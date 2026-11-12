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Ένα ζαφείρι των Ρομανόφ, βάρους σχεδόν 198 καρατίων, τοποθετημένο σε βραχιόλι καλυμμένο με διαμάντια, πωλήθηκε σε δημοπρασία έναντι περισσότερων από 4,1 εκατ. ελβετικών φράγκων (4,9 εκατ. δολαρίων), τιμή πολύ υψηλότερη από το αναμενόμενο εύρος εκτίμησης, σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών Sotheby’s.

Το ζαφείρι, κομμένο σε σχήμα μαξιλαριού (cushion cut), που αποδίδεται στην άλλοτε ιδιοκτησία της ρωσικής αυτοκρατορικής οικογένειας, παρουσιάστηκε ως ένας εξαιρετικά σπάνιος πολύτιμος λίθος.

Η τιμή πώλησής του είχε εκτιμηθεί μεταξύ 850.000 και 1,7 εκατ. ελβετικών φράγκων (1 εκατ. έως 2 εκατ. δολαρίων), ενόψει της δημοπρασίας που πραγματοποιήθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης στη Γενεύη, σύμφωνα με το Associted Press.

Ο αγοραστής ήταν ιδιώτης συλλέκτης, η ταυτότητα του οποίου δεν αποκαλύφθηκε.

Το ζαφείρι Κεϋλάνης των 197,80 καρατίων πιθανότατα προήλθε από την Αυτοκρατορία των Μουγκάλ στη Νότια Ασία και εντάχθηκε στα κοσμήματα της ρωσικής αυτοκρατορικής οικογένειας κατά τον 19ο αιώνα.

Θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους πολύτιμους λίθους που διασώζονται από τη ρωσική αυτοκρατορική αυλή.

Η εμφάνιση στο τελευταίο μεγάλο αυτοκρατορικό χορό των Ρομανόφ

Η χήρα αυτοκράτειρα Μαρία Φιοντόροβνα, μητέρα του τσάρου Νικολάου Β΄, είχε φορέσει το ζαφείρι στον Χορό των Χειμερινών Ανακτόρων το 1903.

Η συγκεκριμένη εκδήλωση θεωρείται ευρέως «το τελευταίο μεγάλο θέαμα της αυτοκρατορικής Ρωσίας» και απαθανατίστηκε σε μερικές από τις πλέον εμβληματικές εικόνες της αυλής των Ρομανόφ, σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών.

Μετά τη Ρωσική Επανάσταση, το ζαφείρι καταγράφηκε σε απογραφή, προτού συμπεριληφθεί στις πωλήσεις αυτοκρατορικών θησαυρών που πραγματοποίησε η σοβιετική κυβέρνηση, σύμφωνα με τον Sotheby’s.