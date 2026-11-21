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Η σάρωση μιας απόδειξης με το κινητό μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για χρηματική επιβράβευση από 100 έως 3.000 ευρώ, εφόσον η επώνυμη καταγγελία οδηγήσει στον εντοπισμό συγκεκριμένων φορολογικών παραβάσεων. Το οικονομικό κίνητρο μέσω της εφαρμογής Appodixi πλησιάζει στην ενεργοποίησή του, με την ΑΑΔΕ να ολοκληρώνει τις παρεμβάσεις για την προστασία των καταγγελλόντων και τη διαδικασία πληρωμής.

Το κρίσιμο στοιχείο είναι ότι η αποστολή μιας ύποπτης απόδειξης δεν συνεπάγεται αυτομάτως καταβολή χρημάτων. Πρέπει να ακολουθήσει φορολογικός έλεγχος, να επιβεβαιωθούν οι προβλεπόμενες παραβάσεις και να επιβληθεί το αντίστοιχο πρόστιμο στην επιχείρηση.

Ο υπολογισμός της επιβράβευσης

Η αμοιβή αντιστοιχεί στο δεκαπλάσιο της συνολικής αξίας της απόδειξης, μαζί με τον ΦΠΑ, με ελάχιστο ποσό τα 100 ευρώ και ανώτατο τα 3.000 ευρώ. Επομένως, μια απόδειξη 20 ευρώ μπορεί να αποφέρει επιβράβευση 200 ευρώ, ενώ για παραστατικό 300 ευρώ η αμοιβή φτάνει στο ανώτατο όριο.

Όταν η ίδια καταγγελία περιλαμβάνει περισσότερες αποδείξεις από μία επιχείρηση, ο υπολογισμός γίνεται με βάση την απόδειξη μεγαλύτερης αξίας. Δεν αθροίζονται, δηλαδή, οι αξίες όλων των παραστατικών για τον προσδιορισμό του ποσού.

Δικαίωμα επιβράβευσης προβλέπεται για όσους προχωρούν σε επώνυμη καταγγελία. Η εφαρμογή επιτρέπει και ανώνυμες αναφορές, όμως αυτές δεν συνδέονται με τη συγκεκριμένη χρηματική αμοιβή.

Οι παραβάσεις που ενεργοποιούν το μπόνους σχετίζονται με παραβίαση, παραποίηση ή επέμβαση στη λειτουργία φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών ή συστημάτων ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων. Συνεπώς, δεν αρκεί οποιαδήποτε ασυμφωνία ούτε κάθε φορολογική παράβαση εμπίπτει αναγκαστικά στο καθεστώς επιβράβευσης.

Το ποσό είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο, δεν συμψηφίζεται με χρέη προς το Δημόσιο ή τρίτους και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά κριτήρια των κοινωνικών επιδομάτων. Με αυτόν τον τρόπο, η είσπραξή του δεν επιβαρύνει φορολογικά τον δικαιούχο ούτε επηρεάζει, μέσω των συγκεκριμένων κριτηρίων, την πρόσβασή του στις σχετικές ενισχύσεις.

Η προστασία της ταυτότητας και οι πληρωμές

Η διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων αποτέλεσε το βασικό εμπόδιο για την εφαρμογή του μέτρου. Η ταυτότητα του πολίτη πρέπει να παραμένει προστατευμένη απέναντι στην ελεγχόμενη επιχείρηση, τόσο στη διάρκεια της ελεγκτικής διαδικασίας όσο και σε ενδεχόμενη διοικητική ή δικαστική συνέχεια.

Η άρση αυτής της εκκρεμότητας επιτρέπει να προχωρήσει η ενεργοποίηση του κινήτρου. Παράλληλα, σχεδιάστηκε αυτοματοποιημένος μηχανισμός καταβολής, ώστε οι πληρωμές να πραγματοποιούνται χωρίς πρόσθετη γραφειοκρατία και περιττές καθυστερήσεις, με διατήρηση της εμπιστευτικότητας των στοιχείων των δικαιούχων.

Η αυτοματοποίηση αφορά στη διαχείριση της πληρωμής όταν πληρούνται οι όροι και όχι στην παράκαμψη του ελέγχου που προηγείται. Η επιβολή του προβλεπόμενου προστίμου παραμένει απαραίτητη προϋπόθεση για την αμοιβή.

Ο έλεγχος της απόδειξης από το κινητό

Μέσω του Appodixi, ο χρήστης σαρώνει τον κωδικό QR της απόδειξης και ελέγχει τα στοιχεία της. Εάν εμφανιστούν αποκλίσεις ή ενδείξεις παρατυπίας, μπορεί να διαβιβάσει την απόδειξη στην ΑΑΔΕ για διερεύνηση.

Ενδείξεις που δικαιολογούν περαιτέρω έλεγχο μπορεί να αποτελούν η μη διαβίβαση μιας απόδειξης, η απουσία του προβλεπόμενου QR ή προβλήματα στην αποδοχή ηλεκτρονικής πληρωμής. Κάθε περίπτωση, ωστόσο, χρειάζεται αξιολόγηση.

Οι καταγγελίες μέσω της εφαρμογής έχουν ήδη ξεπεράσει τις 225.000, δημιουργώντας μια εκτεταμένη δεξαμενή πληροφοριών για στοχευμένους ελέγχους. Η χρηματική επιβράβευση προσθέτει πλέον ένα ακόμη κίνητρο συμμετοχής των πολιτών στην αποκάλυψη φορολογικών παραβάσεων.