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Για 5η συνεχόμενη χρονιά το ygeiamou.gr διοργανώνει την Ημερίδα για τον Εμβολιασμό με θέμα «Εμβολιασμός, Προτεραιότητα Δημόσιας Υγείας – Επένδυση Ζωής», θέτοντας στο επίκεντρο τις κρίσιμες προτεραιότητες για την προστασία της δημόσιας υγείας και την ανθεκτικότητα του συστήματος υγείας.

Εκπρόσωποι της Πολιτείας, διακεκριμένοι επιστήμονες και επαγγελματίες υγείας από την Ελλάδα και το εξωτερικό συναντώνται την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026 στο ξενοδοχείο Grande Bretagne, για να συζητήσουν τις προτεραιότητες της εθνικής στρατηγικής εμβολιασμών, τις προοπτικές που δημιουργούν οι επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις και τις παρεμβάσεις που μπορούν να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στην πρόληψη.

Από την προστασία παιδιών, εφήβων και ενηλίκων σε κάθε στάδιο της ζωής έως τον ρόλο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, αλλά και από τα ψηφιακά μητρώα και την Τεχνητή Νοημοσύνη έως την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης, η Ημερίδα φωτίζει τις διαφορετικές πτυχές της εμβολιαστικής πολιτικής και αναδεικνύει την ανάγκη ουσιαστικού διαλόγου μεταξύ επιστήμης, Πολιτείας και κοινωνίας.

Η 5η Ημερίδα για τον Εμβολιασμό του ygeiamou.gr επιδιώκει να συμβάλει στον διάλογο για μια αποτελεσματική εθνική στρατηγική εμβολιασμών, με έμφαση σε τεκμηριωμένες πολιτικές και πρακτικές που ενισχύουν την εμβολιαστική κάλυψη και θωρακίζουν τη δημόσια υγεία.

Γεωργιάδης: Θεωρώ την mRNA τεχνολογία μια τεράστια ακόμα ανακάλυψη της ανθρωπότητας

Σχετικά με τα mRNA εμβόλια, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα, ο ίδιος έχει κάνει πολλές δόσεις και εξακολουθεί να κάνει κάθε χρόνο.

«Θεωρώ την mRNA τεχνολογία μια τεράστια ακόμα ανακάλυψη της ανθρωπότητας, που συν τον χρόνο θα δώσει φοβερές θεραπείες. Άρα είναι εξαιρετικά καλό ότι βρέθηκε αυτή η τεχνολογία. Επίσης, πρέπει να πω ότι στη γενικότερη συνωμοσιολογία 2 πράγματα που μπορείς να τα ξέρουν όσοι ενδιαφέρονται για την αλήθεια. Ο μέσος όρος ζωής στην Ελλάδα έχει φτάσει ακριβώς στην προ-COVID περίοδο. Εμβόλια κάναμε περίπου είτε έστω 1 δόση το 90% των ανθρώπων. Εάν το εμβόλιο αυτό έβλαπτε σοβαρά την υγεία των ανθρώπων, θα φαινόταν στατιστικά σε όλους τους δείκτες. Δεν υπάρχει τέτοια επιβάρυνση στη δημόσια υγεία από τα εμβόλια COVID. Κάποιοι άνθρωποι δυστυχώς πάντα πεθαίναν ξαφνικά. Κάποιοι πεθαίνουν και τώρα. Δεν συνδέεται αυτό σε καμία μελέτη επιστημονική που τη διαβάζω όλες με το εμβόλιο. Προφανώς τα φάρμακα έχουν παρενέργειες και η συγκεκριμένη τεχνολογία σε κάποιους ανθρώπους έχει κάποιες παρενέργειες. Αλλά στα πλαίσια των παρενεργειών, κάθε θεραπείας αποτέλεσμα χρησιμοποιεί η επιστήμη. Όχι κάτι παραπάνω, επαναλαμβάνω. Εάν σκεφτείς ότι σχεδόν το σύνολο του πληθυσμού μας εμβολιάστηκε και πολλές φορές με τα εμβόλια mRNA, και μετά τα στατιστικά στοιχεία εμφραγμάτων, εγκεφαλικών, θνησιμότητας κτλ., δεν υπάρχει μεταβολή από την προ-COVID περίοδο. Άρα τα εμβόλια αυτά δεν έχουν επηρεάσει τη γενική κατάσταση του πληθυσμού μας» εξήγησε.

Ο εμβολιασμός για την γρίπη προχωράει

Οι εμβολιασμοί για την γρίπη έχουν ξεκινήσει λίγο νωρίτερα, σημείωσε ο υπουργός. «Πάμε αρκετά καλά. Κι εγώ το έκανα, όπως το κάνω κάθε χρόνο».

Οι συνωμοσιολογίες στην εποχή μας βρίσκουν πολύ εύκολο έδαφος

Οι συνωμοσιολογίες στην εποχή μας βρίσκουν πολύ εύκολο έδαφος, ανέφερε ο υπουργός Υγείας.

«Ένα από τα προβλήματα του διαδικτύου είναι ότι ο καθένας μπορεί να εκφράζει την άποψή του με ανεξέλεγκτο τρόπο και αυτό δίνει πολύ μεγάλο έδαφος σε απόψεις που στην προηγούμενη ζωή μας θα θεωρούνταν περιθωριακές έως αστείες. Παράλογες θεωρίες μπορούν να αποκτήσουν πολύ μεγάλο έδαφος με πολύ μεγάλη ταχύτητα σε μεγάλες πληθυσμιακές ομάδες».

Δεν έχω καμία ιδιαίτερη ζέση να επιβάλω clawback στα εμβόλια

«Δεν έχω καμία ιδιαίτερη ζέση να επιβάλω clawback στα εμβόλια» τόνισε ο υπουργός.

«Αντιθέτως, έχω αυξήσει τον προϋπολογισμό, γιατί πιστεύω ότι το εμβόλιο στο τέλος της ημέρας συμφέρει πάρα πολύ και τα οικονομικά του κράτους. Δηλαδή, θέλω να είμαι σαφής, έχω αυξήσει τον προϋπολογισμό, αν θυμάμαι, 60 εκατομμύρια και λίγο παραπάνω. Τα εμβόλια από τη μέρα που έγινε υπουργός. Γιατί το έχω κάνει αυτό; Γιατί δεν θέλω να έχει clawback.».

Τώρα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε όλα τα δεδομένα που έχουμε

«Τα ψηφιοποιήσαμε όλα. Δουλεύουν όλα τα συστήματα, όπως το MyHealth app. Συλλέγουμε κάθε μέρα συγκλονιστικά δεδομένα, μπαίνουν όλες οι διαγνωστικές μας εξετάσεις real time πάνω στις βάσεις. Αυτά όλα τα έχουμε. Τώρα πρέπει να πάμε στο επόμενο βήμα. Τώρα που έχουμε πια όλα αυτά τα δεδομένα, πώς μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο και για να πετύχουμε τα βέλτιστα αποτελέσματα στη δημόσια υγεία και για να εξοικονομήσουμε πόρους για να τους έχουμε για κάτι άλλο που θα το χρειαστούμε περισσότερο. Σε αυτό το σημείο είμαστε τώρα. Εξ ου και το δεύτερο, η τεχνητή νοημοσύνη, τα νέα προγράμματα AI, όλα αυτά», εξήγησε ο υπουργός.

Πολλοί άνθρωποι ταλαιπωρούνται από ασθένειες που προλαμβάνονται με εμβόλια

Αναφορικά με τον εμβολιασμό του έρπητα ζωστήρα μίλησε ο κ. Γεωργιάδης. «Βλέπω συνέχεια στα νοσοκομεία ανθρώπους πόσο υποφέρουν από αυτή την ασθένεια και πόσο συγκλονιστικά μπορεί να επιβαρυνθεί η ζωή ενός ανθρώπου και η ποιότητά του από αυτή την ασθένεια. Υπάρχει το εμβόλιο να το κάνεις να αποφύγεις αυτή την πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Κατά συνέπεια, ναι, έχουμε ενισχύσει τη θητεία μου πολύ τον προϋπολογισμό για τα εμβόλια, γιατί πιστεύουμε ότι τελικά, πέραν του ανθρωπιστικού, που αυτό είναι το ένα, αν το δεις καθαρά οικονομικά, ψυχρά οικονομικά, συμφέρει περισσότερο να ξοδέψεις μερικά εκατομμύρια ευρώ παραπάνω για να προλάβεις ασθένειες, παρά να τις αντιμετωπίσεις μετά μέσα στα νοσοκομεία».

Δείτε εδώ ολόκληρο το πρόγραμμα:

5η Ημερίδα για τον Εμβολιασμό Προτεραιότητα Δημόσιας Υγείας – Επένδυση Ζωής

Πέμπτη 05.11.2026, Grande Bretagne

09:30 – 10:00 Προσέλευση

10:00 Έναρξη – Χαιρετισμός

Παναγιώτα Καρλατήρα, Διευθύντρια Σύνταξης ygeiamou.gr

10:15 – 10:55 ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Εμβόλια: Πυλώνας ανθεκτικότητας του Συστήματος Υγείας

Άδωνις Γεωργιάδης , Υπουργός Υγείας

, Υπουργός Υγείας Μαρία Θεοδωρίδου, Ομότιμη Καθηγήτρια Παιδιατρικής ΕΚΠΑ, Πρόεδρος Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών

Ομότιμη Καθηγήτρια Παιδιατρικής ΕΚΠΑ, Πρόεδρος Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Κώστας Αθανασάκης, Αν. Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας και Οικονομικής Αξιολόγησης των Τεχνολογιών Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Συντονίζει ο δημοσιογράφος Γιώργος Ευγενίδης

11:00 – 11:10 ΟΜΙΛΙΑ

Ο ρόλος των εμβολίων στη μικροβιακή αντοχή – Η σημασία της εμβολιαστικής κάλυψης

Marco Cavaleri, Επικεφαλής του Τμήματος Απειλών για την Υγεία και Στρατηγικής Εμβολίων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA)

11:15 – 12:05 ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Παιδικός και εφηβικός εμβολιασμός: Οι προκλήσεις της νέας εποχής

Σοφία Ζαχαράκη, Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Βάνα Παπαευαγγέλου, Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Λοιμωξιολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Λοιμωξιολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ Κίμων Χατζησταματίου, επ. Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ

επ. Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ Φανή Λαδομένου, επ. Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας, Ιατρική Σχολή, Παν/μιο Ιωαννίνων

επ. Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας, Ιατρική Σχολή, Παν/μιο Ιωαννίνων Δέσποινα Τοπάλη, Γενική Γραμματέας του Πανελλήνιου Συλλόγου Επισκεπτών Υγείας

Συντονίζει η δημοσιογράφος Ματίνα Ηρειώτου

12:10 – 12:20 ΟΜΙΛΙΑ

Το παράδειγμα του Βελγίου: Vaccinopolis & επιστημονική επικοινωνία

Pierre Van Damme, Διευθυντής του Κέντρου Αξιολόγησης Εμβολιασμών, Πανεπιστήμιο Αμβέρσας

12:25 – 13:20 ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Εμβολιασμός σε όλο τον κύκλο ζωής: Ο ρόλος της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Ειρήνη Αγαπηδάκη, αν. Υπουργός Υγείας

αν. Υπουργός Υγείας Πέτρος Μπακάκος, Καθηγητής Πνευμονολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρίας

Καθηγητής Πνευμονολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρίας Άννα Μαστοράκου , Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

, Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Βαλτάς, Πρόεδρος Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου

Πρόεδρος Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου Ευάγγελος Φραγκούλης, ΓΓ Ελληνικής Ακαδημίας Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας

Συντονίζει η δημοσιογράφος Παναγιώτα Καρλατήρα

13:25 – 14:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

14:05 – 14:30 ΟΜΙΛΙΑ

Το μέλλον των εμβολίων: Τεχνητή Νοημοσύνη, mRNA και η νέα εποχή της βιοϊατρικής καινοτομίας

Γιώργος Παυλάκης, MD, PhD, Επίτιμος Ερευνητής, Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου των ΗΠΑ (National Cancer Institute), Καθηγητής, Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Emory

Τις ερωτήσεις του κοινού συντονίζει η δημοσιογράφος Νίκη Ψάλτη

14:35 – 15:10 ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Δεδομένα, μητρώα και ψηφιακά εργαλεία: Tο νέο οικοσύστημα εμβολιασμών

Χριστίνα Μαρία Κράββαρη, ΓΓ Δημόσιας Υγείας, Υπουργείο Υγείας

ΓΓ Δημόσιας Υγείας, Υπουργείο Υγείας Νίκη Τσούμα , Διευθύνουσα Σύμβουλος, ΗΔΥΚΑ

, Διευθύνουσα Σύμβουλος, ΗΔΥΚΑ Γεωργία Κουρλαμπά, επ. Καθηγήτρια Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας – Πρόληψης, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ

επ. Καθηγήτρια Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας – Πρόληψης, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ Κώστας Νταλούκας, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων

Συντονίζει η δημοσιογράφος Μαρία – Νίκη Γεωργαντά

15:15 – 16:00 ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Η νέα γλώσσα της πρόληψης: Πολιτεία, επιστήμη και κοινωνία στον ίδιο διάλογο

Δόμνα Μιχαηλίδου, Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Άννα Μαρία Λεούτση, επικεφαλής του Τμήματος Επιδημιολογικής Πληροφορίας από Ανοικτές Πηγές και Αντιμετώπισης της Παραπληροφόρησης (fakenews), ΕΟΔΥ

επικεφαλής του Τμήματος Επιδημιολογικής Πληροφορίας από Ανοικτές Πηγές και Αντιμετώπισης της Παραπληροφόρησης (fakenews), ΕΟΔΥ Παναγιώτης Χούπας, Παθολόγος

Παθολόγος Μαρία Ηλιάκη, Δημοσιογράφος – Ραδιοφωνική παραγωγός

Συντονίζει η δημοσιογράφος Γεωργία Σαδανά

16:10 ΛΗΞΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Δείτε εδώ το microsite της ημερίδας και εδώ τους ομιλητές