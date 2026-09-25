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«Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις είναι ενταγμένο στη συνολική στρατηγική μας για μια πιο παραγωγική, ανταγωνιστική και ανθεκτική οικονομία. Η Ελλάδα πρέπει να είναι ένας αξιόπιστος υποδοχέας ξένων κεφαλαίων για παραγωγικές επενδύσεις, ένας παράγοντας σταθερότητας και βιώσιμης ανάπτυξης, με αρχές και προτεραιότητες που δίνουν νέες προοπτικές στην πατρίδα μας και στον παγκόσμιο ελληνισμό» σημείωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος στην Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, στη συζήτηση του σχεδίου νόμου «Νέα κίνητρα Άμεσων Ξένων Επενδύσεων, αναδιάρθρωση Διεύθυνσης Άμεσων Ξένων Επενδύσεων και λοιπές διατάξεις».

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε πως «εδώ και 2,5 χρόνια έχουμε περιγράψει με σαφήνεια, μεταξύ άλλων και στη μεγάλη εκδήλωση με τον Πρωθυπουργό τον Οκτώβριο του 2024, την αντίληψή μας για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας. Για ένα νέο, πιο παραγωγικό και ανταγωνιστικό πρότυπο. Δεν είναι μια αφηρημένη έννοια, αλλά ένα συγκεκριμένο σχέδιο για την καθοριστική βελτίωση της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας της ελληνικής οικονομίας. Η ανάγκη αυτή γίνεται ακόμη πιο επιτακτική μέσα στο σημερινό περιβάλλον ανασφάλειας και αβεβαιότητας, όχι μόνο στην ευρύτερη περιοχή μας, αλλά σε ολόκληρο τον πλανήτη».

Στη συνέχεια τόνισε πως στην αντίληψή του Υπουργείου Ανάπτυξης η μεταποίηση και η βιομηχανία, σε όλες τις διαστάσεις τους – ΑΕΠ, απασχόληση, εξαγωγές – έχουν καθοριστικό ρόλο για την παραγωγικότητα της οικονομίας. Βασικές προτεραιότητες είναι η καινοτομία και η εφαρμοσμένη έρευνα για την ανάπτυξη καινοτόμων και ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών, οι νέες τεχνολογίες και η Τεχνητή Νοημοσύνη, η ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα της ελληνικής οικονομίας και η ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της χώρας. «Όλα αυτά αποτελούν βασικές προτεραιότητες που εφαρμόζουμε με το σύνολο των δυνατοτήτων του Υπουργείου Ανάπτυξης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Θεοδωρικάκος έκανε ειδική αναφορά στον Αναπτυξιακό Νόμο, λέγοντας πως «άλλαξε και κερδίσαμε την εμπιστοσύνη της αγοράς, καθώς τα επενδυτικά σχέδια αξιολογούνται σε 90 ημέρες, με απόλυτο σεβασμό στη διαφάνεια, στη νομιμότητα και στην εφαρμογή συγκεκριμένων κριτηρίων. Προτεραιοποιήσαμε τη μεταποίηση και τη βιομηχανία, τις μεγάλες επενδύσεις ως ξεχωριστό καθεστώς, καθώς προσφέρουν πρόσθετα αποτελέσματα για την ελληνική οικονομία και δημιουργούν περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας. Δίνουμε επίσης ιδιαίτερη στήριξη στις παραμεθόριες περιοχές, μέσω ειδικού καθεστώτος ύψους 150 εκατ. ευρώ, καθώς και στους νομούς που έχουν εισόδημα κάτω από το 70% του εθνικού μέσου όρου».

Σημείωσε ακόμα πως «δεν έχουμε μείνει στα λόγια. Έχουν γίνει δράσεις και έχουν παραχθεί συγκεκριμένα αποτελέσματα. Μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου χρηματοδοτούνται 928 επενδυτικά σχέδια, με συνολικό προϋπολογισμό 3,1 δισ. ευρώ, ενίσχυση 1,5 δισ. ευρώ και δημιουργία περισσότερων από 15.000 θέσεων εργασίας. Αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα κοινωνικά αποτελέσματα της πολιτικής που εφαρμόζουμε».

Παράλληλα, όπως είπε, υλοποιούνται έργα που ξεπέρασαν τα 300 εκατ. ευρώ στο σύνολο των ερευνητικών κέντρων και τεχνολογικών ινστιτούτων της χώρας, με σοβαρές παρεμβάσεις που διευκολύνουν την ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας. «Επίσης, θα καλύψουμε τον συνολικό οικονομικό προϋπολογισμό του ΕΛΙΔΕΚ σε ό,τι αφορά στην έρευνα, με πλήρη κάλυψη από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης. Όλα αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη στη συνολική στρατηγική μας για ένα σοβαρό αναπτυξιακό σχέδιο της χώρας», δήλωσε.

Ο κ. Θεοδωρικάκος, αναφερόμενος στις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις, υπογράμμισε πως αυξήθηκαν από 3,3 δισ. ευρώ το 2018 σε 11,5 δισ. ευρώ το 2025, ενώ προσέθεσε πως «η Ελλάδα πρέπει να αποτελέσει κέντρο συνδεσιμότητας μεταξύ Δύσης και Ανατολής. Και βασική προϋπόθεση για αυτό είναι η ανάπτυξη των data centers». Σημείωσε επίσης πως αξιοποιούμε τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στο πλαίσιο του παραγωγικού μετασχηματισμού της οικονομίας και συνέχισε πως η ταχύτερη αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους ενισχύει την ελκυστικότητα της πατρίδας μας για την εισροή κεφαλαίων. Παράλληλα, όπως δήλωσε, η μεταφορά έδρας επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι καλοδεχούμενη, όταν εντάσσεται σε μια ευρύτερη παραγωγική στρατηγική».

Αναφορικά με το ότι το επιλέξιμο κόστος κάθε επενδυτικού σχεδίου πρέπει να κυμαίνεται από 10 εκατ. ευρώ έως 50 εκατ. ευρώ, επισήμανε πως δεν ορίζεται για να δημιουργήσει εμπόδια, αλλά «επειδή οι επενδύσεις άνω των 50 εκατ. ευρώ έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά και θεωρούνται στρατηγικές επενδύσεις. Για επενδύσεις μικρότερου ύψους υπάρχουν άλλες δυνατότητες και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία».

Ο κ. Θεοδωρικάκος ξεκαθάρισε «πως δεν δίνουμε χρήματα, αλλά φοροαπαλλαγές και διευκόλυνση στις αδειοδοτήσεις. Το μήνυμα προς τους επενδυτές είναι ότι είμαστε εδώ για να τους διευκολύνουμε πλήρως, μέσα από ένα πλαίσιο που συνδυάζει φορολογικές απαλλαγές και ταχύτερες διαδικασίες». Ανέφερε ακόμα πως δεν μπορεί ένας Έλληνας φορολογούμενος να φέρει χρήματα από το εξωτερικό μέσω αυτού του συγκεκριμένου καθεστώτος.

Σε ό,τι αφορά στους ορκωτούς ελεγκτές, τόνισε πως και αυτοί ελέγχονται από τις κρατικές υπηρεσίες και από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης. «Υπάρχουν δικλίδες ασφαλείας», υπογράμμισε και είπε ακόμα πως προβλέπεται επανέλεγχος, ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος προβλημάτων ή πλημμελούς ελέγχου.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης επισήμανε πως το νομοσχέδιο εμπεριέχει ευελιξία ως προς τους συγκεκριμένους τομείς στους οποίους θα δίνεται προτεραιότητα κάθε χρόνο. «Ο βασικός μας στόχος είναι η βελτίωση των μισθών και του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, καθώς και η βελτίωση της ποιότητας ζωής και της ευημερίας τους. Αυτή τη λογική εκπροσωπεί και το νομοσχέδιο για τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις. Ας ενώσουμε όλοι τις δυνάμεις μας για όφελος της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής κοινωνίας», κατέληξε ο κ. Θεοδωρικάκος.

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