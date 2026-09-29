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Την ίδρυση του νέου Ινστιτούτου Μικρομηχανικής, Μικροηλεκτρονικής και Μικροσυστημάτων, του 7ου Ινστιτούτου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στην επετειακή εκδήλωση για τα 65 χρόνια του Ερευνητικού Κέντρου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε στη διαδρομή των 65 χρόνων του «Δημόκριτου», σημειώνοντας ότι η ίδρυσή του το 1961 αποτέλεσε «μια ρηξικέλευθη για την εποχή απόφαση», καθώς η Ελλάδα επέλεξε τότε να επενδύσει με τόλμη στην πυρηνική έρευνα και στις νέες επιστημονικές υποδομές. Σήμερα, όπως τόνισε, αυτή η επιλογή έχει οδηγήσει στη δημιουργία του μεγαλύτερου διεπιστημονικού ερευνητικού κέντρου της χώρας, με σημαντική δραστηριότητα από τα προηγμένα υλικά, την ενέργεια και τα δίκτυα μέχρι τις βιοεπιστήμες, την Τεχνητή Νοημοσύνη, τη μικροηλεκτρονική και τις κβαντικές τεχνολογίες. «Αυτή ακριβώς η διαδρομή του “Δημόκριτου” αποδεικνύει κάτι πολύ σημαντικό: η έρευνα διαμορφώνει το μέλλον», υπογράμμισε.

«Σήμερα, ίσως περισσότερο από ποτέ, η γνώση, η τεχνολογία και η καινοτομία συνδέονται άμεσα με την παραγωγική δύναμη κάθε χώρας, με την ανταγωνιστικότητα, με την ανθεκτικότητα και, ασφαλώς, με την ασφάλεια μιας χώρας», συνέχισε, επισημαίνοντας ότι «ζούμε σε εποχές πολύ δύσκολες, στις οποίες δοκιμάζονται κράτη, οικονομίες και κοινωνίες». Όπως τόνισε, η Ελλάδα διαθέτει «εξαιρετικό ανθρώπινο και επιστημονικό δυναμικό, διεθνώς καταξιωμένα ερευνητικά κέντρα, όπως είναι ο “Δημόκριτος”, αλλά και επιχειρήσεις μεγάλες ή μικρότερες του ιδιωτικού τομέα που επενδύουν στην έρευνα και καινοτομούν».

«Αυτή τη στρατηγική υπηρετεί η Κυβέρνησή μας και το Υπουργείο Ανάπτυξης, με στόχο μια οικονομία πιο παραγωγική, πιο εξαγωγική, πιο καινοτόμα, πιο ανταγωνιστική. Ένα νέο παραγωγικό πρότυπο, με ισχυρή βιομηχανία και μεταποίηση, περισσότερες παραγωγικές επενδύσεις, καινοτομία, εξωστρέφεια, όλα όσα οδηγούν και σε καλύτερες και περισσότερες θέσεις εργασίας», είπε. Υπογράμμισε ότι βασική επιδίωξη είναι η ουσιαστικότερη σύνδεση της έρευνας με την πραγματική οικονομία: «Θέλουμε η έρευνα και η καινοτομία να μη μένουν στα εργαστήρια, να περνούν στην παραγωγή».

Αναφερόμενος ειδικότερα στον «Δημόκριτο», έκανε λόγο για «ένα πραγματικό, σύγχρονο και αποτελεσματικό οικοσύστημα», με ερευνητές υψηλού επιπέδου, σύγχρονες υποδομές, νεοφυείς επιχειρήσεις και τεχνοβλαστούς που μεταφέρουν τη γνώση από το εργαστήριο στην πραγματική οικονομία. «Αυτό το μοντέλο συνεργασίας που έχετε χτίσει θέλουμε να το ενισχύσουμε παντού. Την έρευνα που συνδέεται με τη βιομηχανία και την επιχειρηματικότητα, τη γνώση που γίνεται καινοτομία, την καινοτομία που δημιουργεί προστιθέμενη αξία για την οικονομία αλλά και τη ζωή των ανθρώπων», επισήμανε.

Ο κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε ότι ολοκληρώνονται έργα άνω των 300 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση των ερευνητικών υποδομών σε ολόκληρη τη χώρα, με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, υπογραμμίζοντας ότι όσα έργα δεν προλάβουν να ολοκληρωθούν, θα ενταχθούν στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, «ώστε να μην υπάρχει ούτε μία τεχνολογική υποδομή ή ερευνητικό κέντρο που να μην έχει ωφεληθεί από αυτό το πολύ σημαντικό πρόγραμμα».

Αναφερόμενος στα κίνητρα που δίνει το Υπουργείο Ανάπτυξης για την έρευνα και την καινοτομία, στάθηκε – μεταξύ άλλων – στις φορολογικές υπερεκπτώσεις έως 315% για δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης, στο νέο πλαίσιο για τους τεχνοβλαστούς, στα Κέντρα Ικανοτήτων και στα Γραφεία Μεταφοράς Τεχνολογίας, καθώς και στην ενίσχυση συνεργασίας των ερευνητικών κέντρων με τις επιχειρήσεις. Παράλληλα, προανήγγειλε την προκήρυξη ειδικού καθεστώτος 150 εκατ. ευρώ του Αναπτυξιακού Νόμου το επόμενο μήνα για δράσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αφορούν την Τεχνητή Νοημοσύνη, ώστε οι νέες τεχνολογίες να περάσουν στην πραγματική οικονομία, στη μεταποίηση, στα logistics, στην ενέργεια και στις εξαγωγές.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους ημιαγωγούς και τα μικροκυκλώματα, επισημαίνοντας ότι βρίσκονται στην καρδιά της νέας τεχνολογικής εποχής και αποτελούν κρίσιμη τεχνολογία για την ανταγωνιστικότητα, την παραγωγική ισχύ και τη στρατηγική αυτονομία. «Η Ελλάδα πρέπει να πρωταγωνιστεί σε αυτή την προσπάθεια», τόνισε, σημειώνοντας ότι η χώρα διαμορφώνει την Εθνική Στρατηγική για τους ημιαγωγούς και τα μικροκυκλώματα, ώστε να αξιοποιήσει τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα και να αποκτήσει ουσιαστικό ρόλο σε κρίσιμα σημεία της ευρωπαϊκής αλυσίδας αξίας.

Αναφερόμενος στο Ελληνικό Κέντρο Ικανοτήτων Ημιαγωγών, επισήμανε ότι η χρηματοδότησή του με 3,63 εκατ. ευρώ αποτέλεσε το πρώτο ουσιαστικό βήμα της εθνικής προσπάθειας. «Κάναμε το πρώτο ουσιαστικό βήμα, δεν έχουμε μείνει στα λόγια», είπε, επισημαίνοντας ότι το Κέντρο συνδέει την έρευνα και την καινοτομία με τη βιομηχανία και συμβάλλει στην εκπαίδευση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού. Στο πλαίσιο αυτό, αναγνώρισε τη συμβολή του «Δημόκριτου», ο οποίος ήδη από τη δεκαετία του 1980 ανέπτυξε σημαντική δραστηριότητα στη μικροηλεκτρονική, πρωτοστάτησε μαζί με παραγωγικούς φορείς, ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια στη δημιουργία του Ελληνικού Κέντρου Ικανοτήτων Ημιαγωγών και διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία στον σχεδιασμό και την κατασκευή πρωτοτύπων μικροκυκλωμάτων.

«Σήμερα, στα 65 χρόνια σας, κάνουμε ένα ακόμη σημαντικό βήμα. Προχωρούμε στην ίδρυση του νέου Ινστιτούτου Μικρομηχανικής, Μικροηλεκτρονικής και Μικροσυστημάτων, του 7ου Ινστιτούτου του “Δημόκριτου”. Ένα νέο Ινστιτούτο που θα ενισχύσει τις δυνατότητες της χώρας στον σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και στην κατασκευή πρωτοτύπων προηγμένων τεχνολογιών και θα συμβάλει στον συντονισμό της εθνικής προσπάθειας στους ημιαγωγούς, στη μικροηλεκτρονική και στην ολοκληρωμένη φωτονική», ανακοίνωσε ο κ. Θεοδωρικάκος.

Χαρακτήρισε την προσπάθεια αυτή «ένα νέο σημαντικό εθνικό στοίχημα», σημειώνοντας ότι στόχος είναι η Ελλάδα να μην είναι μόνο χρήστης τεχνολογιών οι οποίες παράγονται από τρίτους, αλλά να αποκτήσει ουσιαστικό ρόλο στη δημιουργία και στην ανάπτυξή τους». «Να μετατρέψουμε τη γνώση που έχουμε στα ερευνητικά κέντρα σε παραγωγική και τεχνολογική δύναμη για την πατρίδα μας. Σε επενδύσεις, σε εξαγωγές, σε νέες επιχειρήσεις, σε περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας και κυρίως σε πραγματικές ευκαιρίες για τα νέα παιδιά της πατρίδας μας, για να μείνουν, να δημιουργήσουν και να πρωταγωνιστήσουν εδώ και για να γυρίσουν ακόμη περισσότεροι από όσους έφυγαν στο εξωτερικό στα χρόνια της κρίσης», πρόσθεσε.

Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε και στο νέο, σύγχρονο «έξυπνο» κτίριο του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του «Δημόκριτου», έργο ύψους 8,5 εκατ. ευρώ, το οποίο θα εγκαινιαστεί τις επόμενες εβδομάδες και ήδη φιλοξενεί, μεταξύ άλλων, την ομάδα του PHAROS, του ελληνικού Εργοστασίου Τεχνητής Νοημοσύνης. Στο εγχείρημα συμμετέχουν τέσσερις ερευνητικοί φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης — «Δημόκριτος», «Αθηνά», ΙΤΕ και ΕΚΕΤΑ — με τον «Δημόκριτο» να έχει τον συνολικό τεχνικό συντονισμό.

Κλείνοντας, συνεχάρη τη διοίκηση, τους ερευνητές και όλους τους εργαζομένους του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» για τα 65 χρόνια προσφοράς, έρευνας και καινοτομίας και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι «θα είστε οι μεγάλοι πρωταγωνιστές του 21ου αιώνα».

Σταύρος Καλαφάτης: «Η επιστημονική αριστεία του “Δημόκριτου” αποτελεί υπόδειγμα Εθνικής Ισχύος»

Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης, αρμόδιος για την Έρευνα και την Καινοτομία, υπογράμμισε ότι στο πεδίο ευθύνης του η υλοποίηση του εθνικού οράματος κρίνεται καθημερινά στην πράξη, χαρακτηρίζοντας τον «Δημόκριτο» ως τον χώρο όπου η γνώση μετατρέπεται σε εθνική ισχύ εδώ και 65 χρόνια. Όπως τόνισε ο κ. Καλαφάτης: «Η ελληνική έρευνα εδώ αποδεικνύει ότι μπορεί να εκτείνεται από την ψηφιακή απεικόνιση των τοιχογραφιών στους Μακεδονικούς Τάφους μέχρι την τεχνολογία των μικροδορυφόρων. Αυτό είναι επιστημονική αριστεία συνδεδεμένη ιστορικά με τον «Δημόκριτο». Αλλά, ταυτόχρονα, αυτό το εύρος και η ποιότητα έρευνας και αποτελεσμάτων, υποδομών και ερευνητών αποτελεί και υπόδειγμα Εθνικής Ισχύος».

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης έκανε ειδική αναφορά στο γιγαντιαίο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των ερευνητικών υποδομών της χώρας μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, του ΕΣΠΑ και του ΕΠΑ, αναδεικνύοντας το νέο Έξυπνο Κτίριο Πληροφορικής, το Pharos AI Factory, τον επιταχυντή NATO DIANA, το πρόγραμμα AmphiPoly στην Αμφίπολη και τις 46 επιχειρήσεις του Τεχνολογικού Πάρκου «Λεύκιππος». Παράλληλα, εξήρε τη συμβολή του ερευνητικού προσωπικού, σημειώνοντας ότι «το πραγματικό, βιώσιμο Brain Gain επιτυγχάνεται προσφέροντας στους νέους επιστήμονες υποδομές παγκόσμιας κλάσης, ώστε να δημιουργούν, να προκόβουν και να διακρίνονται εδώ στην πατρίδα τους», επαναλαμβάνοντας την σταθερή πυξίδα της κυβερνητικής πολιτικής: Καινοτομία, Διεπιστημονικότητα, Εξωστρέφεια, με επίκεντρο πάντα τον άνθρωπο.

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