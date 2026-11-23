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Σε μία από τις μεγαλύτερες εξαγορές που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στον κλάδο της κυβερνοασφάλειας προχωρά η CrowdStrike, η οποία συμφώνησε να αποκτήσει την Zscaler μέσω ανταλλαγής μετοχών, σε μια συναλλαγή συνολικής αξίας περίπου 43,9 δισ. δολαρίων.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η συμφωνία ανακοινώθηκε τη Δευτέρα, επιβεβαιώνοντας προηγούμενες πληροφορίες για τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο εταιρειών. Βάσει των όρων της συναλλαγής, οι μέτοχοι της Zscaler θα λάβουν 1,135 μετοχές της CrowdStrike για κάθε μετοχή που κατέχουν.

Η αποτίμηση της εξαγοράς είναι σημαντικά υψηλότερη από τη χρηματιστηριακή αξία της Zscaler, η οποία ανερχόταν σε περίπου 31,8 δισ. δολάρια στο κλείσιμο της Παρασκευής, όταν η μετοχή της διαμορφώθηκε στα 194,82 δολάρια.

Σημειώνεται ότι η Zscaler είναι αμερικανική εταιρεία κυβερνοασφάλειας cloud με έδρα το Σαν Χοσέ της Καλιφόρνια. Αποτελεί πρωτοπόρο στην αρχιτεκτονική Zero Trust, αντικαθιστώντας τα παραδοσιακά τείχη προστασίας (firewalls) και τα VPN με μια ενιαία πλατφόρμα ασφαλείας στο cloud.

Η συμφωνία αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό βήμα στη διαδικασία συγκέντρωσης που βρίσκεται σε εξέλιξη στην παγκόσμια αγορά κυβερνοασφάλειας, καθώς ολοένα μεγαλύτερο μέρος της προστασίας υπολογιστών, επιχειρηματικών δικτύων και ψηφιακών υποδομών περνά στα χέρια ενός περιορισμένου αριθμού μεγάλων τεχνολογικών ομίλων.

Οι αυξανόμενες ανησυχίες για κυβερνοεπιθέσεις που αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και οι νέοι κίνδυνοι που συνδέονται με τα αυτόνομα συστήματα AI, έχουν ενισχύσει τη ζήτηση για προηγμένες λύσεις προστασίας. Η εξέλιξη αυτή έχει στηρίξει τις αποτιμήσεις των εταιρειών του κλάδου, δημιουργώντας παράλληλα ευνοϊκές συνθήκες για μεγάλες εξαγορές και συγχωνεύσεις.

Το τελευταίο διάστημα έχουν ανακοινωθεί ή ολοκληρωθεί ορισμένες από τις μεγαλύτερες συναλλαγές στην ιστορία της κυβερνοασφάλειας. Η Google, θυγατρική της Alphabet, συμφώνησε να εξαγοράσει τη Wiz έναντι 32 δισ. δολαρίων, ενώ η ServiceNow προχώρησε σε συμφωνία ύψους 7,75 δισ. δολαρίων για την απόκτηση της Armis.

Παράλληλα, η Palo Alto Networks ολοκλήρωσε τον Φεβρουάριο την εξαγορά της CyberArk έναντι περίπου 25 δισ. δολαρίων, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα συμφώνησε να αποκτήσει την πλατφόρμα μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης Applied Compute, μέσω ανταλλαγής μετοχών αξίας 4,5 δισ. δολαρίων.

Η CrowdStrike, με έδρα το Όστιν του Τέξας, συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους παρόχους λογισμικού κυβερνοασφάλειας παγκοσμίως. Το βασικό της προϊόν, Falcon, χρησιμοποιείται για την προστασία προσωπικών υπολογιστών, διακομιστών και εταιρικών συστημάτων από κακόβουλες ενέργειες και ψηφιακές απειλές.

Η μετοχή της εταιρείας έχει καταγράψει σημαντική άνοδο τα τελευταία χρόνια, ακολουθώντας την πορεία άλλων μεγάλων ομίλων του κλάδου, όπως η Palo Alto Networks και η Cloudflare, καθώς επιχειρήσεις και οργανισμοί αυξάνουν τις επενδύσεις τους στην προστασία των πληροφοριακών τους συστημάτων.

Με την απόκτηση της Zscaler, η CrowdStrike διευρύνει σημαντικά το πεδίο δραστηριοποίησής της, αποκτώντας ισχυρότερη παρουσία στην προστασία των εταιρικών δικτύων και στον ασφαλή έλεγχο της πρόσβασης των εργαζομένων σε εφαρμογές και δεδομένα.

Η Zscaler, με έδρα τη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνιας, αναπτύσσει λύσεις κυβερνοασφάλειας που βασίζονται στο υπολογιστικό νέφος και αντικαθιστούν σε πολλές περιπτώσεις τα παραδοσιακά εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN), τα οποία χρησιμοποιούνται για την απομακρυσμένη πρόσβαση εργαζομένων στα συστήματα των επιχειρήσεων.

Τα παραδοσιακά συστήματα VPN, μεταξύ των οποίων προϊόντα εταιρειών όπως η Citrix και η Ivanti, έχουν αποτελέσει επανειλημμένα στόχο κυβερνοεπιθέσεων που, σύμφωνα με προηγούμενα δημοσιεύματα του Bloomberg, έχουν αποδοθεί σε ομάδες χάκερ με πιθανή κρατική υποστήριξη, μεταξύ άλλων από την Κίνα.

Οι λύσεις της Zscaler επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να ελέγχουν με μεγαλύτερη ακρίβεια ποιοι χρήστες έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένες εφαρμογές και συστήματα. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζεται ο κίνδυνος ένας εισβολέας, αφού αποκτήσει πρόσβαση σε ένα σημείο του εταιρικού δικτύου, να μπορέσει να κινηθεί ανεξέλεγκτα σε άλλες υποδομές.

Η ανακοίνωση της συμφωνίας έρχεται σε μια περίοδο έντονης ανησυχίας για την ανθεκτικότητα των τεχνολογικών υποδομών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μέσα στον Νοέμβριο σημειώθηκαν εκτεταμένες τεχνολογικές δυσλειτουργίες που επηρέασαν τη Microsoft, την JPMorgan Chase, τη United Airlines, ακόμη και την αμερικανική Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας (NSA), ενώ προβλήματα σε κρίσιμα συστήματα οδήγησαν και σε προσωρινή καθήλωση πτήσεων στις ΗΠΑ.

Παρότι τα συγκεκριμένα περιστατικά αποδόθηκαν σε βλάβες εξοπλισμού και αστοχίες συστημάτων, χωρίς να συνδέονται με κυβερνοεπιθέσεις, ανέδειξαν την εξάρτηση της οικονομίας από τις ψηφιακές υποδομές και ενίσχυσαν τους προβληματισμούς για τις συνέπειες που θα μπορούσε να έχει μια μεγάλης κλίμακας κακόβουλη επίθεση.

Οι προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου παραμένουν ισχυρές. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της εταιρείας ερευνών Gartner, οι παγκόσμιες δαπάνες για την ασφάλεια πληροφοριών αναμένεται να αυξηθούν κατά σχεδόν 12% το 2026, φθάνοντας τα 244 δισ. δολάρια.