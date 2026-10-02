Η έναρξη του φετινού αντιγριπικού εμβολιασμού βρίσκεται πλέον προ των πυλών, καθώς η έλευση του Οκτωβρίου σηματοδοτεί την έναρξη της περιόδου κατά την οποία οι πολίτες και ιδιαίτερα όσοι ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου καλούνται να προγραμματίσουν την προστασία τους απέναντι στην εποχική γρίπη.

Οι πρώτες παρτίδες των εμβολίων έχουν ήδη αρχίσει να φθάνουν στις φαρμακαποθήκες, ώστε στις πρώτες ημέρες του Οκτωβρίου να ξεκινήσει σταδιακά η διάθεσή τους στα φαρμακεία και μαζί η νέα εμβολιαστική περίοδος, σύμφωνα με δημοσίευμα του trikalaerevna.gr.

Στην πράξη, η τροφοδοσία των φαρμακείων με αντιγριπικά εμβόλια αρχίζει ήδη από τα μέσα Σεπτεμβρίου. Η επίσημη έναρξη της εκστρατείας, ωστόσο, ανακοινώνεται από το Υπουργείο Υγείας στις αρχές Οκτωβρίου. Την προηγούμενη εμβολιαστική περίοδο, η σχετική ανακοίνωση είχε γίνει στις 3 Οκτωβρίου 2025.

Οι φαρμακοποιοί έχουν ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία τους για τη νέα σεζόν, παρότι η διαδικασία καταχώρισης των εμβολίων στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν έχει ακόμη ενεργοποιηθεί. Η μεγαλύτερη ζήτηση αναμένεται μετά τα μέσα Οκτωβρίου, όταν παραδοσιακά αυξάνεται η προσέλευση ηλικιωμένων και πολιτών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.

Γιατί ο χρόνος του εμβολιασμού έχει σημασία

Η επιλογή της κατάλληλης χρονικής στιγμής δεν είναι τυχαία. Μετά τη χορήγηση του αντιγριπικού εμβολίου, ο οργανισμός χρειάζεται περίπου δύο εβδομάδες για να αναπτύξει την απαιτούμενη ανοσολογική απόκριση.

Για τον λόγο αυτό, ο εμβολιασμός είναι προτιμότερο να πραγματοποιείται πριν αρχίσει η περίοδος κατά την οποία αυξάνεται σημαντικά η κυκλοφορία του ιού της γρίπης.

Τα δεδομένα της διαχρονικής επιδημιολογικής επιτήρησης στην Ελλάδα δείχνουν ότι η δραστηριότητα της εποχικής γρίπης συνήθως αρχίζει να αυξάνεται τον Ιανουάριο και κορυφώνεται μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαρτίου.

Με βάση αυτό το μοτίβο, το Υπουργείο Υγείας συστήνει ο εμβολιασμός να πραγματοποιείται κατά προτίμηση από τα μέσα Οκτωβρίου έως το τέλος Νοεμβρίου. Με αυτόν τον τρόπο υπάρχει αρκετός χρόνος ώστε να έχει αναπτυχθεί ανοσία πριν από την περίοδο αυξημένης κυκλοφορίας του ιού.

Αυτό δεν σημαίνει, ωστόσο, ότι μετά τον Νοέμβριο είναι αργά. Όσοι δεν έχουν προλάβει να εμβολιαστούν στο προτεινόμενο χρονικό διάστημα μπορούν να κάνουν το εμβόλιο και αργότερα, ακόμη και κατά τη διάρκεια της περιόδου εποχικής γρίπης.

Οι ομάδες που χρειάζονται μεγαλύτερη προστασία

Ο αντιγριπικός εμβολιασμός αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο σοβαρής νόσησης ή εμφάνισης επιπλοκών σε περίπτωση λοίμωξης.

Στις βασικές ομάδες προτεραιότητας περιλαμβάνονται οι πολίτες ηλικίας 60 ετών και άνω, καθώς και παιδιά από την ηλικία των έξι μηνών που εντάσσονται στις προβλεπόμενες ομάδες αυξημένου κινδύνου.

Ιδιαίτερη σημασία έχει επίσης ο εμβολιασμός ενηλίκων με χρόνια νοσήματα, μεταξύ των οποίων καρδιαγγειακές και αναπνευστικές παθήσεις, σακχαρώδης διαβήτης, νεφρικά προβλήματα και νευρολογικές παθήσεις.

Στις ομάδες για τις οποίες δίνεται αυξημένη έμφαση περιλαμβάνονται ακόμη οι έγκυες, τα άτομα με ανοσοκαταστολή ή νοσογόνο παχυσαρκία και οι επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι λόγω της εργασίας τους έχουν αυξημένη πιθανότητα έκθεσης στον ιό.

Αντίστοιχη σύσταση υπάρχει για όσους ζουν ή εργάζονται σε κλειστές δομές, όπως μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, στρατόπεδα και σωφρονιστικά καταστήματα, όπου η μετάδοση αναπνευστικών λοιμώξεων μπορεί να γίνει ευκολότερα.

Προτεραιότητα δίνεται επίσης σε όσους βρίσκονται σε στενή επαφή με βρέφη ηλικίας κάτω των έξι μηνών ή με άτομα που πάσχουν από σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, καθώς με τον εμβολιασμό περιορίζεται και η πιθανότητα μετάδοσης σε ιδιαίτερα ευάλωτους ανθρώπους.

Μία δόση για τους περισσότερους, δύο για ορισμένα παιδιά

Για τη μεγάλη πλειονότητα των πολιτών, ο αντιγριπικός εμβολιασμός περιλαμβάνει μία δόση κάθε χρόνο.

Εξαίρεση αποτελούν ορισμένα παιδιά ηλικίας κάτω των 9 ετών. Παιδιά αυτής της ηλικιακής ομάδας που εμβολιάζονται για πρώτη φορά κατά της γρίπης ή έχουν λάβει στο παρελθόν μόνο μία δόση χρειάζονται δύο δόσεις.

Μεταξύ των δύο χορηγήσεων θα πρέπει να μεσολαβεί διάστημα τουλάχιστον 28 ημερών, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες.

Για τα βρέφη ηλικίας έξι μηνών και άνω χορηγείται η πλήρης δόση των 0,5 ml, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις των αρμόδιων ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών φαρμάκων.

Τι προστασία προσφέρει το εμβόλιο

Το αντιγριπικό εμβόλιο δεν εξασφαλίζει απόλυτη προστασία από τη μόλυνση, καθώς είναι δυνατόν ένας εμβολιασμένος άνθρωπος να νοσήσει από γρίπη.

Ο βασικός του ρόλος είναι να μειώνει την πιθανότητα νόσησης και, κυρίως, τον κίνδυνο σοβαρής νόσου και επιπλοκών. Αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία για ηλικιωμένους και ανθρώπους με επιβαρυμένο ιατρικό ιστορικό.

Η αποτελεσματικότητα του εμβολίου δεν είναι ακριβώς η ίδια κάθε χρόνο. Εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από το πόσο καλά τα στελέχη που έχουν επιλεγεί για τη σύνθεσή του αντιστοιχούν στα στελέχη του ιού που τελικά θα επικρατήσουν και θα κυκλοφορήσουν στον πληθυσμό κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες είναι ήπιες και παροδικές. Μπορεί να εμφανιστεί πόνος ή ενόχληση στο σημείο της ένεσης, κόπωση ή ελαφρά αδιαθεσία, συμπτώματα που συνήθως υποχωρούν μέσα σε μία ή δύο ημέρες.

Παράλληλα, το αντιγριπικό εμβόλιο δεν προκαλεί γρίπη. Η ήπια κόπωση ή ο πόνος που ενδέχεται να ακολουθήσουν τον εμβολιασμό αποτελούν συνήθως αποτέλεσμα της φυσιολογικής ανοσολογικής αντίδρασης του οργανισμού και όχι λοίμωξη από τον ιό.

Όσοι έχουν εμφανίσει στο παρελθόν σοβαρή αλλεργική αντίδραση σε αντιγριπικό εμβόλιο ή γνωρίζουν ότι έχουν σοβαρή αλλεργία σε κάποιο από τα συστατικά του θα πρέπει να συμβουλεύονται τον γιατρό τους πριν από τη χορήγησή του.

Τα νέα εμβόλια για την περίοδο 2026-2027

Για τη νέα εμβολιαστική περίοδο, τα εμβόλια γρίπης που περιγράφονται στις διεθνείς οδηγίες είναι τριδύναμα, δηλαδή έχουν σχεδιαστεί ώστε να παρέχουν προστασία απέναντι σε τρία βασικά στελέχη του ιού.

Η σύνθεσή τους περιλαμβάνει ένα στέλεχος Α(H1N1), ένα στέλεχος Α(H3N2) και ένα στέλεχος γρίπης Β της γραμμής Victoria.

Η σύνθεση των αντιγριπικών εμβολίων αναπροσαρμόζεται κάθε χρόνο, καθώς οι ειδικοί παρακολουθούν την παγκόσμια κυκλοφορία των διαφορετικών στελεχών και επιχειρούν να προβλέψουν ποια είναι πιθανότερο να επικρατήσουν κατά την επόμενη χειμερινή περίοδο.

Αυτός είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους ο εμβολιασμός χρειάζεται να επαναλαμβάνεται ετησίως και δεν αρκεί η προστασία που είχε αποκτηθεί από το εμβόλιο της προηγούμενης χρονιάς.

Χωρίς ιατρική συνταγή για τις προβλεπόμενες ομάδες

Για τους ενήλικες που εντάσσονται στις προβλεπόμενες ομάδες αυξημένου κινδύνου, τα αντιγριπικά εμβόλια χορηγούνται δωρεάν από τα φαρμακεία χωρίς να απαιτείται ιατρική συνταγή, ενώ ο εμβολιασμός καταχωρίζεται στο Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών.

Η διαδικασία αυτή έχει απλοποιήσει σημαντικά την πρόσβαση στον ετήσιο εμβολιασμό, ιδιαίτερα για τους ηλικιωμένους και τους πολίτες που χρειάζεται να εμβολιάζονται συστηματικά.

Γιατί χρειάζεται νέο εμβόλιο κάθε χρόνο

Ο αντιγριπικός εμβολιασμός πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο για δύο βασικούς λόγους.

Αφενός, η ανοσία που έχει δημιουργηθεί από τον προηγούμενο εμβολιασμό εξασθενεί σταδιακά με την πάροδο του χρόνου. Αφετέρου, τα στελέχη του ιού της γρίπης μεταβάλλονται και η σύνθεση του εμβολίου προσαρμόζεται ανάλογα με εκείνα που εκτιμάται ότι θα κυκλοφορήσουν περισσότερο.

Επομένως, το περσινό εμβόλιο δεν θεωρείται επαρκής κάλυψη για τη νέα περίοδο γρίπης.

Τι ισχύει σε περίπτωση κρυολογήματος ή πυρετού

Ένα απλό κρυολόγημα χωρίς πυρετό δεν αποτελεί συνήθως λόγο για να αναβληθεί ο αντιγριπικός εμβολιασμός.

Διαφορετική είναι η περίπτωση κατά την οποία υπάρχει εμπύρετη νόσηση. Τότε ο εμβολιασμός μπορεί να μετατεθεί έως ότου υποχωρήσουν τα συμπτώματα, έπειτα από εκτίμηση επαγγελματία υγείας.

Ο εμβολιασμός στην εγκυμοσύνη

Ο αντιγριπικός εμβολιασμός συστήνεται στις εγκύους σε οποιοδήποτε τρίμηνο της κύησης. Εκτός από την προστασία της ίδιας της εγκύου, μπορεί να προσφέρει προστασία και στο βρέφος κατά τους πρώτους μήνες της ζωής του.

Οι έγκυες μπορούν να συζητούν τον προγραμματισμό του εμβολιασμού με τον γυναικολόγο τους, ιδιαίτερα εάν υπάρχουν πρόσθετοι παράγοντες κινδύνου ή άλλα ζητήματα υγείας.

Δεν είναι αργά ούτε τον Δεκέμβριο

Παρότι το ιδανικό χρονικό παράθυρο βρίσκεται μεταξύ Οκτωβρίου και Νοεμβρίου, ο εμβολιασμός εξακολουθεί να έχει αξία ακόμη και αν πραγματοποιηθεί αργότερα.

Η γρίπη μπορεί να κυκλοφορεί μέχρι και την άνοιξη και επομένως κάποιος που δεν έχει εμβολιαστεί έως τον Δεκέμβριο δεν σημαίνει ότι έχασε την ευκαιρία να προστατευθεί.

Σε κάθε περίπτωση, ιδιαίτερα όσοι ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου είναι χρήσιμο να συμβουλεύονται τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό τους τόσο για την κατάλληλη χρονική στιγμή όσο και για το εμβόλιο που ενδείκνυται με βάση την ηλικία και το ιατρικό ιστορικό τους.

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