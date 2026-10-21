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Μια καθημερινή, σχεδόν ασήμαντη συνήθεια μετατράπηκε για έναν 32χρονο Κινέζο σε κερδοφόρα επιχειρηματική ιδέα. Ο Ζανγκ Σιαοτσάο αποφάσισε να δημιουργήσει μια υπηρεσία που δύσκολα θα φανταζόταν κανείς ότι μπορεί να αποκτήσει εμπορική αξία: επαγγελματικό ξύσιμο στην πλάτη.

Η ιδέα γεννήθηκε όταν είδε στο διαδίκτυο ένα σύντομο βίντεο με μια γυναίκα να ξύνει την πλάτη του συζύγου της. Αυτό που του κέντρισε το ενδιαφέρον, όμως, δεν ήταν τόσο το ίδιο το βίντεο όσο τα σχόλια που ακολούθησαν. Αρκετοί χρήστες έλεγαν ότι θα ήταν διατεθειμένοι να πληρώσουν κάποιον για να τους προσφέρει την ίδια εμπειρία.

Για τον Ζανγκ, η ιδέα είχε και προσωπική διάσταση. Από παιδί θυμόταν πόσο ευχάριστα ένιωθε όταν ο πατέρας του τού έξυνε απαλά την πλάτη μέχρι να αποκοιμηθεί. Έτσι, αυτό που ξεκίνησε ως μια ανάμνηση από τα παιδικά του χρόνια μετατράπηκε σε ένα ασυνήθιστο επιχειρηματικό μοντέλο.

Από επτά δουλειές σε δύο καταστήματα

Ο δρόμος μέχρι την επιχειρηματική επιτυχία δεν ήταν εύκολος. Ο Ζανγκ, μετά την αποφοίτησή του από ένα πανεπιστήμιο χωρίς ιδιαίτερη αναγνωρισιμότητα, άλλαξε επτά δουλειές μέσα σε μόλις έναν χρόνο.

Στη συνέχεια επιχείρησε να δημιουργήσει δύο διαφορετικές επιχειρήσεις, οι οποίες όμως δεν κατάφεραν να επιβιώσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Παρά τις αποτυχίες, δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια να δημιουργήσει τη δική του δραστηριότητα.

Τελικά, αποφάσισε να επενδύσει σε κάτι που δεν υπήρχε ουσιαστικά ως οργανωμένη υπηρεσία στην αγορά: ένα κατάστημα όπου οι πελάτες μπορούν να χαλαρώνουν ενώ εργαζόμενοι τούς ξύνουν απαλά την πλάτη και το σώμα.

Το πρώτο κατάστημα άνοιξε στην περιοχή Μπαοάν της Σεντζέν και, παρά το ασυνήθιστο αντικείμενό του, η ανταπόκριση ήταν αρκετή ώστε να ακολουθήσει γρήγορα και δεύτερο.

Σήμερα, τα δύο καταστήματα του Ζανγκ αποφέρουν συνολικά περίπου 100.000 γουάν τον μήνα, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 13.400 ευρώ.

Η δραστηριότητα ξεκίνησε μόλις τον Μάιο, όμως ο ίδιος υποστηρίζει ότι έχει ήδη περάσει σε κερδοφόρα πορεία. Το επόμενο βήμα που σχεδιάζει είναι πολύ πιο φιλόδοξο: 100 νέα καταστήματα σε ολόκληρη την Κίνα.

Παράλληλα, θέλει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε το ξύσιμο να εξελιχθεί σε αναγνωρισμένο επάγγελμα, με οργανωμένη εκπαίδευση και συγκεκριμένες τεχνικές.

«Πιο χαλαρωτικό από ένα μασάζ»

Ο Ζανγκ θεωρεί ότι υπάρχει σημαντικό περιθώριο ανάπτυξης, κυρίως στις μεγάλες κινεζικές πόλεις.

Η καθημερινότητα των κατοίκων χαρακτηρίζεται, σύμφωνα με τον ίδιο, από υψηλά επίπεδα άγχους, γεγονός που δημιουργεί ζήτηση για υπηρεσίες χαλάρωσης διαφορετικές από τις πιο παραδοσιακές επιλογές.

Μάλιστα, όπως υποστηρίζει, ορισμένοι πελάτες συγκρίνουν την εμπειρία με το μασάζ και τη θεωρούν ακόμη πιο χαλαρωτική. Η επιχείρηση έχει ήδη αποκτήσει επαναλαμβανόμενη πελατεία, κάτι που για τον ιδρυτή της αποτελεί ένδειξη ότι η συγκεκριμένη ιδέα μπορεί να εξελιχθεί πέρα από ένα απλό viral επιχειρηματικό πείραμα.

Η φιλοδοξία του Ζανγκ δεν περιορίζεται, επομένως, στην προσέλκυση πελατών σε δύο καταστήματα. Θέλει να δημιουργήσει μια ολόκληρη αλυσίδα υπηρεσιών ευεξίας, βασισμένη σε μια δραστηριότητα που μέχρι σήμερα παρέμενε κυρίως στο πλαίσιο της προσωπικής φροντίδας.

€40 την ώρα για ένα… ξύσιμο

Η υπηρεσία είναι εξαιρετικά απλή στην εκτέλεσή της, αλλά ο Ζανγκ υποστηρίζει ότι χρειάστηκε αρκετή έρευνα μέχρι να καταλήξει στις κατάλληλες τεχνικές.

Οι πελάτες ξαπλώνουν μπρούμυτα και οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν ειδικά πλαστικά ψεύτικα νύχια με μυτερές άκρες, προκειμένου να ξύνουν το σώμα με διαφορετικές κινήσεις και πιέσεις.

Καθώς δεν υπήρχε κάποια αντίστοιχη οργανωμένη υπηρεσία από την οποία θα μπορούσε να αντλήσει τεχνογνωσία, ο ίδιος χρειάστηκε να μελετήσει διαφορετικές τεχνικές και να αναπτύξει δικές του μεθόδους ξυσίματος.

Η τιμή ανέρχεται σε 300 γουάν, περίπου 40 ευρώ, για μία ώρα.

Το επιχειρηματικό αφήγημα του Ζανγκ βασίζεται στην ιδέα ότι η υπηρεσία δεν αφορά απλώς την ικανοποίηση μιας σωματικής ανάγκης, αλλά προσφέρει μια μορφή χαλάρωσης σε ανθρώπους που αναζητούν τρόπους να αποφορτιστούν από την ένταση της καθημερινότητας.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι το ξύσιμο μπορεί να βοηθήσει τους πελάτες να μειώσουν το άγχος και να βελτιώσουν την ποιότητα του ύπνου τους.

Από ένα τυχαίο βίντεο και μια σειρά σχολίων στο διαδίκτυο, ο Ζανγκ κατάφερε έτσι να εντοπίσει μια μικρή αλλά υπαρκτή καταναλωτική ανάγκη και να τη μετατρέψει σε μια επιχείρηση με έσοδα χιλιάδων ευρώ τον μήνα. Το επόμενο στοίχημα είναι αν το μοντέλο μπορεί να επαναληφθεί σε 100 καταστήματα και να μετατρέψει μια παράξενη ιδέα σε νέα αγορά υπηρεσιών στην Κίνα.