Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Μια νέα πρόκληση για τη διεθνή ασφάλεια δημιουργεί η ταχύτατη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς οι δυνατότητές της στη βιολογική έρευνα συνοδεύονται από ανησυχίες για πιθανή κακόβουλη αξιοποίηση. Η ίδια τεχνολογία που μπορεί να επιταχύνει την ανακάλυψη θεραπειών και την αντιμετώπιση ασθενειών ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί για δραστηριότητες που απειλούν τη δημόσια υγεία.

Το ζήτημα αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία για κυβερνήσεις, υπηρεσίες πληροφοριών και ερευνητικά ιδρύματα, καθώς τα προηγμένα συστήματα AI μπορούν να αναλύουν σύνθετα επιστημονικά δεδομένα και να διευκολύνουν την επεξεργασία πληροφοριών που παλαιότερα απαιτούσαν σημαντικό χρόνο και εξειδίκευση.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το ερώτημα πώς μπορεί να προστατευθεί η επιστημονική πρόοδος χωρίς να δημιουργηθούν νέες δυνατότητες για τη διάδοση επικίνδυνης τεχνογνωσίας.

Η προειδοποίηση της MI5 και η νέα απειλή

Ο επικεφαλής της βρετανικής υπηρεσίας εσωτερικών πληροφοριών MI5, σερ Κεν ΜακΚάλουμ, έχει προειδοποιήσει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να μεταβάλει σημαντικά το πεδίο των βιολογικών απειλών.

Η ανησυχία δεν περιορίζεται στην πιθανότητα εμφάνισης νέων βιολογικών όπλων, αλλά επεκτείνεται και στην ενίσχυση των δυνατοτήτων όσων διαθέτουν ήδη σχετική τεχνογνωσία.

Η διάκριση αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική.

Για άτομα χωρίς επιστημονική κατάρτιση, τα εργαλεία AI μπορεί να διευκολύνουν την κατανόηση σύνθετων βιολογικών πληροφοριών, χωρίς όμως να εξαλείφουν τα πρακτικά εμπόδια.

Αντίθετα, κρατικοί φορείς ή οργανωμένες ομάδες με εξειδικευμένα εργαστήρια και επιστήμονες ενδέχεται να αποκτήσουν μεγαλύτερες δυνατότητες αξιοποίησης της τεχνολογίας.

Η AI μπορεί να επιταχύνει την ανάλυση δεδομένων και τη διερεύνηση επιστημονικών υποθέσεων, αυξάνοντας την ανάγκη αποτελεσματικής εποπτείας.

Τα περιστατικά που κινητοποίησαν τις αρχές

Οι προβληματισμοί έχουν ενισχυθεί από περιπτώσεις στις οποίες εξετάστηκε η πιθανή χρήση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης για επικίνδυνους σκοπούς.

Στην Ινδία, οι αρχές φέρεται να ερεύνησαν υπόθεση πιθανής βιοτρομοκρατικής δραστηριότητας, στην οποία εμπλεκόμενοι αναζητούσαν μέσω AI πληροφορίες για εξαιρετικά τοξικές ουσίες.

Παραμένει, ωστόσο, αδιευκρίνιστο εάν τα συστήματα παρείχαν πληροφορίες που συνέβαλαν ουσιαστικά στην υπόθεση.

Αντίστοιχα, η Anthropic, δημιουργός του chatbot Claude, γνωστοποίησε πέντε περιπτώσεις επιστημόνων που επιχείρησαν να αξιοποιήσουν την εφαρμογή για δυνητικά επικίνδυνες εργασίες σχετικές με ιούς ή τοξίνες.

Μία από αυτές αφορούσε ερευνητικά ερωτήματα σχετικά με τον ιό της γρίπης των πτηνών και χαρακτηριστικά που συνδέονται με τη μετάδοσή του.

Οι περιπτώσεις αυτές αναδεικνύουν τη δυσκολία εντοπισμού της πραγματικής πρόθεσης πίσω από μια επιστημονική αναζήτηση.

Παρόμοια ερωτήματα μπορεί να συνδέονται με νόμιμη έρευνα για την πρόληψη πανδημιών, αλλά ενδέχεται επίσης να δημιουργούν ανησυχίες για κατάχρηση.

Η λεπτή γραμμή ανάμεσα στην έρευνα και στον κίνδυνο

Η βιοτεχνολογία χαρακτηρίζεται από το φαινόμενο της διπλής χρήσης, καθώς μια επιστημονική ανακάλυψη μπορεί να αξιοποιηθεί τόσο για θεμιτούς όσο και για επιβλαβείς σκοπούς.

Στο MIT, άσκηση με συμμετοχή φοιτητών χωρίς εξειδικευμένη επιστημονική κατάρτιση ανέδειξε τη δυνατότητα ορισμένων chatbot να παρέχουν ευαίσθητες βιολογικές πληροφορίες.

Παράλληλα, στο Εθνικό Εργαστήριο του Λος Άλαμος στις Ηνωμένες Πολιτείες, η τεχνητή νοημοσύνη αξιοποιήθηκε σε έρευνες για ισχυρές νευροτοξίνες, με σκοπό την υποστήριξη της ανάπτυξης αντίδοτων.

Οι δυνατότητες αυτής της έρευνας δημιούργησαν προβληματισμούς για το ενδεχόμενο διαφορετικής αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της.

Ανησυχίες προκάλεσαν επίσης επιστημονικές εργασίες για τον σχεδιασμό, με τη βοήθεια AI, ιών που προσβάλλουν βακτήρια.

Παρότι τέτοιες εφαρμογές μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων, αναδεικνύουν την ανάγκη σαφών κανόνων βιοασφάλειας.

Τα πραγματικά εμπόδια και οι δικλίδες προστασίας

Παρά τις τεχνολογικές εξελίξεις, η ανάπτυξη βιολογικών όπλων εξακολουθεί να απαιτεί περισσότερα από πρόσβαση σε πληροφορίες.

Η επιστημονική εξειδίκευση, οι κατάλληλες εγκαταστάσεις, ο εξοπλισμός και η πειραματική επαλήθευση παραμένουν ουσιαστικά εμπόδια.

Η ειδικός σε ζητήματα επιστήμης και διεθνούς ασφάλειας Φιλίππα Λέντζος επισημαίνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν υποκαθιστά αυτομάτως την πρακτική γνώση.

Το γεγονός αυτό δεν εξαλείφει τους κινδύνους, αλλά δείχνει ότι δεν πρέπει να συγχέεται η πρόσβαση σε ένα chatbot με τη δυνατότητα πραγματοποίησης σύνθετων βιολογικών εργασιών.

Για τον περιορισμό των απειλών προτείνονται ανεξάρτητες αξιολογήσεις των προηγμένων μοντέλων AI, αυστηρότεροι έλεγχοι πριν από τη δημόσια διάθεσή τους και αποτελεσματικότερη εποπτεία της πρόσβασης σε ευαίσθητα βιολογικά δεδομένα.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται επίσης στον έλεγχο παραγγελιών γενετικού υλικού, ώστε να εντοπίζονται ύποπτες δραστηριότητες.

Η πρόκληση για τις κυβερνήσεις και τη βιομηχανία τεχνολογίας είναι να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον όπου η επιστημονική καινοτομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται, χωρίς να αυξάνεται ανεξέλεγκτα η δυνατότητα κακόβουλης χρήσης.

Η ισορροπία ανάμεσα στην τεχνολογική πρόοδο και στη βιολογική ασφάλεια αναδεικνύεται έτσι σε ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα της επόμενης περιόδου.