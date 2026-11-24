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Ισχυρή ανάκαμψη καταγράφουν τα ιαπωνικά κρατικά ομόλογα, με τις αποδόσεις να υποχωρούν σε όλο το μήκος της καμπύλης, καθώς οι επενδυτές επέστρεψαν στις αγορές μετά το τριήμερο αργίας. Το αξιοσημείωτο είναι ότι το ράλι των ομολόγων διατηρείται παρά την εντυπωσιακή άνοδο των ιαπωνικών μετοχών, καθώς υποχωρούν οι ανησυχίες για τις προοπτικές των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η απόδοση του 10ετούς κρατικού ομολόγου της Ιαπωνίας υποχώρησε κατά 7 μονάδες βάσης, στο 2,715%. Αντίστοιχα, η απόδοση του πενταετούς τίτλου μειώθηκε κατά 5,5 μονάδες βάσης, στο 2,125%.

Την ίδια στιγμή, ο δείκτης Nikkei 225 ενισχύθηκε έως και 5%, καθώς η επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στην ηγεσία της Nvidia περιόρισε τις ανησυχίες για πιθανή επιβράδυνση των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η ταυτόχρονη άνοδος μετοχών και ομολόγων δείχνει ότι η αγορά ιαπωνικού κρατικού χρέους διατηρεί τη δυναμική της ακόμη και όταν ενισχύεται η διάθεση των επενδυτών για ανάληψη κινδύνου.

Fed και ενεργειακές αγορές στηρίζουν τα ιαπωνικά ομόλογα

«Η υποχώρηση των ανησυχιών για πιθανές διαταραχές στις ενεργειακές αγορές και οι προσδοκίες για τη νομισματική πολιτική της αμερικανικής Fed το 2027 αποτελούν πιθανότατα τους βασικούς λόγους της θετικής πρωινής συνεδρίασης των ιαπωνικών κρατικών ομολόγων», δήλωσε ο Χόμιν Λι, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής μακροοικονομίας της Lombard Odier στη Σιγκαπούρη.

Σύμφωνα με τον Ριουτάρο Κιμούρα, ανώτερο στρατηγικό αναλυτή ομολόγων της BNP Paribas Asset Management, η κάλυψη ανοικτών θέσεων πώλησης (short covering) στα ιαπωνικά κρατικά ομόλογα φαίνεται να συμβάλλει στην υποχώρηση των αποδόσεων στους τίτλους μεγαλύτερης διάρκειας.

Ωστόσο, η ισχυρή ανάκαμψη των μετοχών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να περιορίσει την επιφυλακτικότητα των επενδυτών απέναντι στον κίνδυνο, επαναφέροντας στο προσκήνιο το ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων από την Τράπεζα της Ιαπωνίας τον Δεκέμβριο.

Ο ίδιος επισημαίνει ότι οι μεγάλοι εγχώριοι θεσμικοί επενδυτές φαίνεται προς το παρόν να παραμένουν επιφυλακτικοί, αξιολογώντας τις επιπτώσεις των εξελίξεων στη Nvidia για τις παγκόσμιες οικονομικές προοπτικές και ειδικότερα για τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Γιατί οι επενδυτές εξακολουθούν να προτιμούν τα ομόλογα

Όπως παρατηρεί ο Μαρκ Κράνφιλντ, στρατηγικός αναλυτής του Bloomberg Markets Live, οι ιαπωνικές αγορές επέστρεψαν από το παρατεταμένο Σαββατοκύριακο με τις μετοχές να καταγράφουν ισχυρά κέρδη, αλλά τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων να υποχωρούν σε όλες τις διάρκειες.

Αυτή η συμπεριφορά υποδηλώνει ότι οι επενδυτές εξακολουθούν να διατηρούν θέσεις σε ομόλογα ως προστασία απέναντι σε μια ενδεχόμενη νέα περίοδο έντονης μεταβλητότητας στις μετοχές.

Πρόσθετη στήριξη στην αγορά κρατικού χρέους προσφέρει η μετριοπαθής προσέγγιση της BoJ όσον αφορά τη σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής.

Οι επενδυτές στα ιαπωνικά κρατικά ομόλογα εξοικειώνονται σταδιακά με ένα πιο συνεπές μήνυμα από τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής: τα επιτόκια πρέπει να κινηθούν προς το ουδέτερο επίπεδο, χωρίς όμως να επισπευσθεί η διαδικασία.

Η στάση αυτή ενισχύει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στις τοποθετήσεις σταθερού εισοδήματος σε γεν, επιτρέποντάς τους παράλληλα να επωφελούνται από τη λεγόμενη στρατηγική roll-down, δηλαδή από την πιθανή άνοδο της τιμής ενός ομολόγου καθώς μειώνεται η υπολειπόμενη διάρκειά του κατά μήκος μιας καμπύλης αποδόσεων με έντονη ανοδική κλίση.

Παράλληλα, οι διεθνείς επενδυτές επιστρέφουν στα ιαπωνικά κρατικά ομόλογα, καθώς η δημοσιονομική θέση της Ιαπωνίας εμφανίζει σχετική βελτίωση σε σύγκριση με άλλες οικονομίες.

Κρίσιμο τεστ η δημοπρασία 40ετών ομολόγων

Οι αποδόσεις των ιαπωνικών κρατικών τίτλων έχουν παρουσιάσει έντονες διακυμάνσεις μέσα στον Νοέμβριο, καθώς οι επενδυτές επανεκτιμούν τις προοπτικές του πληθωρισμού, τη μελλοντική πολιτική της Τράπεζας της Ιαπωνίας και τη ζήτηση για κρατικό χρέος.

Η μεταβλητότητα ακολουθεί την άνοδο των αποδόσεων σε υψηλά πολλών δεκαετιών νωρίτερα μέσα στο 2026, εξέλιξη που είχε εντείνει τις ανησυχίες για το κόστος δανεισμού της χώρας.

Το επόμενο σημαντικό τεστ για την αγορά είναι η δημοπρασία 40ετών κρατικών ομολόγων την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, από την οποία οι επενδυτές αναμένουν σαφέστερες ενδείξεις για τη ζήτηση τίτλων ιδιαίτερα μεγάλης διάρκειας.