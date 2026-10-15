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Ένας πίνακας που δημιουργήθηκε τους τελευταίους μήνες της ζωής του Βίνσεντ βαν Γκογκ ετοιμάζεται να βρεθεί στο επίκεντρο της διεθνούς αγοράς τέχνης, με μια τιμή που θα μπορούσε να γράψει ιστορία. Το έργο «Chataigniers en fleurs» («Καστανιές σε άνθιση»), το οποίο δεν είχε παρουσιαστεί δημόσια για περισσότερα από 60 χρόνια, πρόκειται να δημοπρατηθεί στις 18 Νοεμβρίου στη Νέα Υόρκη, με τον οίκο Sotheby’s να εκτιμά ότι η αξία του μπορεί να φτάσει τα 180 εκατομμύρια δολάρια.

Πριν από τη δημοπρασία, ο πίνακας παρουσιάστηκε στο Χονγκ Κονγκ, δίνοντας στους συλλέκτες και στους λάτρεις της τέχνης την ευκαιρία να δουν από κοντά ένα από τα τελευταία έργα του Ολλανδού ζωγράφου.

Εφόσον επιτευχθεί η εκτιμώμενη τιμή, η πώληση θα ξεπεράσει κατά πολύ το σημερινό ρεκόρ δημοπρασίας για έργο του Βαν Γκογκ, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική απήχηση του καλλιτέχνη στην παγκόσμια αγορά τέχνης.

Ένα σπάνιο έργο από τους τελευταίους δύο μήνες της ζωής του

Οι «Καστανιές σε άνθιση» δημιουργήθηκαν το 1890, σε μια από τις πιο παραγωγικές αλλά και δραματικές περιόδους της ζωής του Βαν Γκογκ.

Στον πίνακα απεικονίζεται μια ανθισμένη καστανιά, ενώ ένας μοναχικός άνδρας περνά δίπλα από τρεις γυναίκες με ενδυμασία που παραπέμπει στην ιαπωνική παράδοση.

Η σύνθεση συνδυάζει τη ζωντάνια της φύσης με την ανθρώπινη παρουσία, ενώ οι έντονες πινελιές και η πλούσια εφαρμογή του χρώματος αποτυπώνουν το χαρακτηριστικό ύφος της τελευταίας δημιουργικής περιόδου του ζωγράφου.

«Είναι ένα από τα τελευταία, πιο εκφραστικά και γεμάτα ελπίδα έργα του Βαν Γκογκ σε αυτή την τελική φάση της καριέρας του», δήλωσε στο AFP ο Σκοτ Νίχελ, αντιπρόεδρος του Sotheby’s.

Η σημασία του πίνακα δεν περιορίζεται στην καλλιτεχνική του αξία. Πρόκειται για ένα έργο που δημιουργήθηκε μόλις λίγες εβδομάδες πριν από τον θάνατο του ζωγράφου, σε μια περίοδο κατά την οποία η παραγωγικότητά του είχε φτάσει σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα.

Η τελευταία δημιουργική έκρηξη του Βαν Γκογκ

Ο πίνακας ανήκει στην ομάδα των περίπου 70 έργων που δημιούργησε ο Βαν Γκογκ μετά την αποχώρησή του από το ψυχιατρικό άσυλο του Σεν-Ρεμί, όπου είχε ζωγραφίσει ένα από τα διασημότερα έργα του, την «Αστρική Νύχτα».

Στην τελευταία αυτή περίοδο της ζωής του, ο Ολλανδός καλλιτέχνης εργαζόταν με εντυπωσιακή ένταση, δημιουργώντας κατά μέσο όρο σχεδόν έναν πίνακα την ημέρα.

Η ταχύτητα αυτή αποτυπώνεται και στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούσε το χρώμα. Οι πυκνές στρώσεις μπογιάς και οι δυναμικές πινελιές δίνουν στις επιφάνειες των έργων του μια σχεδόν ανάγλυφη υφή, στοιχείο που χαρακτηρίζει ιδιαίτερα τη ζωγραφική του.

Ο Σκοτ Νίχελ στάθηκε ακριβώς σε αυτή την τεχνική, επισημαίνοντας ότι η ένταση με την οποία ο καλλιτέχνης άπλωνε το χρώμα στον καμβά μαρτυρεί τη δημιουργική ορμή που εξακολουθούσε να διαθέτει.

«Αυτή η μανιακή φρενίτιδα στην εφαρμογή του χρώματος υποδηλώνει ότι είχε ακόμα τόσα πολλά να δώσει και απλώς έσπευδε να τα αποτυπώσει στον καμβά», ανέφερε.

Ο Βαν Γκογκ πέθανε το 1890, σε ηλικία μόλις 37 ετών, δύο ημέρες αφότου αυτοπυροβολήθηκε στο στήθος. Η σύντομη ζωή του και οι δυσκολίες ψυχικής υγείας που αντιμετώπισε έχουν συνδεθεί στενά με τη βιογραφία του, χωρίς ωστόσο να μειώνουν τη σημασία της καλλιτεχνικής του δημιουργίας.

Σήμερα, τα έργα εκείνης της τελευταίας περιόδου συγκαταλέγονται στα πλέον περιζήτητα της παγκόσμιας αγοράς τέχνης, τόσο λόγω της σπανιότητάς τους όσο και λόγω της ιδιαίτερης θέσης που κατέχουν στην ιστορία της ζωγραφικής.

Από τη συλλογή δύο Αργεντινών συλλεκτών στον Sotheby’s

Οι «Καστανιές σε άνθιση» αποτελούν μέρος μιας σημαντικής ιδιωτικής συλλογής που ανήκε στους εκλιπόντες Αργεντινούς συλλέκτες Νέλι Αριέτα ντε Μπλακιέρ και Κάρλος Πέδρο Μπλακιέρ.

Συνολικά, 12 έργα από τη συλλογή τους πρόκειται να προσφερθούν προς πώληση, μεταξύ των οποίων δημιουργίες ορισμένων από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ευρωπαϊκής ζωγραφικής.

Εκτός από τον Βαν Γκογκ, στη δημοπρασία θα περιλαμβάνονται έργα των Κλοντ Μονέ, Καμίλ Πισαρό και Πολ Σεζάν, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερο βάρος στη συγκεκριμένη πώληση.

Η παρουσία τόσο σημαντικών ονομάτων αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον μεγάλων ιδιωτών συλλεκτών και επενδυτών της διεθνούς αγοράς τέχνης.

Το ρεκόρ των 117,2 εκατ. δολαρίων που μπορεί να καταρριφθεί

Μέχρι σήμερα, το υψηλότερο ποσό που έχει καταβληθεί σε δημοπρασία για έργο του Βαν Γκογκ είναι 117,2 εκατομμύρια δολάρια.

Το ρεκόρ σημειώθηκε το 2022, όταν ο πίνακας «Οπωρώνας με κυπαρίσσια» πωλήθηκε σε δημοπρασία, καταγράφοντας μία από τις σημαντικότερες συναλλαγές στην αγορά έργων τέχνης εκείνης της χρονιάς.

Η εκτίμηση των 180 εκατ. δολαρίων για τις «Καστανιές σε άνθιση» τοποθετεί το νέο έργο περίπου 63 εκατ. δολάρια υψηλότερα από το προηγούμενο ρεκόρ.

Βεβαίως, η τελική τιμή θα καθοριστεί από το ενδιαφέρον και τον ανταγωνισμό των υποψήφιων αγοραστών κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας.

Σε μια αγορά όπου η σπανιότητα, η προέλευση και η ιστορική σημασία ενός έργου μπορούν να οδηγήσουν σε ιδιαίτερα υψηλές προσφορές, η συγκεκριμένη πώληση αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της χρονιάς.

Το Χονγκ Κονγκ και το ενδιαφέρον των Ασιατών συλλεκτών

Η επιλογή του Χονγκ Κονγκ για την παρουσίαση του πίνακα πριν από τη δημοπρασία στη Νέα Υόρκη δεν περνά απαρατήρητη.

Η ασιατική αγορά αποτελεί σημαντικό πεδίο δραστηριότητας για τους μεγάλους διεθνείς οίκους δημοπρασιών, ενώ η παρουσίαση έργων υψηλής αξίας στην περιοχή δίνει τη δυνατότητα προσέγγισης συλλεκτών που ενδέχεται να συμμετάσχουν στη διαδικασία αγοράς.

Ερωτηθείς για την ταυτότητα του πιθανού αγοραστή, ο Σκοτ Νίχελ απέφυγε να αποκλείσει οποιοδήποτε ενδεχόμενο.

«Όλα είναι πιθανά», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η παρουσίαση του έργου στο Χονγκ Κονγκ υποδηλώνει πως η Ασία αποτελεί μια πιθανή πηγή αγοραστικού ενδιαφέροντος.

Το ποιος θα αποκτήσει τελικά τον πίνακα θα γίνει γνωστό στις 18 Νοεμβρίου. Μέχρι τότε, οι «Καστανιές σε άνθιση» θα συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον όχι μόνο για την πιθανή τιμή-ρεκόρ, αλλά και για την ιστορία τους: ένα έργο που δημιουργήθηκε στο τέλος της ζωής ενός από τους σημαντικότερους ζωγράφους όλων των εποχών και επιστρέφει στο προσκήνιο ύστερα από περισσότερες από έξι δεκαετίες.

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