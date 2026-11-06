Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Τοποθετήθηκε στην ελληνική αγορά σε τιμές ευκαιρίας, όταν οι τράπεζες βρίσκονταν σε τέλμα μετά την κρίση. Σήμερα αξιοποιεί τη θεαματική ανάκαμψή τους και κατοχυρώνει τις σημαντικές υπεραξίες των επενδύσεών του.

Η Τράπεζα Πειραιώς, και νωρίτερα η Alpha Bank και η ΕΥΔΑΠ αποτυπώνουν τα διαφορετικά κεφάλαια μιας επενδυτικής διαδρομής με χρυσές αποδόσεις.

Η τελευταία κίνηση ήρθε μόλις προχθές, στις 4 Νοεμβρίου. Η Paulson & Co. ενημέρωσε την Τράπεζα Πειραιώς ότι, στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης του χαρτοφυλακίου της, περιόρισε τη συμμετοχή της σε περίπου 104 εκατομμύρια μετοχές, που αντιστοιχούν στο 8,4% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας. Ο Τζον Πόλσον παραμένει, βεβαίως, ο μεγαλύτερος μέτοχος της τράπεζας, με πολύ πιο περιορισμένο ωστόσο ποσοστό. Η νέα κίνηση αποκαλύπτει ότι ο Αμερικανός μεγαλοεπενδυτής έχει εισέλθει σε μια φάση σημαντικού περιορισμού της έκθεσής του στην ελληνική αγορά.

Η συναλλαγή των 35 εκατομμυρίων μετοχών πραγματοποιήθηκε στην τιμή των 9,51 ευρώ ανά μετοχή με placement, στην ευρεία διασπορά, αποφέροντας περίπου 332,8 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό ποσό. Η πραγματική είδηση, όμως, δεν βρίσκεται μόνο στο ύψος της συναλλαγής, αλλά κυρίως στη σύγκριση με την προηγούμενη γνωστή στο ευρύ κοινό εικόνα της συμμετοχής του Paulson στην τράπεζα.

Η τελευταία γνωστοποίηση που είχε στη διάθεσή της η αγορά, στις 24 Δεκεμβρίου 2025, μετά την απορρόφηση της Πειραιώς Financial Holdings από την Τράπεζα Πειραιώς, εμφάνιζε την Paulson & Co. με 175.317.912 μετοχές και ποσοστό 14,18%. Αυτό ήταν το ποσοστό που εξακολουθούσε να εμφανίζεται στους πίνακες της μετοχικής σύνθεσης μέχρι την πρόσφατη ανακοίνωση.

Και εδώ βρίσκεται το ενδιαφέρον της υπόθεσης.

Η νέα γνωστοποίηση αποκάλυψε ότι η συμμετοχή του Paulson είχε ήδη περιοριστεί σημαντικά, πριν ακόμη από το τελευταίο placement. Με άλλα λόγια, η αγορά εξακολουθούσε να έχει ως σημείο αναφοράς το 14,18%, ενώ ο πραγματικός αριθμός των μετοχών που κατείχε ο επενδυτής είχε στο μεταξύ μειωθεί.

Από τις 175,3 εκατομμύρια μετοχές που εμφάνιζε η προηγούμενη επίσημη γνωστοποίηση, ο Paulson βρίσκεται πλέον στις περίπου 104 εκατομμύρια. Η συνολική μείωση φτάνει τις 71,3 εκατομμύρια μετοχές. Από αυτές, οι 35 εκατομμύρια διατέθηκαν στο πρόσφατο placement, ενώ περίπου 36,3 εκατομμύρια είχαν ήδη ρευστοποιηθεί.

Δεν πρόκειται, επομένως, απλώς για μια ακόμη πώληση μετοχών. Πρόκειται για την «αποκάλυψη» μιας ευρύτερης διαδικασίας σταδιακής κατοχύρωσης κερδών από έναν επενδυτή που βρέθηκε στην Ελλάδα όταν οι αποτιμήσεις των τραπεζών είχαν καταρρεύσει.

Η είσοδος στην Ελλάδα: όταν οι τράπεζες αναζητούσαν κεφάλαια

Για να κατανοήσει κανείς την επενδυτική διαδρομή του Τζον Πόλσον στην Ελλάδα, πρέπει να επιστρέψει στην εποχή της μεγάλης κρίσης.

Το PSI του 2012 αποτέλεσε σημείο καμπής για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Η απομείωση των κρατικών ομολόγων που κατείχαν οι τράπεζες προκάλεσε κεφαλαιακή ζημία 37,7 δισ. ευρώ, οδηγώντας τις σε δραματική αποδυνάμωση. Οι μέτοχοι είδαν τις επενδύσεις τους να απαξιώνονται, ενώ η ανάγκη διάσωσης των τραπεζών κατέστησε αναπόφευκτη την κρατική παρέμβαση, με τη συνδρομή της ευρωπαϊκής χρηματοδοτικής στήριξης.

Η διαδικασία αποκατάστασης της κεφαλαιακής τους επάρκειας εξελίχθηκε σταδιακά. Κατά την πρώτη μεγάλη φάση, το 2013, διοχετεύθηκαν μέσω του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 25,5 δισ. ευρώ στις τέσσερις μεγάλες τράπεζες. Δύο χρόνια αργότερα, το 2015, χρειάστηκε ένας νέος γύρος κεφαλαιακής ενίσχυσης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι πρόσθετες ανάγκες του συστήματος.

Για έναν επενδυτή με τη φιλοσοφία του Paulson, η περίοδος αυτή δημιουργούσε μια ιδιαίτερη ευκαιρία: την απόκτηση σημαντικών συμμετοχών σε επιχειρήσεις που είχαν υποστεί τεράστια απαξίωση, αλλά διέθεταν τη δυνατότητα να ανακάμψουν εφόσον αποκαθίστατο η εμπιστοσύνη στην οικονομία.

Το 2014 η Paulson & Co. εμφανίστηκε δυναμικά στην ελληνική αγορά.

Το 2014 εισήλθε δυναμικά στην Τράπεζα Πειραιώς αποκτώντας αρχικά ένα ποσοστό που προσέγγιζε το 6% με 6,5% των δικαιωμάτων ψήφου της τράπεζας. Ακολούθως, με τη συμπληρωματική επένδυση των 250 εκατ. ευρώ στην ανακεφαλαιοποίηση του Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2015 , το fund (Paulson & Co.) αύξησε τον αριθμό των μετοχών του και το τελικό του ποσοστό ανήλθε επίσημα στο 9,13% .

της τράπεζας. Ακολούθως, με τη συμπληρωματική επένδυση των , το fund (Paulson & Co.) αύξησε τον αριθμό των μετοχών του και το τελικό του ποσοστό ανήλθε επίσημα στο . Στην Alpha Bank το 2014 απέκτησε ποσοστό 5,42% , μετά την αύξηση κεφαλαίου της τράπεζας.

το 2014 απέκτησε , μετά την αύξηση κεφαλαίου της τράπεζας. Παράλληλα, απέκτησε και πάλι το 2014 περίπου το 10% της ΕΥΔΑΠ, επεκτείνοντας την παρουσία του πέρα από τον τραπεζικό κλάδο.

Η στρατηγική του δεν ήταν απλώς ένα στοίχημα στις ελληνικές τράπεζες. Ήταν μια τοποθέτηση στην προοπτική ανάκαμψης της χώρας, σε μια περίοδο κατά την οποία οι αποτιμήσεις ήταν εξαιρετικά χαμηλές και οι επενδυτικοί κίνδυνοι πολύ υψηλοί.

Η Τράπεζα Πειραιώς: Το μεγάλο στοίχημα του 2021

Η σημαντικότερη επένδυση του Paulson στην Ελλάδα ήταν αναμφίβολα η Τράπεζα Πειραιώς.

Στην αύξηση κεφαλαίου του 2021 συμμετείχε αποκτώντας περίπου 233 εκατομμύρια μετοχές, στην τιμή του 1,15 ευρώ ανά μετοχή, ενισχύοντας σημαντικά τη θέση του στην τράπεζα.

Η Τράπεζα Πειραιώς, μαζί με την ελληνική οικονομία, ακολούθησε στη συνέχεια μια εντυπωσιακή πορεία ανάκαμψης. Η βελτίωση των κεφαλαιακών της δεικτών, η εξυγίανση του ισολογισμού, η επιστροφή στην κερδοφορία και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των επενδυτών άλλαξαν την εικόνα της όπως και εκείνη των άλλων τραπεζών.

Τον Φεβρουάριο του 2025 ο Paulson προχώρησε σε placement 35 εκατομμυρίων μετοχών, στην τιμή των 4,58 ευρώ, εισπράττοντας περίπου 160 εκατ. ευρώ.

Τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, μετά την εταιρική συγχώνευση, η επίσημη συμμετοχή του αποτυπώθηκε στο 14,18%. Σχεδόν έναν χρόνο αργότερα, τον Νοέμβριο του 2026, ήρθε η νέα ρευστοποίηση των μετοχών του στην Τράπεζα Πειραιώς.

Η σύγκριση των τιμών είναι ενδεικτική της υπεραξίας που δημιούργησε η επένδυση. Τα 9,51 ευρώ του τελευταίου placement είναι υπερδιπλάσια από τα 4,58 ευρώ της πώλησης του 2025 και υπερπολλαπλάσια από την τιμή εισόδου του 2021.

Βεβαίως, δεν μπορεί να υπολογιστεί η συνολική απόδοση του επενδυτή μόνο από αυτές τις τιμές, καθώς μεσολάβησαν και άλλες αγορές, πωλήσεις και εταιρικές μεταβολές. Η κατεύθυνση, ωστόσο, είναι σαφής: η τοποθέτηση στην Πειραιώς εξελίχθηκε σε μια ιδιαίτερα επιτυχημένη επένδυση.

Alpha Bank και ΕΥΔΑΠ: Οι δύο έξοδοι που προηγήθηκαν

Η Τράπεζα Πειραιώς δεν ήταν η μοναδική ελληνική επένδυση από την οποία ο Τζον Πόλσον αποχωρεί ή περιορίζει δραστικά τη θέση του.

Alpha Bank

Η αποεπένδυση από την Alpha Bank ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2025, μέσα από δύο διαδοχικές κινήσεις.

Στις 4 Μαρτίου του περασμένου έτους διέθεσε περίπου 57 εκατομμύρια μετοχές, ποσοστό 2,3% της τράπεζας, με αποτέλεσμα η συμμετοχή του να περιοριστεί στο 3,3%.

Στις 20 Μαρτίου πούλησε και τις υπόλοιπες περίπου 53 εκατομμύρια μετοχές που διατηρούσε.

Έτσι, μηδένισε τη συμμετοχή του στην Alpha Bank, κλείνοντας έναν επενδυτικό κύκλο που είχε ξεκινήσει το 2014, όταν απέκτησε το 5,42% της τράπεζας.

ΕΥΔΑΠ

Ακόμη πιο χαρακτηριστική ήταν η επένδυσή του στην ΕΥΔΑΠ.

Το 2014 απέκτησε περίπου το 10% της εταιρείας, τοποθετούμενος σε μια επιχείρηση υποδομών με ιδιαίτερη στρατηγική σημασία για την ελληνική οικονομία.

Στις 3 Μαρτίου 2026, έπειτα από περίπου 12 χρόνια παρουσίας, πούλησε το σύνολο της συμμετοχής του: 10.343.370 μετοχές ή 9,71% του μετοχικού κεφαλαίου.

Το τίμημα ανήλθε σε 103,43 εκατ. ευρώ, με τιμή πώλησης 10 ευρώ ανά μετοχή.

Η έξοδος επιβεβαιώθηκε και από την ίδια την ΕΥΔΑΠ, η οποία στις 4 Μαρτίου γνωστοποίησε ότι η συμμετοχή της Paulson & Co. και του Τζον Πόλσον είχε υποχωρήσει στο μηδέν.

Το 2020 η μεγάλη αλλαγή: Από hedge fund σε family office

Η αναδιάρθρωση των ελληνικών συμμετοχών του δεν μπορεί να εξεταστεί ανεξάρτητα από μια πολύ σημαντικότερη απόφαση που έλαβε ο ίδιος ο Paulson το 2020.

Τον Ιούλιο εκείνης της χρονιάς έγινε γνωστό ότι η Paulson & Co. θα σταματούσε να διαχειρίζεται κεφάλαια τρίτων και θα μετατρεπόταν σε ιδιωτικό επενδυτικό γραφείο, ένα family office, με αποκλειστικό αντικείμενο τη διαχείριση της προσωπικής και οικογενειακής περιουσίας του.

Η απόφαση αυτή σηματοδότησε μια διαφορετική φιλοσοφία διαχείρισης.

Ο Paulson δεν χρειαζόταν πλέον να διαχειρίζεται ένα hedge fund με τις υποχρεώσεις και τις απαιτήσεις εξωτερικών επενδυτών. Μπορούσε να επικεντρωθεί στη διατήρηση και την αύξηση της δικής του περιουσίας, με μεγαλύτερη ευελιξία στον χρονικό ορίζοντα των επενδύσεών του.

Αυτό έχει σημασία και για την ελληνική περίπτωση. Η σταδιακή ρευστοποίηση τραπεζικών συμμετοχών και η έξοδος από την ΕΥΔΑΠ εντάσσονται σε μια ευρύτερη διαδικασία ανακατανομής κεφαλαίων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κάθε πώληση υπαγορεύτηκε από την ίδια ακριβώς στρατηγική.

Πού επενδύει σήμερα το family office του Paulson

Η τελευταία διαθέσιμη αναλυτική εικόνα των αμερικανικών μετοχικών συμμετοχών του προκύπτει από την κατάσταση 13F για το δεύτερο τρίμηνο του 2026, η οποία κατατέθηκε στην αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις 14 Αυγούστου.

Η εικόνα του χαρτοφυλακίου είναι ενδεικτική των νέων επενδυτικών προτεραιοτήτων του. Η υγεία και οι μεταλλευτικές επενδύσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στον χρυσό, αποτελούν τους δύο βασικούς άξονες.

Η ελληνική αγορά ως πεδίο κατοχύρωσης υπεραξιών

Το ενδιαφέρον είναι ότι το family office του Paulson έχει πλέον ένα σαφώς διαφορετικό επενδυτικό αποτύπωμα από εκείνο που χαρακτήριζε την προηγούμενη δεκαετία. Η Ελλάδα και οι τραπεζικές ανακεφαλαιοποιήσεις αποτελούν πλέον ένα κεφάλαιο της επενδυτικής του ιστορίας, ενώ η υγεία, οι πρώτες ύλες και ο χρυσός συγκεντρώνουν μεγάλο μέρος των σημερινών τοποθετήσεών του.

Υπάρχει, τέλος, μια ακόμη διάσταση στην επενδυτική διαδρομή του Paulson στην Ελλάδα.

Η χώρα πέρασε από την κατηγορία των αναδυόμενων αγορών στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών, σε μια διαδικασία που αλλάζει σταδιακά το επενδυτικό της προφίλ και τη σύνθεση των διεθνών χαρτοφυλακίων που την παρακολουθούν.