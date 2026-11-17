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Ο Τζέιμς Μποντ έχει νέο πρωταγωνιστή και οι εταιρείες πολυτελών προϊόντων έχουν ήδη αρχίσει να ανταγωνίζονται για μια θέση στο πλευρό του.

Περισσότερα από 60 χρόνια μετά την ταινία «Dr. No», που σύστησε τον 007 στο κινηματογραφικό κοινό, ο Μποντ παραμένει ένα από τα πιο περιζήτητα μέσα προβολής για τις εταιρείες παγκοσμίως, μεταδίδει το Reuters. Κατασκευαστές ρολογιών και αυτοκινήτων, οίκοι μόδας και εταιρείες ποτών δαπανούν εκατομμύρια γύρω από κάθε νέα ταινία, ελπίζοντας να συνδέσουν το όνομά τους με τον διασημότερο μυστικό πράκτορα της Βρετανίας.

Η ανακοίνωση ότι ο 40χρονος Ρόμπερτ Πάτινσον αναλαμβάνει τον ρόλο βάζει τέλος σε χρόνια εικασιών σχετικά με το ποιος θα διαδεχόταν τον Ντάνιελ Κρεγκ, μετά τον θάνατο του χαρακτήρα του Μποντ στην ταινία «No Time to Die» του 2021. Ο Κρεγκ φορούσε ρολόγια Omega, οδηγούσε αυτοκίνητα Aston Martin και ντυνόταν από τον οίκο Tom Ford.

Ειδικοί στο branding εκτιμούν ότι η πρώτη ταινία Μποντ υπό την Amazon MGM Studios και τον σκηνοθέτη Ντενί Βιλνέβ προσφέρει μια σπάνια ευκαιρία στους ομίλους πολυτελών προϊόντων να αναδιαμορφώσουν ένα από τα πιο πολυσυζητημένα σύνολα συμφωνιών τοποθέτησης προϊόντων στο Χόλιγουντ.

«Ο Τζέιμς Μποντ κατέχει μια ξεχωριστή θέση στον χώρο του branding», δήλωσε ο Ερίκ Νεμπό, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας τοποθέτησης προϊόντων Hill Valley, ο οποίος συνεργάστηκε με τον ελβετικό οίκο κοσμημάτων Chopard στην ταινία «No Time to Die».

«Είναι ένα κινηματογραφικό είδωλο που έχει διαμορφωθεί εν μέρει μέσα από τα ρούχα που φορά, τις μάρκες που χρησιμοποιεί και τα κοκτέιλ που πίνει».

Η παρουσίαση του Πάτινσον ως νέου Μποντ —χωρίς ρολόι στον καρπό του— προκάλεσε καταιγισμό τηλεφωνημάτων στον κλάδο της τοποθέτησης προϊόντων του Χόλιγουντ. Ο ηθοποιός έχει απήχηση τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες διαφορετικών γενεών, από τους πρώτους θαυμαστές του στο «Twilight» μέχρι το «Batman».

«Μου αρέσει πολύ η επιλογή του Πάτινσον. Μας δίνει πολλές δυνατότητες», δήλωσε ο Μπριτ Τζόνσον, διευθύνων σύμβουλος και ιδρυτής της Mediaplacement, εταιρείας που εξασφάλισε την τοποθέτηση της βότκας Smirnoff της Diageo στο χαρακτηριστικό μαρτίνι του Μποντ στην ταινία του 2021.

«Για τον Μποντ, το να έχει γυναικείο κοινό είναι πάρα πολύ σημαντικό», πρόσθεσε, επισημαίνοντας τη θέση που κατέχει ο Πάτινσον στον κόσμο της μόδας.

Ο Πάτινσον είναι πρεσβευτής του οίκου Dior της LVMH για περισσότερο από μία δεκαετία, ενώ τον Σεπτέμβριο έγινε ένα από τα πρόσωπα της ελβετικής μάρκας πολυτελών ρολογιών Jaeger-LeCoultre, η οποία ανήκει στη Richemont, σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η μάχη των ρολογιών

Η συμφωνία του Πάτινσον με τη Jaeger-LeCoultre θα μπορούσε να προκαλέσει εντάσεις με την Omega, που ανήκει στον όμιλο Swatch και αποτελεί την επίσημη μάρκα ρολογιών του Μποντ από το 1995, όταν ο Πιρς Μπρόσναν φόρεσε ένα από τα ρολόγια της στην ταινία «GoldenEye». Οι παλαιότερες ταινίες, όπως και τα πρωτότυπα μυθιστορήματα του Ίαν Φλέμινγκ, συνέδεαν τον Μποντ με τη Rolex.

«Η κατηγορία των ρολογιών πιθανότατα θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη σύγκρουση συμφερόντων που θα πρέπει να επιλυθεί», δήλωσε η Αν Μπίσκιν, συνιδρύτρια της SMG Entertainment στο Πόρτλαντ του Όρεγκον. Πρόσθεσε ότι οι εταιρείες που συμμετείχαν σε προηγούμενες ταινίες Μποντ ενδέχεται να έχουν δικαίωμα πρώτης προτίμησης για την ανανέωση της συνεργασίας τους.

Η Amazon MGM ανέφερε ότι είναι πολύ νωρίς για να σχολιάσει πιθανές συνεργασίες με εμπορικά σήματα.

Στελέχη του κλάδου επισήμαναν ότι οι υφιστάμενες διαφημιστικές συμφωνίες του Πάτινσον δεν θα μεταφερθούν αυτομάτως στις ταινίες Μποντ, καθώς ο Βιλνέβ και οι παραγωγοί είναι πιθανό να έχουν τον τελικό λόγο για το ποιες μάρκες θα εμφανιστούν στην οθόνη.

Η Dior δημοσίευσε την Τρίτη στο Instagram συγχαρητήριο μήνυμα, συνοδευόμενο από φωτογραφία του Πάτινσον. Ο γαλλικός οίκος μόδας θα μπορούσε επίσης να επιδιώξει να αντικαταστήσει τον Tom Ford, ο οποίος προμηθεύει τα κοστούμια του Μποντ από την ταινία «Quantum of Solace» του 2008, σύμφωνα με την Μπίσκιν.

Η Dior δήλωσε ότι είναι «πολύ χαρούμενη που συνεχίζει» τη συνεργασία της με τον Πάτινσον, ο οποίος είναι πρεσβευτής μόδας και αρωμάτων του οίκου από το 2013, αλλά δεν σχολίασε πιθανές συμφωνίες για τις ταινίες Μποντ.

Η Jaeger-LeCoultre έχει επίσης δημοσιεύσει τρεις φωτογραφίες του Πάτινσον στο Instagram μετά την ανακοίνωση, χωρίς ωστόσο να αναφερθεί στον νέο του ρόλο.

Με την επόμενη ταινία να αναμένεται το 2028, επτά χρόνια μετά την προηγούμενη, οι εταιρείες έχουν επίσης να αντιμετωπίσουν ένα πιο ενημερωμένο και απαιτητικό κοινό, καθώς οι νεότεροι θεατές είναι ιδιαίτερα επικριτικοί απέναντι σε εμπορικές συνεργασίες που μοιάζουν επιτηδευμένες.