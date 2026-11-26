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Περιθώρια νέων πιστοληπτικών αναβαθμίσεων για την Τράπεζα Πειραιώς και την CrediaBank διαπιστώνει ο οίκος αξιολόγησης Fitch Ratings, την ώρα που η ελληνική οικονομία συνεχίζει να εμφανίζει υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης από την Ευρωζώνη, ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις και ταχεία αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους.

Ο αμερικανικός οίκος διατηρεί την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας στη βαθμίδα «BBB» με σταθερές προοπτικές, επισημαίνοντας ότι η αύξηση των επενδύσεων και η ευνοϊκή διάρθρωση του δημόσιου χρέους περιορίζουν τους κινδύνους για την οικονομία. Ωστόσο, το υψηλό έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, οι διαρθρωτικές αδυναμίες και οι επιπτώσεις της πολυετούς οικονομικής κρίσης εξακολουθούν να αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες για την αξιολόγηση της χώρας.

Στο τραπεζικό μέτωπο, η Fitch διαπιστώνει σημαντική βελτίωση του πιστωτικού προφίλ των ελληνικών και κυπριακών τραπεζών, προβλέποντας διατήρηση της ισχυρής κερδοφορίας τους έως το 2027, παρά τους κινδύνους που προέρχονται από το διεθνές οικονομικό περιβάλλον. Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι προϋποθέσεις που θέτει για τις επόμενες αναβαθμίσεις των ελληνικών τραπεζών, καθώς και η διαφοροποίηση των αξιολογήσεων μεταξύ καταθέσεων και ομολογιακών τίτλων.

Οι αξιολογήσεις και οι προϋποθέσεις αναβάθμισης των τραπεζών

Η Eurobank και η Εθνική Τράπεζα διαθέτουν τις υψηλότερες πιστοληπτικές αξιολογήσεις μεταξύ των ελληνικών τραπεζών που εξετάζει η Fitch, με μακροπρόθεσμη αξιολόγηση «BBB», σταθερές προοπτικές και βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση «F3». Ωστόσο, οι αξιολογήσεις των δύο τραπεζών ευθυγραμμίζονται με την εκτίμηση του οίκου για το λειτουργικό περιβάλλον στην Ελλάδα, το οποίο περιορίζει και τις δυνατότητες περαιτέρω αναβάθμισής τους.

Για την Τράπεζα Πειραιώς, η οποία αξιολογείται με «BBB-» και θετικές προοπτικές, η Fitch θέτει δύο συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την επόμενη αναβάθμιση. Η πρώτη αφορά την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού και η δεύτερη τη διατήρηση του δείκτη βασικών εποπτικών κεφαλαίων CET1 σε επίπεδα τουλάχιστον 13%.

Αντίστοιχα, για την CrediaBank, η οποία αξιολογείται με «BB» και θετικές προοπτικές, οι προϋποθέσεις αναβάθμισης συνδέονται με την επιτυχή ενσωμάτωση της HSBC Bank Malta και την περαιτέρω ενίσχυση των δραστηριοτήτων της στην ελληνική αγορά.

Στις αξιολογήσεις των καταθέσεων, η Eurobank και η Εθνική Τράπεζα βρίσκονται στη βαθμίδα «A-», η Πειραιώς στη βαθμίδα «BBB+» και η CrediaBank στη βαθμίδα «BB+».

Τα ομόλογα υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας της Eurobank και της Εθνικής αξιολογούνται με «BBB» και της Πειραιώς με «BBB-». Στους τίτλους μειωμένης εξασφάλισης Tier 2, η αξιολόγηση της Eurobank διαμορφώνεται σε «BB+» και της Πειραιώς σε «BB».

Η Fitch επισημαίνει ότι τα νέα κριτήρια αξιολόγησης των τραπεζών, τα οποία τέθηκαν σε εφαρμογή τον Μάιο του 2026, επέτρεψαν την πρόσθετη αναβάθμιση των αξιολογήσεων των καταθέσεων, χωρίς να επηρεάσουν τις αξιολογήσεις των ομολόγων υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας. Η προσέγγιση βασίζεται στη στρατηγική των τραπεζών για την κάλυψη των απαιτήσεων MREL και στο καθεστώς προνομιακής μεταχείρισης των καταθετών στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Οι προβλέψεις για την τραπεζική κερδοφορία το 2027

Το ευνοϊκό εγχώριο οικονομικό περιβάλλον στηρίζει τις προοπτικές των ελληνικών τραπεζών, με τη Fitch να προβλέπει βελτίωση της κερδοφορίας τους το 2027 σε σχέση με το 2026.

Σύμφωνα με τον οίκο, ο εξεταζόμενος δείκτης κερδοφορίας της Eurobank αναμένεται να αυξηθεί από περίπου 3% το 2025 σε 3,4% το 2026 και 3,6% το 2027. Στην Εθνική Τράπεζα η διαμόρφωσή του προβλέπεται κοντά στο 3,9% το 2027, ενώ στην Πειραιώς αναμένεται να ξεπεράσει το 4%.

Τη μεγαλύτερη βελτίωση μεταξύ των τεσσάρων ελληνικών τραπεζών εμφανίζει η CrediaBank, με τον αντίστοιχο δείκτη να προβλέπεται ότι θα ανέλθει σε περίπου 3% το 2027, από 1,2% το 2026 και 1,6% το 2025.

Η Fitch διευκρινίζει ότι στις προβλέψεις της για τη Eurobank δεν έχει ενσωματώσει την εξαγορά της Fibank στη Βουλγαρία.

Στο μέτωπο της κεφαλαιακής επάρκειας, ο οίκος επισημαίνει ότι ορισμένες τράπεζες κινούνται προς τα επίπεδα κεφαλαίων που έχουν θέσει ως στόχο. Στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2026, πάντως, και οι τέσσερις ελληνικές τράπεζες που περιλαμβάνονται στην ανάλυση διατηρούσαν σημαντικά περιθώρια έναντι των εποπτικών απαιτήσεων CET1.

Στην Κύπρο, τόσο η Eurobank Ltd όσο και η Τράπεζα Κύπρου αξιολογούνται με «BBB» και σταθερές προοπτικές, με τις καταθέσεις τους στη βαθμίδα «A-». Οι δύο τράπεζες διαθέτουν υψηλότερη βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση, «F2», χάρη στην ισχυρή ρευστότητα και στη σταθερή και διαφοροποιημένη καταθετική βάση τους.

Η Ελλάδα ξεπερνά την Ιταλία στη μείωση του χρέους

Η Ελλάδα καταγράφει τη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ μεταξύ των ευρωπαϊκών οικονομιών που συγκρίνει η Fitch για την περίοδο 2020-2025, με μείωση άνω των 60 ποσοστιαίων μονάδων, ακολουθούμενη από την Κύπρο και την Πορτογαλία.

Οι προβλέψεις του οίκου τοποθετούν το ελληνικό δημόσιο χρέος κοντά στο 125% του ΑΕΠ το 2028, χαμηλότερα από το αντίστοιχο της Ιταλίας, αλλά σημαντικά υψηλότερα από τη διάμεσο των χωρών που αξιολογούνται στη βαθμίδα «BBB», η οποία βρίσκεται κοντά στο 55%.

Παράλληλα, η Ελλάδα αναμένεται να συνεχίσει να εμφανίζει καλύτερες δημοσιονομικές επιδόσεις από την Ιταλία, τη Βουλγαρία και τις υπόλοιπες οικονομίες αντίστοιχης πιστοληπτικής διαβάθμισης.

Τέσσερα μεγέθη περιορίζουν, σύμφωνα με τη Fitch, τους χρηματοδοτικούς κινδύνους του ελληνικού Δημοσίου. Η μέση διάρκεια του χρέους ανέρχεται σε 19 έτη, τα ταμειακά διαθέσιμα αντιστοιχούν στο 12% του ΑΕΠ, το μέσο τεκμαρτό επιτόκιο διαμορφώνεται σε 1,5%, ενώ η ονομαστική ανάπτυξη της οικονομίας βρίσκεται περίπου στο 4%.

Οι επενδύσεις αποτελούν βασικό μοχλό της ανάπτυξης, με το ποσοστό τους να έχει ανακάμψει κοντά στο 19% του ΑΕΠ, έναντι περίπου 10%-11% την προηγούμενη δεκαετία, περιορίζοντας την απόσταση από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Η ελληνική οικονομία έχει επίσης καταγράψει υψηλότερη σωρευτική ανάπτυξη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο από το 2019, κυρίως χάρη στην αύξηση της απασχόλησης. Αντίθετα, η συμβολή της παραγωγικότητας παραμένει περιορισμένη, ενώ η Ελλάδα εμφανίζει τη χαμηλότερη καθαρή μεταναστευτική εισροή σε σχέση με το εργατικό δυναμικό μεταξύ των χωρών της Νότιας Ευρώπης που εξετάζονται.

Τι χρειάζεται για την επόμενη αναβάθμιση της Ελλάδας

Το μεγάλο έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών παραμένει βασική αδυναμία της ελληνικής οικονομίας. Η Fitch προβλέπει ότι θα διατηρηθεί κοντά στο 6%-7% του ΑΕΠ έως το 2028, καθώς το πλεόνασμα στο ισοζύγιο υπηρεσιών δεν επαρκεί για να αντισταθμίσει το μεγάλο εμπορικό έλλειμμα.

Επιπλέον, παρά την ανάκαμψη των τελευταίων ετών, το πραγματικό ΑΕΠ της Ελλάδας παραμένει περίπου 11% χαμηλότερο από τα επίπεδα του 2007, σε αντίθεση με την Ιταλία, την Πορτογαλία και την Ισπανία.

Για μια νέα αναβάθμιση της χώρας, η Fitch θα χρειαστεί μεγαλύτερη βεβαιότητα ότι η ταχεία μείωση του δημόσιου χρέους μπορεί να συνεχιστεί, στηριζόμενη σε διατηρήσιμα πρωτογενή πλεονάσματα και ανθεκτικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Θετικά θα λειτουργούσαν επίσης η διεύρυνση της παραγωγικής δυναμικότητας της οικονομίας και η περαιτέρω βελτίωση των επιδόσεων της αγοράς εργασίας.

Αντίθετα, μια παρατεταμένη δημοσιονομική χαλάρωση, η εμφάνιση σημαντικών ενδεχόμενων υποχρεώσεων για το Δημόσιο ή ένα εξωτερικό σοκ που θα περιόριζε τις μεσοπρόθεσμες αναπτυξιακές δυνατότητες της χώρας και θα επιδείνωνε τις εξωτερικές ανισορροπίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αρνητική αξιολογική εξέλιξη.