνάντησης του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, σε μια περίοδο κατά την οποία ο ανταγωνισμός των δύο μεγαλύτερων οικονομιών επεκτείνεται από τα chips και τα data centers έως τα ίδια τα μοντέλα AI.

Από μονοψήφια ποσοστά στην πλειονότητα της χρήσης

Τα πλέον προηγμένα αμερικανικά μοντέλα εξακολουθούν να καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις στις περισσότερες αξιολογήσεις επιδόσεων. Η διαφορά, ωστόσο, έχει αρχίσει να περιορίζεται σε συγκεκριμένες εφαρμογές, καθώς εταιρείες όπως οι DeepSeek, Z.ai και Alibaba παρουσιάζουν διαδοχικές αναβαθμίσεις, με ιδιαίτερα αισθητή πρόοδο στον προγραμματισμό και στη λειτουργία αυτόνομων AI agents.

Η μεταβολή αποτυπώνεται εντυπωσιακά στα δεδομένα πραγματικής χρήσης.

Στην OpenRouter, πλατφόρμα που επιτρέπει στους developers να χρησιμοποιούν μοντέλα διαφορετικών εταιρειών, τα κινεζικά συστήματα αντιπροσώπευαν 57% έως 67% των tokens που καταναλώθηκαν την εβδομάδα της 14ης Σεπτεμβρίου. Τον Φεβρουάριο το αντίστοιχο ποσοστό βρισκόταν μόλις μεταξύ 6% και 13%.

Παρόμοια μεταβολή καταγράφεται στη Vercel, όπου το μερίδιο των κινεζικών μοντέλων ανέβηκε στο 55% τον Αύγουστο, από μόλις 11% τον Ιανουάριο.

Τα tokens αποτελούν τις βασικές μονάδες στις οποίες τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης αναλύουν και επεξεργάζονται την πληροφορία και χρησιμοποιούνται ευρέως ως μέτρο της κατανάλωσης μοντέλων AI.

Τα δεδομένα της OpenRouter περιλαμβάνουν επιχειρηματική χρήση στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και 82 χώρες του λεγόμενου Παγκόσμιου Νότου, καλύπτοντας αγορές της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής, της Αφρικής και της Ασίας. Για τα στοιχεία της Vercel δεν υπάρχει αντίστοιχη γεωγραφική ανάλυση.

Η Ουάσινγκτον και η μάχη για τα chips

Η ταχεία διείσδυση των κινεζικών μοντέλων έχει προκαλέσει αυξημένη κινητικότητα στην Ουάσινγκτον, όπου δύο επιτροπές της Βουλής των Αντιπροσώπων εξετάζουν τις συνέπειες από την επέκταση της χρήσης τους.

Οι ΗΠΑ επιχειρούν εδώ και χρόνια να περιορίσουν την πρόσβαση της Κίνας στους ισχυρότερους ημιαγωγούς που απαιτούνται για την εκπαίδευση προηγμένων μοντέλων. Οι έλεγχοι στις εξαγωγές chips αποτελούν κεντρικό εργαλείο αυτής της στρατηγικής, με στόχο να διατηρηθεί το αμερικανικό τεχνολογικό πλεονέκτημα.

Οι προβληματισμοί, όμως, δεν περιορίζονται πλέον στις απευθείας πωλήσεις ημιαγωγών προς κινεζικές εταιρείες. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και η δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης σε προηγμένα chips της Nvidia μέσω data centers εκτός Κίνας, κάτι που θα μπορούσε να περιορίζει στην πράξη την αποτελεσματικότητα των εξαγωγικών ελέγχων.

Ένα ακόμη ζήτημα είναι η λεγόμενη «απόσταξη» ή distillation, η διαδικασία μέσω της οποίας ένα νεότερο μοντέλο μπορεί να εκπαιδευτεί ώστε να αναπαράγει μέρος της συμπεριφοράς και των δυνατοτήτων ενός μεγαλύτερου και ήδη καθιερωμένου συστήματος.

Η κινεζική AI ως γεωπολιτικό εργαλείο

Η συζήτηση ξεπερνά πλέον τον ανταγωνισμό μεταξύ εταιρειών. Η εξάπλωση κινεζικών μοντέλων δημιουργεί προβληματισμό στις ΗΠΑ για το ενδεχόμενο η τεχνολογική εξάρτηση να αποκτήσει σταδιακά ευρύτερες οικονομικές και γεωπολιτικές συνέπειες.

Ο Ντάνιελ Ρέμλερ, ανώτερος συνεργάτης στο πρόγραμμα τεχνολογίας και εθνικής ασφάλειας του Center for a New American Security, εκτιμά ότι η κινεζική τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί «πραγματικούς οικονομικούς κινδύνους και κινδύνους ασφαλείας για τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Κατά την εκτίμησή του, η βαθύτερη ανησυχία αφορά το ενδεχόμενο η ενσωμάτωση κινεζικών μοντέλων στις ψηφιακές υποδομές τρίτων χωρών να δημιουργήσει σταδιακά μια κινεζική σφαίρα τεχνολογικής επιρροής, η οποία μακροπρόθεσμα θα μπορούσε να αποκτήσει και γεωπολιτικά χαρακτηριστικά.

Η συγκεκριμένη παράμετρος αποκτά μεγαλύτερη σημασία όσο τα κινεζικά μοντέλα βελτιώνονται αρκετά ώστε να καλύπτουν σύνθετες εταιρικές ανάγκες χωρίς το υψηλότερο κόστος των κορυφαίων αμερικανικών συστημάτων.

Το μεγάλο όπλο της Κίνας είναι η τιμή

Η πρόοδος στις επιδόσεις αποτελεί μόνο τη μία πλευρά της κινεζικής ανόδου. Το χαμηλότερο κόστος χρήσης φαίνεται να εξελίσσεται σε εξίσου σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Ο Πίτερ Γουόκερ, επικεφαλής insights της OpenRouter, επισημαίνει ότι τα κινεζικά μοντέλα ανοικτού κώδικα που παρουσιάστηκαν μέσα στο 2026 μπορούν πλέον να ανταποκριθούν αξιόπιστα σε προηγμένες εφαρμογές αυτόνομων AI agents, κυρίως στον προγραμματισμό, σε επίπεδο που δεν ήταν εφικτό στα τέλη του 2025.

Ταυτόχρονα, το κόστος τους παραμένει σημαντικά χαμηλότερο από εκείνο πολλών αμερικανικών μοντέλων.

Η πίεση αυτή έχει αρχίσει να γίνεται αισθητή και στην άλλη πλευρά του Ειρηνικού. OpenAI και Anthropic παρουσίασαν νέα οικονομικότερα μοντέλα, καθώς οι αμερικανικοί όμιλοι επιχειρούν να βελτιώσουν τη σχέση κόστους και απόδοσης των υπηρεσιών τους.

Η Anthropic επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην αποτελεσματικότερη παραγωγή απαντήσεων, ώστε τα μοντέλα να χρειάζονται λιγότερα tokens ανάλογα με το επίπεδο υπολογιστικής προσπάθειας που απαιτεί κάθε εργασία.

Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για επιχειρήσεις που πραγματοποιούν εκατομμύρια κλήσεις σε μοντέλα AI και για τις οποίες ακόμη και μικρές διαφορές στην τιμή ανά token μπορούν να μεταφραστούν σε σημαντικό λειτουργικό κόστος.

Η μεγάλη αγορά του «Παγκόσμιου Νότου»

Η οικονομική παράμετρος γίνεται ακόμη πιο καθοριστική στις αναδυόμενες αγορές. Σύμφωνα με τον Χαρπίτ Αρόρα, επικεφαλής agentic infrastructure στη Vercel, τα κινεζικά μοντέλα έχουν πλέον φτάσει σε επίπεδο ποιότητας που τους επιτρέπει να καλύπτουν όλο και περισσότερες εργασίες με πολύ χαμηλότερο κόστος.

Όταν ένα μοντέλο ξεπεράσει το ελάχιστο επίπεδο ποιότητας που απαιτεί μια επιχείρηση για συγκεκριμένη εφαρμογή, η διαφορά τιμής μπορεί να αποτελέσει καθοριστικό κριτήριο επιλογής. Για τις πλέον απαιτητικές εργασίες, πάντως, αρκετές επιχειρήσεις εξακολουθούν να προτιμούν τα κορυφαία αμερικανικά μοντέλα.

Η μεγαλύτερη διείσδυση της κινεζικής AI καταγράφεται αυτή τη στιγμή στον Παγκόσμιο Νότο. Περισσότερα από τα δύο τρίτα, ή 67% των tokens, που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις αυτών των αγορών μέσω OpenRouter προέρχονται πλέον από κινεζικά μοντέλα.

Την ίδια στιγμή, περίπου το ήμισυ της συνολικής χρήσης tokens στην πλατφόρμα εξακολουθεί να προέρχεται από επιχειρήσεις στις ΗΠΑ, γεγονός που δείχνει ότι η κινεζική διείσδυση δεν περιορίζεται αποκλειστικά στις αναπτυσσόμενες οικονομίες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η Νοτιοανατολική Ασία, όπου οι στενοί εμπορικοί και πολιτιστικοί δεσμοί με την Κίνα συνδυάζονται με ταχύτατη ανάπτυξη των ψηφιακών υποδομών.

Από το Λάγος και το Σάο Πάολο έως την Τζακάρτα, επιχειρήσεις και κυβερνήσεις που αναζητούν οικονομικά και ανοικτού κώδικα συστήματα αποκτούν πλέον μια ολοένα μεγαλύτερη γκάμα κινεζικών επιλογών.

Η νέα πραγματικότητα δείχνει ότι η παγκόσμια κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης δεν θα κριθεί αποκλειστικά από το ποιος κατασκευάζει το ισχυρότερο μοντέλο. Το κόστος, η δυνατότητα προσαρμογής, η πρόσβαση σε ανοικτό κώδικα και κυρίως η μαζική υιοθέτηση μπορούν να αποδειχθούν εξίσου καθοριστικοί παράγοντες. Και σε αυτό το μέτωπο, η Κίνα έχει αρχίσει να καλύπτει με μεγάλη ταχύτητα την απόσταση από τις ΗΠΑ.

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