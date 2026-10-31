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Έως και 20 ευρώ λιγότερα για το ίδιο καλάθι αγορών, χωρίς να χρειαστεί αλλαγή σούπερ μάρκετ, μπορεί να εξασφαλίσει ο καταναλωτής αξιοποιώντας μια σχετικά άγνωστη λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμας PosoKanei.gov.gr. Το εργαλείο με την ονομασία «Ψάξε μου Φθηνότερα» αναζητεί οικονομικότερες εναλλακτικές για τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στη λίστα αγορών, επιτρέποντας τη μείωση της τελικής δαπάνης με μία μόνο ψηφιακή ενέργεια.

Η αποτελεσματικότητα της συγκεκριμένης δυνατότητας αποτυπώθηκε σε δοκιμή με 31 προϊόντα σε δύο μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, τον Σκλαβενίτη και τον Μασούτη. Η σύγκριση έδειξε ότι η επιλογή φθηνότερων προϊόντων μέσα στο ίδιο κατάστημα μπορούσε να περιορίσει τον λογαριασμό κατά περίπου 20%, χωρίς ο καταναλωτής να χρειαστεί να μετακινηθεί σε άλλη αλυσίδα.

Ειδικότερα, στον Σκλαβενίτη το αρχικό κόστος των 103,14 ευρώ μειώθηκε στα 83,37 ευρώ, με την εξοικονόμηση να φθάνει τα 19,77 ευρώ ή το 19,2%.

Αντίστοιχα, στον Μασούτη το καλάθι από 104,38 ευρώ περιορίστηκε στα 83,82 ευρώ, δηλαδή προέκυψε όφελος 20,56 ευρώ ή περίπου 19,7%.

Η δοκιμή αφορούσε προϊόντα καθημερινής χρήσης, όπως απορρυπαντικά, είδη παντοπωλείου και βασικά τρόφιμα, ενώ η μείωση του κόστους προέκυψε αποκλειστικά από την αντικατάσταση συγκεκριμένων επιλογών με οικονομικότερες εναλλακτικές.

Τα αποτελέσματα αφορούν τη συγκεκριμένη λίστα και τις τιμές της περιόδου κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η σύγκριση. Αναδεικνύουν, ωστόσο, ότι η σωστή επιλογή προϊόντων μπορεί να οδηγήσει σε αισθητή εξοικονόμηση, ακόμη και όταν ο καταναλωτής παραμένει πιστός στο ίδιο σούπερ μάρκετ.

Πώς ένα ψηφιακό εργαλείο περιορίζει το κόστος των αγορών

Σε μια περίοδο κατά την οποία η ακρίβεια στα τρόφιμα και στα βασικά είδη εξακολουθεί να πιέζει τον οικογενειακό προϋπολογισμό, η δυνατότητα σύγκρισης τιμών αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Η πλατφόρμα PosoKanei.gov.gr, που αποτελεί την επίσημη ψηφιακή υπηρεσία σύγκρισης τιμών της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, επιτρέπει την παρακολούθηση και αντιπαραβολή τιμών σε 11 αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

Η λειτουργία «Ψάξε μου Φθηνότερα» διαφοροποιείται από την κλασική σύγκριση, καθώς δεν περιορίζεται στον εντοπισμό της αλυσίδας με το χαμηλότερο συνολικό κόστος.

Αντίθετα, εξετάζει τη λίστα προϊόντων που έχει δημιουργήσει ο χρήστης και αναζητεί φθηνότερες εναλλακτικές μέσα στο ίδιο σούπερ μάρκετ.

Για παράδειγμα, αντί ο καταναλωτής να αναζητεί διαφορετικές προσφορές σε καταστήματα ή να συγκρίνει χειροκίνητα δεκάδες κωδικούς προϊόντων, η εφαρμογή πραγματοποιεί αυτόματα την αναζήτηση και εμφανίζει πώς μπορεί να μειωθεί η συνολική δαπάνη.

Με αυτόν τον τρόπο, η εξοικονόμηση δεν προϋποθέτει επίσκεψη σε περισσότερα καταστήματα ούτε πολύωρη έρευνα αγοράς.

Πρέπει, πάντως, να σημειωθεί ότι το τελικό όφελος διαφέρει ανάλογα με τα προϊόντα που έχει επιλέξει ο καταναλωτής, τις διαθέσιμες εναλλακτικές και τις τιμές που ισχύουν κάθε φορά. Επομένως, η μείωση σχεδόν 20% που καταγράφηκε στη δοκιμή δεν αποτελεί εγγυημένο αποτέλεσμα για κάθε καλάθι αγορών.

Ιστορικό τιμών δύο μηνών και έως πέντε λίστες αγορών

Πέρα από την αυτόματη αναζήτηση οικονομικότερων προϊόντων, το PosoKanei διαθέτει και άλλες λειτουργίες που διευκολύνουν τον προγραμματισμό των αγορών.

Μία από τις σημαντικότερες είναι το ιστορικό τιμών τουλάχιστον δύο μηνών για κάθε προϊόν.

Χάρη σε αυτή τη δυνατότητα, ο χρήστης μπορεί να παρακολουθεί πώς έχει μεταβληθεί η τιμή ενός είδους και να εξετάζει εάν μια προσφορά αντιστοιχεί πράγματι σε μείωση της τιμής.

Παράλληλα, μπορεί να διαπιστώνει εάν μια χαμηλή τιμή αποτελεί προσωρινή προσφορά ή έχει διατηρηθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Η πλατφόρμα επιτρέπει ακόμη τη δημιουργία έως πέντε διαφορετικών λιστών αγορών, με δυνατότητα καταχώρισης έως 50 προϊόντων σε καθεμία.

Οι καταναλωτές μπορούν να προσδιορίζουν και την ακριβή ποσότητα κάθε προϊόντος, ώστε το συνολικό κόστος να υπολογίζεται με βάση τις πραγματικές ανάγκες του νοικοκυριού.

Έτσι, είναι δυνατή η προετοιμασία διαφορετικών καλαθιών, ανάλογα με τις ανάγκες και τη συχνότητα των αγορών.

Μια επιπλέον ευκολία είναι η σάρωση barcode μέσω κινητού τηλεφώνου, η οποία επιτρέπει την προσθήκη προϊόντων σε λίστα ακόμη και όταν ο καταναλωτής βρίσκεται μέσα στο κατάστημα.

Με την ίδια διαδικασία μπορεί να οργανώνει τις επόμενες αγορές του, χωρίς να χρειάζεται να καταχωρίζει χειροκίνητα κάθε προϊόν.

Σύγκριση τιμών και με άλλες ευρωπαϊκές χώρες

Το PosoKanei δεν περιορίζεται στην ελληνική αγορά, καθώς παρέχει και δυνατότητα σύγκρισης των τιμών στην Ελλάδα με τον μέσο όρο αντίστοιχων τιμών σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Η συγκεκριμένη λειτουργία προσφέρει μια πρώτη εικόνα για τις διαφορές που παρατηρούνται στο κόστος βασικών προϊόντων μεταξύ της ελληνικής και άλλων ευρωπαϊκών αγορών.

Σε συνδυασμό με το ιστορικό τιμών και τη δυνατότητα δημιουργίας εξατομικευμένων λιστών, η εφαρμογή δίνει στους καταναλωτές περισσότερες πληροφορίες πριν αποφασίσουν ποια προϊόντα θα αγοράσουν.

Η ενημέρωση για τις πραγματικές τιμές, η παρακολούθηση των μεταβολών και η αναζήτηση φθηνότερων επιλογών μπορούν να συμβάλουν στη συγκράτηση των καθημερινών δαπανών, χωρίς βέβαια να εξαλείφουν τις ευρύτερες πιέσεις από το αυξημένο κόστος ζωής.

Πώς λειτουργεί το «Ψάξε μου Φθηνότερα» – Η διαδικασία βήμα προς βήμα

Η χρήση της υπηρεσίας πραγματοποιείται μέσω της ιστοσελίδας PosoKanei.gov.gr και δεν απαιτεί από τον καταναλωτή να πραγματοποιήσει ξεχωριστή αναζήτηση τιμών για κάθε προϊόν.

Αρχικά, ο χρήστης δημιουργεί τη δική του λίστα αγορών, προσθέτοντας τα προϊόντα που σκοπεύει να αγοράσει, όπως τρόφιμα, απορρυπαντικά και άλλα είδη καθημερινής ανάγκης.

Στη συνέχεια, η πλατφόρμα εμφανίζει το συνολικό κόστος της συγκεκριμένης λίστας στις διαθέσιμες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, επιτρέποντας την αρχική σύγκριση.

Αφού επιλέξει την αλυσίδα από την οποία επιθυμεί να ψωνίσει, ο καταναλωτής ενεργοποιεί τη λειτουργία «Ψάξε μου Φθηνότερα».

Η εφαρμογή εξετάζει αυτόματα τα προϊόντα της λίστας και αναζητεί εάν υπάρχουν οικονομικότερες εναλλακτικές στην ίδια αλυσίδα.

Εφόσον εντοπιστούν τέτοιες επιλογές, εμφανίζεται το νέο, μειωμένο συνολικό κόστος του καλαθιού, ώστε ο χρήστης να γνωρίζει πόσο μπορεί να εξοικονομήσει.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, χωρίς να απαιτείται αναζήτηση σε διαφημιστικά φυλλάδια ή διαφορετικές ιστοσελίδες.

Μάλιστα, η σύγκριση μπορεί να επαναλαμβάνεται πριν από κάθε μεγάλη αγορά, καθώς οι τιμές και τα διαθέσιμα προϊόντα μεταβάλλονται διαρκώς.

Με τη συνδυαστική αξιοποίηση του ιστορικού τιμών, των λιστών αγορών και της αυτόματης αναζήτησης οικονομικότερων ειδών, τα νοικοκυριά αποκτούν τη δυνατότητα να προγραμματίζουν καλύτερα τις αγορές τους.

Η δοκιμή των 31 προϊόντων σε δύο μεγάλες αλυσίδες δεν σημαίνει ότι κάθε καταναλωτής θα εξασφαλίσει ανάλογη έκπτωση. Δείχνει, όμως, ότι υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις η επιλογή φθηνότερων εναλλακτικών μπορεί να μειώσει ουσιαστικά το κόστος ενός καλαθιού βασικών αγαθών.

Σχεδόν 4 εκατομμύρια προβολές και 400.000 ενεργοί χρήστες

Τη χρησιμότητα της πλατφόρμας υπογράμμισε η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγγάρη, επισημαίνοντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι η διαφάνεια στις τιμές μπορεί να έχει άμεσο οικονομικό αντίκτυπο για τους πολίτες.

«Το PosoKanei αποδεικνύει στην πράξη ότι η διαφάνεια των τιμών μπορεί να μεταφραστεί σε πραγματική εξοικονόμηση για τον καταναλωτή. Η δυνατότητα μείωσης του κόστους ενός καλαθιού πλέον του 20%, όπως προέκυψε από τη συγκεκριμένη δοκιμή, δείχνει πόσο σημαντικό είναι να γνωρίζουμε τις επιλογές μας πριν αγοράσουμε», ανέφερε η κ. Τσαγγάρη.

Παράλληλα, παρουσίασε στοιχεία για την ανταπόκριση που έχει συναντήσει η ψηφιακή υπηρεσία από τους καταναλωτές.

Σύμφωνα με την ίδια, μέσα σε μόλις τέσσερις μήνες το PosoKanei κατέγραψε σχεδόν 4 εκατομμύρια προβολές, περισσότερους από 400.000 ενεργούς χρήστες και πάνω από 92.000 λήψεις της εφαρμογής.

Τα συγκεκριμένα μεγέθη αποτυπώνουν το ενδιαφέρον των πολιτών για εργαλεία που διευκολύνουν τη σύγκριση τιμών και την αναζήτηση οικονομικότερων επιλογών.

Όπως σημείωσε η διοικήτρια της Αρχής, «τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν τη δυναμική της πλατφόρμας και, κυρίως, την ανάγκη των καταναλωτών για ουσιαστική ενημέρωση και σύγκριση τιμών».

Η ίδια εξήγησε ότι ο στόχος της υπηρεσίας δεν εξαντλείται στην απλή δημοσιοποίηση των τιμών, αλλά επεκτείνεται στην παροχή εργαλείων που επιτρέπουν στον πολίτη να αξιοποιεί τις διαθέσιμες επιλογές του.

«Στόχος μας δεν είναι απλώς να βλέπει ο καταναλωτής τις τιμές. Είναι να μπορεί να τις συγκρίνει, να βρίσκει οικονομικότερες επιλογές και να αξιοποιεί τη δύναμη της επιλογής του. Γιατί ο ενημερωμένος καταναλωτής είναι και ο πιο ισχυρός καταναλωτής», υπογράμμισε.

Η δυνατότητα μείωσης της τελικής δαπάνης χωρίς αλλαγή καταστήματος αποτελεί ένα επιπλέον εργαλείο για τα νοικοκυριά, ιδιαίτερα σε μια περίοδο αυξημένων οικονομικών υποχρεώσεων.

Το πραγματικό όφελος εξαρτάται από τις ανάγκες κάθε οικογένειας και τις διαθέσιμες τιμές, ωστόσο η σύγκριση πριν από την αγορά μπορεί να περιορίσει τα έξοδα του σούπερ μάρκετ χωρίς πρόσθετες μετακινήσεις ή χρονοβόρες διαδικασίες.