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Το αυγοτάραχο σολομού κινδυνεύει να εξαφανιστεί από τα μενού των εστιατορίων σούσι στην Ιαπωνία, καθώς οι τιμές του λεγόμενου «κόκκινου χαβιαριού» αναμένεται να διπλασιαστούν, εξαιτίας της δραματικής μείωσης των αλιευμάτων.

Με βάση τα στοιχεία που παραθέτουν οι Financial Times, οι ποσότητες άγριου ροζ σολομού και σολομού chum που αλιεύθηκαν φέτος στη Ρωσία μειώθηκαν κατά 60%, ενώ στην Αλάσκα, το έτερο μεγάλο αλιευτικό κέντρο, οι αλιεύσεις υπολείπονταν κατά περισσότερο από 20% των προβλέψεων που είχαν γίνει πριν από την έναρξη της περιόδου.

Οι περιορισμένες ποσότητες, που αναμένεται να φτάσουν στην αγορά μέσα στον Νοέμβριο, εκτιμάται ότι θα προκαλέσουν κατακόρυφη αύξηση των τιμών του αυγοτάραχου, αναγκάζοντας πολλές επιχειρήσεις εστίασης να εξετάσουν την απόσυρσή του από τους καταλόγους τους.

Η κλιματική αλλαγή απειλεί τους πληθυσμούς σολομού

Οι επιστήμονες παρακολουθούν τον αριθμό των άγριων σολομών που επιστρέφουν στα ποτάμια όπου γεννήθηκαν για να αναπαραχθούν, καθώς αυτό αποτελεί αξιόπιστο δείκτη για τις διαθέσιμες ποσότητες αυγοτάραχου στην εμπορική αγορά.

Ο λόγος είναι ότι οι μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας επικεντρώνονται κυρίως στην παραγωγή κρέατος. Τα θηλυκά ψάρια συνήθως θανατώνονται πριν φτάσουν σε πλήρη σεξουαλική ωριμότητα, με αποτέλεσμα να παράγονται μικρές ποσότητες αυγών για ανθρώπινη κατανάλωση.

Ένας περιορισμένος αριθμός αυγών από ψάρια αναπαραγωγής χρησιμοποιείται για την εκτροφή της επόμενης γενιάς.

Η Όλγκα Μάζνικοβα, διευθυντικό στέλεχος του VNIRO, του κρατικά χρηματοδοτούμενου ρωσικού ερευνητικού ινστιτούτου αλιείας, συνέδεσε την υποχώρηση των αλιευμάτων άγριου σολομού με το κλιματικό φαινόμενο Ελ Νίνιο. Το 1992, το Ελ Νίνιο επηρέασε τους πληθυσμούς φυκών στον κόλπο Μπρίστολ της Αλάσκας, προκαλώντας απότομη μείωση των πληθυσμών κριλ, γεγονός που με τη σειρά του έπληξε τον σολομό sockeye.

Η αύξηση της θερμοκρασίας των θαλασσών έχει επίσης οδηγήσει τους σολομούς σε μετακίνηση προς βορειότερα ύδατα, από το Χοκάιντο της Ιαπωνίας και τη Βρετανική Κολομβία του Καναδά προς την Αλάσκα και τη Ρωσία.

Παράλληλα, οι υψηλότερες θερμοκρασίες έχουν διευρύνει τις περιοχές όπου κινούνται αρπακτικά ψάρια, όπως ο τόνος.

Βετεράνοι του αλιευτικού κλάδου στην Αλάσκα επισημαίνουν ότι η υπεραλίευση έχει επίσης συμβάλει στη μακροχρόνια μείωση των πληθυσμών.

Στο Χοκάιντο, οι αλιεύσεις σολομού έχουν καταγράψει πτώση μεγαλύτερη του 90% μέσα σε 20 χρόνια, περιοριζόμενες στους 17.000 τόνους.

Στα 126 δολάρια τα 250 γραμμάρια αυγοτάραχου

Το αυγοτάραχο σολομού, γνωστό στην Ιαπωνία ως ikura, αποτελεί βασικό συστατικό της παραδοσιακής κουζίνας της χώρας.

Οι χαρακτηριστικές ζωηρές πορτοκαλί πέρλες σερβίρονται σε εστιατόρια σούσι και ιαπωνικές παμπ, συχνά σε μεγάλες ποσότητες πάνω από μπολ με ρύζι.

Η επερχόμενη έλλειψη αναμένεται να προκαλέσει ισχυρούς κραδασμούς στην ιαπωνική βιομηχανία θαλασσινών, αξίας 22 δισ. δολαρίων.

Ο Μασάκι Γιάο, της διαδικτυακής εταιρείας εμπορίας θαλασσινών Toyosu Ichiba Dot Com, ανέφερε ότι η τιμή μιας συσκευασίας αυγοτάραχου σολομού 250 γραμμαρίων αναμένεται σύντομα να διπλασιαστεί, φτάνοντας μεταξύ 16.000 και 20.000 γεν (101 έως 126 δολάρια).

Πριν από μία δεκαετία, η ίδια ποσότητα κόστιζε μόλις 2.000 γεν.

«Έχουμε ήδη φτάσει σε σημείο όπου δεν γνωρίζουμε καν αν οι πελάτες θα συνεχίσουν να αγοράζουν το προϊόν», δήλωσε.

Ο ίδιος εκτιμά ότι το αυγοτάραχο σολομού θα αρχίσει σταδιακά να εξαφανίζεται από τα προκαθορισμένα μενού σούσι, χωρίς ιδιαίτερες ανακοινώσεις από τα εστιατόρια.

Τα εστιατόρια αναζητούν φθηνότερες εναλλακτικές

Οι οικονομικότερες αλυσίδες σούσι, στις οποίες τα πιάτα μεταφέρονται μπροστά από τους πελάτες πάνω σε περιστρεφόμενους ιμάντες, έχουν ήδη αρχίσει να αντικαθιστούν το αυγοτάραχο σολομού με αυγοτάραχο πέστροφας.

Ωστόσο, η διαφορά στην ποιότητα είναι αισθητή. Τα αυγά πέστροφας είναι μικρότερα, έχουν λιγότερο έντονη γεύση ουμάμι και δεν προσφέρουν την ίδια χαρακτηριστική αίσθηση όταν σπάνε στο στόμα.

Ακόμη και αυτή η εναλλακτική, πάντως, γίνεται ολοένα ακριβότερη.

Στο Nemuro Shokudo, μια ιαπωνική παμπ στο Τόκιο, οι τιμές του αυγοτάραχου πέστροφας που χρησιμοποιείται στα μπολ ρυζιού ikura έχουν επίσης αυξηθεί.

Ο διευθυντής του καταστήματος, Τοκουχάρου Χιραγιάμα, ανέφερε ότι θα καταργήσει το συγκεκριμένο πιάτο εάν η τιμή αυξηθεί κατά 50%, φτάνοντας τα 15.000 γεν ανά κιλό μέσα στον Νοέμβριο.

Άλλοι επαγγελματίες της εστίασης, ωστόσο, δεν είναι διατεθειμένοι να προχωρήσουν σε συμβιβασμούς ως προς την ποιότητα.

Η Γιούμικο Ούκον, ιδιοκτήτρια του ιστορικού καταστήματος Onigiri Bongo στο Τόκιο, το οποίο λειτουργεί εδώ και 66 χρόνια, εξετάζει το ενδεχόμενο να αποσύρει από το μενού τις δημοφιλείς μπάλες ρυζιού με αυγοτάραχο σολομού.

Πρόκειται για ένα προϊόν που προσελκύει πελάτες και αποφέρει στην επιχείρηση ημερήσιες πωλήσεις ύψους 80.000 γεν.

Η Ούκον θεωρεί ότι η αυξανόμενη δημοτικότητα του σούσι σε παγκόσμιο επίπεδο έχει επιδεινώσει τις πιέσεις στην προσφορά.

Ο παγκόσμιος ανταγωνισμός για το ιαπωνικό έδεσμα

Η έλλειψη αυγοτάραχου δεν επηρεάζει μόνο την εγχώρια αγορά της Ιαπωνίας, καθώς η ζήτηση από εστιατόρια του εξωτερικού εντείνει τον ανταγωνισμό για τις περιορισμένες διαθέσιμες ποσότητες.

Στη Νέα Υόρκη, ο Νόμπου Γιαμανάσι, πρόεδρος της εταιρείας διανομής Yama Seafood, ανέφερε ότι πελάτες που συνήθως προμηθεύονταν ikura από άλλους προμηθευτές έχουν αρχίσει να υποβάλλουν παραγγελίες στην εταιρεία του.

Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στον αυξανόμενο ανταγωνισμό μεταξύ των πολυτελών ιαπωνικών εστιατορίων στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα οποία επιχειρούν να εξασφαλίσουν επαρκείς ποσότητες του προϊόντος.

Η ιχθυοκαλλιέργεια ως πιθανή διέξοδος

Μία από τις πιθανές λύσεις για την αντιμετώπιση των ελλείψεων θα μπορούσε να προέλθει από την ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας, με μεγαλύτερη έμφαση στην παραγωγή αυγών και όχι αποκλειστικά κρέατος.

Η ιαπωνική εταιρεία εμπορίας θαλασσινών Okamura Foods σχεδιάζει να αυξήσει την παραγωγή αυγοτάραχου στις εγκαταστάσεις εκτροφής που διαθέτει στη βόρεια Ευρώπη.

Η στρατηγική της επικεντρώνεται στην επιλογή και εκτροφή συγκεκριμένων ποικιλιών πέστροφας που μπορούν να παράγουν μεγαλύτερες ποσότητες αυγών.

«Στο εξής, σχεδιάζουμε να επικεντρωθούμε στην εκτροφή πεστρόφων που όχι μόνο διαθέτουν γευστικό κρέας, αλλά παράγουν και μεγάλες ποσότητες αυγών, με στόχο την αύξηση της παραγωγής αυγοτάραχου σολομού», ανέφερε η εταιρεία.