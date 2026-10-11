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Έχουμε συνηθίσει όταν αναφερόμαστε σε δημοτικές επιχειρήσεις, το μυαλό μας να πηγαίνει σε οικονομικές ζημιές, ελλείμματα και γενικότερα αρνητικές καταστάσεις. Αυτό βέβαια δεν ισχύει για όλες, καθώς υπάρχουν και οι φωτεινές εξαιρέσεις. Και η φωτεινότερη όλων είναι η Ξινό Νερό Μονομετοχική Α.Ε. ΟΤΑ, η εταιρεία που παράγει το εμβληματικό Ξυνό Νερό Φλώρινας, το πασίγνωστο ανθρακούχο μεταλλικό νερό το οποίο είναι εμφιαλωμένο σε γυάλινα πράσινα και διάφανα μπουκάλια.

Η εταιρεία, όπως δηλώνει και η επωνυμία της, ανήκει κατά 100% στον Δήμο Αμυνταίου και τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε αλματώδη αναπτυξιακή τροχιά.

Στην παγκόσμια αφρόκρεμα

Το Ξυνό Νερό Φλώρινας που, σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα των «Financial Times», ανήκει στα πέντε καλύτερα μεταλλικά νερά του κόσμου, ανάμεσα σε ονόματα με μακρά διεθνή παρουσία και ισχυρή παράδοση, γράφει εδώ και δεκαετίες τη δική του ιστορία, στην οποία ετοιμάζεται να προσθέσει νέες λαμπρές σελίδες.

«Το Ξυνό Νερό είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα φυσικό μεταλλικό νερό. Είναι ένα μικρό θαύμα της ελληνικής γης, που αναβλύζει με τη δική του προσωπικότητα. Η φυσική του ανθράκωση και η ελαφρώς όξινη γεύση του το καθιστούν μοναδικό στο είδος του. Δεν είναι τυχαίο ότι από τις αρχές του 20ού αιώνα έχει αναγνωριστεί για τις θεραπευτικές του ιδιότητες και έχει κερδίσει διακρίσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Στη σύστασή του περιλαμβάνονται μεταλλικά στοιχεία όπως ασβέστιο, μαγνήσιο, νάτριο, κάλιο και σίδηρος. Στοιχεία απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού, ενώ η φυσική του ανθράκωση του προσδίδει έναν ελαφρύ αφρισμό που αναζωογονεί τον ουρανίσκο. Στον φυσικό εμπλουτισμό των πηγών με ελεύθερο διοξείδιο του άνθρακα οφείλονται η καθαρότητα και η ιδιαιτερότητα της γεύσης του νερού. Η ισορροπημένη του μεταλλικότητα και το σχετικά χαμηλό pH το καθιστούν ιδανικό για πέψη», σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η εταιρεία.

Η ιστορία και η πηγή

Γύρω από αυτό το δώρο της ελληνικής φύσης έχουν πλεχθεί μύθοι και θρύλοι που οδηγούν τις ρίζες του στην αρχαιότητα. Ενας μύθος αναφέρει πως ο Μέγας Αλέξανδρος, περνώντας με το στράτευμά του από τη γη της Μακεδονίας προς τις μεγάλες εκστρατείες της Ανατολής, στάθηκε για λίγο σε αυτό τον τόπο και ξεδίψασε από τις ίδιες πηγές που αναβλύζουν ακόμη και σήμερα.

Πολύ αργότερα, το 1912, σύμφωνα με την τοπική προφορική παράδοση, ο Γάλλος στρατηγός Λουί Φρανσέ ντ’ Εσπερέ δοκίμασε το νερό κατά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν η περιοχή αποτελούσε μέρος του Μακεδονικού Μετώπου.

Ο Ντ’ Εσπερέ είχε χαρακτηρίσει το Ξυνό Νερό εφάμιλλο, αν όχι ανώτερο, των περιώνυμων γαλλικών μεταλλικών νερών. Λέγεται μάλιστα ότι εντυπωσιάστηκε από τη γεύση και τις ιδιότητες του νερού σε τέτοιον βαθμό, που το πρότεινε ως θεραπευτικό και ζήτησε να μεταφέρεται στα γαλλικά στρατόπεδα.

Το 1958 ο επιχειρηματίας Αλέξανδρος Χωναίος ανέλαβε την εμπορική εκμετάλλευση του νερού, ιδρύοντας την πρώτη μονάδα εμφιάλωσης. Το 1992 η εκμετάλλευση του Ξυνού Νερού πέρασε στην Κοινότητα Ξινού Νερού, ενώ από το 1999 εντάχθηκε στον Δήμο Αμυνταίου.

Το 2010 η επιχείρηση μετατράπηκε σε Ξινό Νερό Μονομετοχική Α.Ε. ΟΤΑ, με μοναδικό μέτοχο τον Δήμο Αμυνταίου.

Οπως σημειώνεται, η Δημοτική Επιχείρηση Ξινού Νερού ιδρύθηκε με σκοπό να διασφαλίσει πως αυτός ο φυσικός θησαυρός θα εμφιαλώνεται και θα φτάνει στον καταναλωτή με ασφάλεια, συνέπεια και ποιότητα.

Αυτό το μοναδικό νερό αναβλύζει από τα σωθικά των βουνών της Δυτικής Μακεδονίας, φτάνοντας σε όλους εμάς μέσα από τις πηγές του ομώνυμου χωριού και ειδικότερα την πηγή Πόιρο.

«Ενα από τα πιο χαρακτηριστικά του γνωρίσματα ήταν και παραμένει το γεγονός ότι η ανθράκωσή του είναι απολύτως φυσική, κάτι σπάνιο και πολυτιμότατο. Το νερό είναι αναγνωρισμένο ως φυσικώς ανθρακούχο στην πηγή του», σημειώνεται.

Η διεθνής αναγνώριση του Ξυνού Νερού ξεκινά το 1930, όταν το νερό της περιοχής διακρίθηκε στην Εκθεση της Θεσσαλονίκης. Εκτοτε ακολούθησαν σημαντικές βραβεύσεις σε διεθνείς εκθέσεις, με κορυφαία στιγμή τη Χρυσή Διάκριση στην Εκθεση της Βιέννης το 1937, όπου καταγράφηκε ως ένα από τα καλύτερα φυσικά μεταλλικά νερά της Ευρώπης. Την ίδια εποχή, το Ξυνό Νερό ταξιδεύει σε φαρμακεία, σανατόρια και μεγάλα ξενοδοχεία, αποκτώντας φήμη που ξεπερνά τα ελληνικά σύνορα.

Στα μεταπολεμικά χρόνια η επίσημη αναγνώριση του νερού ως ιαματικού από την ελληνική πολιτεία ενίσχυσε τη φήμη του, ενώ συνέχισε να αποσπά σημαντικές διακρίσεις.

Το σήμερα και η επόμενη μέρα

Σήμερα η επιχείρηση στέκεται σε γερές και υγιείς οικονομικές βάσεις, είναι σταθερά κερδοφόρα, με τον τζίρο και τα κέρδη της να αυξάνονται κάθε χρόνο.

«Δεν αποτελεί απλώς μια μονάδα παραγωγής, αλλά έναν πυλώνα για την τοπική κοινωνία, λειτουργώντας με πρότυπα κοινωνικής ευθύνης. Τα έσοδα στηρίζουν δημόσια έργα, οι θέσεις εργασίας παραμένουν τοπικές και το προϊόν διατηρεί την αυθεντικότητά του χωρίς να γίνεται θυσία στον βωμό της μαζικής παραγωγής», τονίζεται. Παράλληλα, οι αυστηροί έλεγχοι ποιότητας, η σταθερή αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και η συνεχής έρευνα και ανάπτυξη είναι βασικοί άξονες της στρατηγικής. Η επιχείρηση δεν αρκείται στο να διατηρεί την παράδοση, αλλά επενδύει συστηματικά στην εξέλιξη και την εξωστρέφεια.

Στο πλαίσιο αυτό, ετοιμάζεται η νέα μονάδα εμφιάλωσης στη θέση Πόιρο, που θα εξασφαλίσει την περαιτέρω ανάπτυξη καλύπτοντας την ολοένα αυξανόμενη ζήτηση. Η νέα μονάδα αναμένεται να ολοκληρωθεί την άνοιξη του 2027.

Παράλληλα, έχει καταρτιστεί master plan για την αξιοποίηση του πόρου Πόιρο, ο οποίος έχει αναγνωριστεί ως ιαματικός, με τη δημιουργία μιας σύγχρονης μονάδας ποσιθεραπείας.

Η επίσκεψη Μητσοτάκη

Η Ξινό Νερό, με το μοναδικό success story της, είναι ένα πολύτιμο πρότυπο, αλλά και οδηγός για το αύριο, ιδιαίτερα για τις περιοχές που πλήττονται από την απολιγνιτοποίηση, όπως η Δυτική Μακεδονία.

Δεν είναι τυχαίο ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμπεριέλαβε τη μονάδα εμφιάλωσης στο πρόγραμμα της περιοδείας του στη Δυτική Μακεδονία, που έγινε στα τέλη Αυγούστου. Παρότι επισκέφτηκε περιορισμένο αριθμό επιχειρήσεων και παρά το σφιχτό του πρόγραμμα, δήλωσε εντυπωσιασμένος παρατείνοντας χρονικά την παραμονή του στη μονάδα.

Ο πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στο υφιστάμενο εργοστάσιο από τον δήμαρχο Αμυνταίου Ιωάννη Λιάση, τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της Ξινό Νερό Χρήστο Θωμαΐδη και τη διευθύντρια του εργοστασίου Ευανθία Γεωργίου, ενώ ενημερώθηκε για τις επενδύσεις και τα αναπτυξιακά σχέδια της επιχείρησης.

Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για «παράδειγμα προς μίμηση» υπογραμμίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι «εδώ στο Ξινό Νερό συμβαίνει κάτι πραγματικά πρωτοφανές: μια δημοτική επιχείρηση, με μόνο μέτοχο τον Δήμο Αμυνταίου, έχει καταφέρει να εκμεταλλευτεί στο έπακρο αυτόν τον μοναδικό φυσικό πλούτο τον οποίο διαθέτει η περιοχή και να αναπτύσσεται κερδοφόρα, με ρυθμούς που θα ζήλευαν πάρα πολλές ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Η πολιτεία στέκεται δίπλα στην επιχείρηση, όπως στέκεται δίπλα σε όλες τις παραγωγικές επενδύσεις στη Δυτική Μακεδονία, στην προκειμένη περίπτωση μέσω του αναπτυξιακού νόμου, σε πολλές άλλες περιπτώσεις μέσω ΔΑΜ, για να μπορέσει να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο, να δημιουργήσει περισσότερες θέσεις εργασίας και να φέρει αυτό το μοναδικό brand name της περιοχής όχι μόνο στην ελληνική, αλλά και στην παγκόσμια αγορά».

«Πιστέψαμε στην αξία του προϊόντος μας»

Ο πρόεδρος της εταιρείας Χρήστος Θωμαΐδης, μιλώντας στο «business stories», αποδίδει την αναπτυξιακή δυναμική της τελευταίας τετραετίας στην αλλαγή φιλοσοφίας για την αντιμετώπιση της επιχείρησης. Και τούτο καθώς σε αυτό το διάστημα έχουν προωθηθεί σημαντικές επενδύσεις σε ό,τι αφορά αφενός τον εκσυγχρονισμό του εργοστασίου με στόχο την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, αφετέρου την ενίσχυση και ποιοτική αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού.

«Πιστέψαμε στην αξία του προϊόντος», όπως λέει, τονίζοντας ότι «το Ξυνό Νερό είναι πλέον leader στην αγορά του εμφιαλωμένου ανθρακούχου νερού σε γυάλινο μπουκάλι».

Στο πλαίσιο των αλμάτων που γίνονται σε επίπεδο υποδομών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η κατασκευή του νέου εργοστασίου της εταιρείας, το οποίο θα περιλαμβάνει παραγωγικές εγκαταστάσεις έκτασης 3.850 τ.μ. και αποθηκευτικές 1.200 τ.μ., με τη δυναμικότητα των νέων γραμμών παραγωγής να φτάνει στις 24.0000 φιάλες των 250 ml/ώρα.

Τον Μάιο του 2027 το νέο εργοστάσιο

Πρόκειται για μια επένδυση ύψους 9 εκατ. ευρώ που έχει στηριχθεί από τον αναπτυξιακό νόμο. Οπως αποκαλύπτει ο κ. Θωμαΐδης, το νέο εργοστάσιο θα ολοκληρωθεί και θα τεθεί σε λειτουργία, με βάση το χρονοδιάγραμμα, τον Μάιο με Ιούνιο του 2027, κάτι που θα εκτοξεύσει την παραγωγική δυναμικότητα ώστε η εταιρεία να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση, να προωθήσει τις εξαγωγές και να προχωρήσει στην παραγωγή και νέων προϊόντων.

Παράλληλα, το υφιστάμενο εργοστάσιο θα διατηρηθεί και, όπως τονίζει ο κ. Θωμαΐδης, το 2025-26 έγιναν επενδύσεις με ίδια κεφάλαια ύψους 2 εκατ. ευρώ για τη λειτουργία νέας σύγχρονης γραμμής παραγωγής.

Ετσι, με την προσθήκη του νέου εργοστασίου, η Ξινό Νερό θα διαθέτει τέσσερις γραμμές παραγωγής των κλασικών και καταξιωμένων προϊόντων της, ενώ εξετάζεται το λανσάρισμα και νέων (με γεύσεις κ.λπ.).

Αλματώδης ανάπτυξη

Η αλματώδης ανάπτυξη της εταιρείας αποτυπώνεται και στις οικονομικές επιδόσεις. Αρκεί να αναφερθεί ότι στη χρήση του 2024 ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 6,34 εκατ. ευρώ έναντι 4,69 εκατ. ευρώ το 2023 (+35,4%), με τα προ φόρων κέρδη στα 1,8 εκατ. ευρώ έναντι 996.277 ευρώ (+80%). Ο πρόεδρος της εταιρείας μιλώντας στο «b.s.» αναφέρει ότι για το 2025 ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε στα 7,5 εκατ. ευρώ, ενώ για τη φετινή χρήση θα κάνει κυριολεκτικά άλμα φτάνοντας στα 10 εκατ. ευρώ!

Κάτι αντίστοιχο παρατηρείται και σε ό,τι αφορά το απασχολούμενο προσωπικό, καθώς προ τετραετίας ήταν μόλις 11 εργαζόμενοι, ενώ τώρα έχουν αυξηθεί στους 70 και με το νέο εργοστάσιο θα φτάσουν στους 90.

Ο κ. Θωμαΐδης αναδεικνύει τη μοναδικότητα της επιχείρησης, η οποία ελέγχεται κατά 100% από τον Δήμο Αμυνταίου, αλλά δραστηριοποιείται στην εκμετάλλευση ενός εμπορικού-βιομηχανικού προϊόντος σε συνθήκες ανταγωνιστικής αγοράς. Μια επιχείρηση που, όπως ξεκαθαρίζει, ήταν πάντα αυτοχρηματοδοτούμενη και αυτοσυντηρούμενη χωρίς να λαμβάνει ενισχύσεις από το κράτος ή τον δήμο. Αντίθετα, αναπτύσσει σημαντικές κοινωνικές δράσεις (στήριξη Κέντρου Υγείας Αμυνταίου, αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων κ.ά.) που θα αυξηθούν περαιτέρω με τη λειτουργία του νέου εργοστασίου.

Ο ίδιος αναφέρεται σε μία ακόμη στρατηγικής σημασίας παράμετρο: «Ο Δήμος Αμυνταίου από τη λειτουργία της λιγνιτικής μονάδας της ΔΕΗ λάμβανε ως ανταποδοτικό τέλος περί τα 2,2 εκατ. ευρώ τον χρόνο. Από το 2020, όμως, αυτό σταμάτησε. Η Ξινό Νερό λόγω της κερδοφορίας της έχει φτάσει να αντικαταστήσει και να αναπληρώσει την απώλεια αυτών των απαραίτητων πόρων».

Οι εξαγωγές

Σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές, ο κ. Θωμαΐδης σημειώνει ότι καταγράφεται θετική εικόνα από ξένες αγορές, αλλά ακόμη δεν έχουν καταστεί εφικτές λόγω της τεράστιας ζήτησης στην εσωτερική αγορά.

Οπως αποκαλύπτει, όμως, ήδη έχουν δρομολογηθεί κινήσεις και υπάρχουν επαφές με ισχυρές εταιρείες διανομής σε μεγάλες χώρες με έντονο ελληνικό στοιχείο. Ετσι, εκτιμά ότι από το 2027 θα ξεκινήσουν οι πρώτες εξαγωγές με αρχικούς στόχους τον Καναδά, τις ΗΠΑ, την Αυστραλία και άλλους προορισμούς όπως η Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ, όπου υπάρχει έντονη ζήτηση.

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