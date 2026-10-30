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Νέο κύκλο μειώσεων σε προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης δρομολογούν κυβέρνηση, βιομηχανία και επιχειρήσεις λιανεμπορίου, με στόχο να περιοριστεί η επιβάρυνση των νοικοκυριών κατά τους τελευταίους μήνες του έτους. Η εθελοντική πρωτοβουλία συγκράτησης των τιμών στα σούπερ μάρκετ παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, ενώ παράλληλα προετοιμάζεται ειδικό πακέτο για τις χριστουγεννιάτικες αγορές, με εκπτώσεις που ενδέχεται να φτάσουν έως και το 25% σε επιλεγμένα τρόφιμα.

Η συνέχιση της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών συμφωνήθηκε σε σύσκεψη στο υπουργείο Ανάπτυξης, με τη συμμετοχή του υπουργού Τάκη Θεοδωρικάκου, του προέδρου του ΣΕΒ Σπύρου Θεοδωρόπουλου και του προέδρου του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ) Ιωάννη Γιώτη.

Στη συνάντηση έλαβε επίσης μέρος η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγγάρη, καθώς η νέα φάση της δράσης συνδέεται και με την παρακολούθηση των μειώσεων που θα εφαρμόζονται στην αγορά.

Βασική επιδίωξη είναι να αυξηθεί ο αριθμός των επιχειρήσεων που συμμετέχουν, ώστε οι χαμηλότερες τιμές να καλύπτουν περισσότερους κωδικούς προϊόντων και να έχουν μεγαλύτερη πρακτική αξία για τους καταναλωτές.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο υπουργός Ανάπτυξης επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι οι επιχειρήσεις του οργανωμένου λιανεμπορίου θα συνεχίσουν να συμμετέχουν στην πρωτοβουλία και κατά το επόμενο διάστημα.

Διεύρυνση της λίστας μετά τους 1.400 κωδικούς προϊόντων

Η νέα φάση της παρέμβασης θα διαμορφωθεί μέσα από διαβουλεύσεις των δύο βιομηχανικών συνδέσμων με τις επιχειρήσεις-μέλη τους. Στόχος είναι να εξασφαλιστεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή και να διευρυνθεί η γκάμα των ειδών που θα προσφέρονται με μειωμένες τιμές.

Κατά το πρώτο δίμηνο εφαρμογής, τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, στη δράση είχαν ενταχθεί περίπου 1.400 κωδικοί προϊόντων, χωρίς να συνυπολογίζονται τα σχολικά είδη.

Η συγκεκριμένη κατηγορία δεν θα περιληφθεί στον επόμενο κύκλο, καθώς η νέα περίοδος εφαρμογής επικεντρώνεται στις ανάγκες των καταναλωτών για τους τελευταίους μήνες του χρόνου.

Η οριστική σύνθεση της λίστας αναμένεται να γίνει γνωστή τις επόμενες ημέρες, όταν η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή θα δημοσιοποιήσει τα προϊόντα που συμμετέχουν και το ύψος της μείωσης για κάθε κωδικό.

Με τον τρόπο αυτό, οι καταναλωτές θα μπορούν να γνωρίζουν ποια είδη περιλαμβάνονται στην πρωτοβουλία και ποιες εκπτώσεις προβλέπονται, ώστε να συγκρίνουν τις διαθέσιμες επιλογές κατά τις αγορές τους.

Η συμμετοχή των επιχειρήσεων εξακολουθεί να έχει εθελοντικό χαρακτήρα, γεγονός που καθιστά σημαντικές τις επαφές με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ για την επέκταση της δράσης.

Η εικόνα του πληθωρισμού τροφίμων

Η παράταση της πρωτοβουλίας έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι ανατιμήσεις στα τρόφιμα εμφανίζουν σημαντική αποκλιμάκωση, με τα στοιχεία του τρίτου τριμήνου να καταγράφουν οριακές μεταβολές ή και αρνητικό πληθωρισμό.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που παρουσιάστηκαν στη σύσκεψη, τον Ιούλιο του 2026 ο πληθωρισμός τροφίμων διαμορφώθηκε στο -0,4%, ενώ τον Αύγουστο κινήθηκε οριακά σε θετικό έδαφος, στο 0,1%.

Τον Σεπτέμβριο, ο δείκτης υποχώρησε εκ νέου κάτω από το μηδέν, καταγράφοντας μεταβολή -0,2%.

Το υπουργείο Ανάπτυξης συνδέει την εικόνα αυτή με την προσπάθεια περιορισμού των ανατιμήσεων, θεωρώντας ότι η συνέχιση των εθελοντικών μειώσεων μπορεί να συμβάλει στη συγκράτηση του κόστους των καθημερινών αγορών.

Η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, πάντως, δεν σημαίνει αυτομάτως ότι έχουν επιστρέψει οι τιμές στα επίπεδα προηγούμενων ετών. Για τα νοικοκυριά, το ζητούμενο παραμένει η ουσιαστική μείωση της δαπάνης στο ταμείο του σούπερ μάρκετ, ιδιαίτερα σε κατηγορίες προϊόντων που αγοράζονται συστηματικά.

Χριστουγεννιάτικο πακέτο με μειώσεις έως 25%

Παράλληλα με την παράταση της εθνικής πρωτοβουλίας, προχωρά η προετοιμασία ενός ειδικού εορταστικού πακέτου τροφίμων, το οποίο θα απευθύνεται στους καταναλωτές ενόψει των Χριστουγέννων.

Τον σχεδιασμό αναλαμβάνει η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς, με στόχο να επιλεγούν προϊόντα που συνδέονται άμεσα με τις ανάγκες του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού.

Οι μειώσεις σε ορισμένους κωδικούς αναμένεται να φτάσουν έως και το 25%, σύμφωνα με όσα έχει προαναγγείλει ο Τάκης Θεοδωρικάκος.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω της εποχικής αύξησης της κατανάλωσης τροφίμων κατά την εορταστική περίοδο, όταν πολλά νοικοκυριά πραγματοποιούν πρόσθετες αγορές για οικογενειακά τραπέζια και άλλες υποχρεώσεις.

Η τελική επιλογή των προϊόντων και οι αντίστοιχες μειώσεις θα καθορίσουν το πραγματικό οικονομικό όφελος που θα προκύψει για τους καταναλωτές.

Με την παράταση της δράσης έως το τέλος Δεκεμβρίου, η κυβέρνηση επιδιώκει να διατηρήσει ενεργό τον μηχανισμό εθελοντικών μειώσεων κατά την περίοδο αυξημένης ζήτησης, συνδυάζοντας τη συμμετοχή της βιομηχανίας και του λιανεμπορίου με την προετοιμασία του χριστουγεννιάτικου πακέτου.

Το επόμενο βήμα είναι η ανακοίνωση της νέας αναλυτικής λίστας, από την οποία θα προκύψουν τόσο η έκταση της συμμετοχής των επιχειρήσεων όσο και το εύρος των εκπτώσεων που θα φτάσουν τελικά στα ράφια των σούπερ μάρκετ.