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Άνοδο 4,7%, κατέγραψε για το δεκάμηνο του 2026 η επιβατική κίνηση στα 24 αεροδρόμια διαχείρισης της ΥΠΑ (Ηράκλειο, Καλαμάτα, Αλεξανδρούπολη, Λήμνος, Αστυπάλαια, Ιωάννινα, Χίος, Κοζάνη, Καστοριά, Κάρπαθος, Κύθηρα, Μήλος, Σκύρος, Νέα Αγχίαλος, Πάρος, Σύρος, Άραξος, Νάξος, Κάλυμνος, Ικαρία, Καστελόριζο, Κάσος, Λέρος, Σητεία), σε σχέση με το 2025.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας το σύνολο των επιβατών (αφίξεις και αναχωρήσεις επιβατών εξωτερικού και εσωτερικού) Ιαν-Οκτ 2026 ανήλθε στους 12.748.385 επιβάτες, έναντι 12.181.144 επιβατών το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Οκτώβριος 2026: Συνεχίζουν την αυξητική πορεία όλα τα αεροδρόμια της ΥΠΑ- Νέο ιστορικό ρεκόρ επιβατικής κίνησης για το αεροδρόμιο Ηρακλείου

Ο Οκτώβριος του 2026 παρουσίασε άνοδο επιβατικής κίνησης συνολικά και για τα 24 αεροδρόμια της ΥΠΑ. Ενδεικτικά, το κρατικό αεροδρόμιο Ηρακλείου που εξυπηρέτησε και τον Οκτώβριο τους περισσότερους ταξιδιώτες, κατέγραψε άνοδο επιβατικής κίνησης 1,6% και διακίνησε 1.191.128, έναντι 1.172.533 επιβατών, πέρυσι τον ίδιο μήνα. Αξιοσημείωτο είναι, ότι το «Νίκος Καζαντζάκης» το δεκάμηνο του 2026 κατέγραψε νέο ρεκόρ στην επιβατική κίνηση, καθώς εξυπηρέτησε 9.988.802 επιβάτες, ξεπερνώντας κατά 4,1%, την επιβατική κίνηση του 2025, οπού ήταν 9.595.298 επιβάτες για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Άνοδος και στα 39 αεροδρόμια της χώρας (24 ΥΠΑ, 14 FRAPORT GREECE, ΔΑΑ)

Αύξηση 4,5%, προκύπτει και στην επιβατική κίνηση για το δεκάμηνο του 2026, στο σύνολο των αεροδρομίων της χώρας που διεξάγονται εμπορικές πτήσεις. Φέτος εξυπηρετήθηκαν 79.812.452, έναντι 76.379.091 επιβατών το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2025. Όσον αφορά τον αριθμό κινήσεων αεροσκαφών (αφίξεις και αναχωρήσεις αεροσκαφών εσωτερικού και εξωτερικού) Ιαν-Οκτ 2026, στο σύνολο των 39 αεροδρομίων της χώρας, των οποίων τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας ασκεί, κυρίως, η ΥΠΑ σημειώθηκε αύξηση 3,8%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Ειδικότερα, συνολικά πραγματοποιήθηκαν 592.270 πτήσεις, έναντι 570.606 πτήσεων πέρυσι.