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Με αναφορές στον Αλέξη Τσίπρα και αφορμή την κόντρα που έχει ανοίξει το τελευταίο διάστημα για τη διαφθορά έκλεισε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, την παρουσία του στην 5η Ημερίδα για τον Εμβολιασμό που διοργανώνει το ygeiamou.gr και το Πρώτο Θέμα. Όπως είπε ο αντιπρόεδρος της ΝΔ «ο Τσίπρας είναι διαπλεκόμενος. Το είπε ο Κοντονής».

Πρόσθεσε, στο πλαίσιο αυτό, «είναι σχεδόν κωμικό το να πιστέψει κανείς στ’ αλήθεια αυτό που είπε ο Τσίπρας για τον εαυτό του ότι είναι ο εντιμότερος πρωθυπουργός της Ελλάδος από καταβολής ελληνικού κράτους».

«Εάν το εμβόλιο COVID έβλαπτε σοβαρά την υγεία των ανθρώπων, θα φαινόταν στατιστικά»

Η τοποθέτησή του υπουργού Υγείας ξεκίνησε για το ζήτημα της παραφιλολογίας για τα εμβόλια νέας βιοτεχνολογίας mRNA. Όπως είπε «θεωρώ την mRNA τεχνολογία μια τεράστια ακόμα ανακάλυψη της ανθρωπότητας, που συν τον χρόνο θα δώσει φοβερές θεραπείες. Άρα είναι εξαιρετικά καλό ότι βρέθηκε αυτή η τεχνολογία. Ο μέσος όρος ζωής στην Ελλάδα έχει φτάσει ακριβώς στην προ-COVID περίοδο. Εμβόλια κάναμε περίπου είτε έστω 1 δόση το 90% των ανθρώπων».

«Εάν το εμβόλιο αυτό έβλαπτε σοβαρά την υγεία των ανθρώπων, θα φαινόταν στατιστικά σε όλους τους δείκτες. Δεν υπάρχει τέτοια επιβάρυνση στη δημόσια υγεία από τα εμβόλια COVID. Κάποιοι άνθρωποι δυστυχώς πάντα πεθαίναν ξαφνικά. Κάποιοι πεθαίνουν και τώρα. Δεν συνδέεται αυτό σε καμία μελέτη επιστημονική που τη διαβάζω όλες με το εμβόλιο» πρόσθεσε ο υπουργός Υγείας.

«Καθαρά οικονομικά, ψυχρά οικονομικά, συμφέρει περισσότερο να ξοδέψεις μερικά εκατομμύρια ευρώ παραπάνω για να προλάβεις ασθένειες, παρά να τις αντιμετωπίσεις μετά μέσα στα νοσοκομεία με όλες τις επιπλοκές που θα φέρουν» πρόσθεσε στο πλαίσιο αυτό ο κ. Γεωργιάδης.

Εξηγώντας γιατί έσβησε τα πρόστιμα στους αντιεμβολιαστές, ο υπουργός Υγείας είπε για την απόφαση που έλαβε στην της δεύτερης θητείας του ότι «έγινε γιατί ήθελα να λήξω το δυνατόν γρηγορότερα τη διαμάχη στην κοινωνία μας μεταξύ εμβολιαστών και αντιεμβολιαστών, διότι τη θεωρώ φοβερά αντιπαραγωγική. Η διαμάχη αυτή καθαυτή κινδύνευε να ακυρώσει την πρόοδό μας στα εμβολιαστικά προγράμματα συνολικά».

Θα περιμένουμε τις εκλογές για τις σοβαρές μεταρρυθμίσεις στην υγεία

Ο κ. Γεωργιάδης διευκρίνισε, επίσης, ότι «αφού γυρίσει ο χρόνος και πάμε στο 2027, σοβαρές μεταρρυθμίσεις και σοβαρές πολιτικές αποφάσεις που θα δεσμεύουν για περισσότερο διάστημα την πολιτική δεν θα λάβω, γιατί θέλω ο διάδοχός μου, όποιος είναι, να έχει τα χέρια του λυμένα και να κάνει την πολιτική του. Για σοβαρές μεταρρυθμίσεις λέω».

«Βεβαίως δουλεύουμε, δεν θα σταματήσουμε να δουλεύουμε, αλλά θέλω να σεβαστώ απολύτως τον εκλογικό κύκλο και την δημοκρατική ομαλότητα. Που σημαίνει ότι πρέπει να σεβαστούμε ότι έρχονται εκλογές. Άρα ο λαός θα μιλήσει, που είναι το μεγάλο “αφεντικό”. Και για το εάν θα είμαι ξανά εγώ ο υπουργός Υγείας, θα μιλήσει κατόπιν το “μικρό αφεντικό”, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης» συμπλήρωσε στο πλαίσιο αυτό.

Ο κ. Γεωργιάδης είπε, ακόμα, «δεν έχω καμία ιδιαίτερη ζέση να επιβάλω clawback στα εμβόλια. Αντιθέτως, είπα, έχω αυξήσει τον προϋπολογισμό, γιατί πιστεύω ότι το εμβόλιο στο τέλος της ημέρας συμφέρει πάρα πολύ και τα οικονομικά του κράτους. Δηλαδή, θέλω να είμαι σαφής, έχω αυξήσει τον προϋπολογισμό, αν θυμάμαι, 60 εκατομμύρια και λίγο παραπάνω όσον αφορά τα εμβόλια από τη μέρα που έγινε υπουργός. Γιατί το έχω κάνει αυτό; Γιατί δεν θέλω να έχει clawback».