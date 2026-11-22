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Σημαντικές διαφορές στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες αποκαλύπτει η νέα έρευνα του PosoKanei, η οποία εξετάζει 20 επώνυμα προϊόντα καθημερινής χρήσης, από τρόφιμα και ροφήματα μέχρι είδη προσωπικής υγιεινής και βρεφικής φροντίδας.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η ελληνική αγορά παρουσιάζει δύο διαφορετικά πρόσωπα: σε ορισμένα προϊόντα οι τιμές είναι αισθητά χαμηλότερες από τον μέσο όρο επιλεγμένων ευρωπαϊκών αγορών, ενώ σε άλλα οι Έλληνες καταναλωτές πληρώνουν σημαντικά περισσότερα.

Ειδικότερα, σε προϊόντα όπως τα ζυμαρικά, η οδοντόκρεμα, το αφρόλουτρο και το κρεμοσάπουνο, οι τιμές στην Ελλάδα εμφανίζονται χαμηλότερες. Αντίθετα, υψηλότερες χρεώσεις καταγράφονται σε συγκεκριμένα είδη, όπως το παγωτό, ο αλεσμένος καφές espresso και τα δημητριακά με σοκολάτα.

Οι αποκλίσεις είναι ιδιαίτερα μεγάλες σε ορισμένες περιπτώσεις. Το κρεμώδες αφρόλουτρο των 650 ml εμφανίζεται κατά 47,5% φθηνότερο στην Ελλάδα, η οδοντόκρεμα των 75 ml κατά 39,7% και τα σπαγγέτι των 500 γραμμαρίων κατά 34,1%.

Στον αντίποδα, το παγωτό των 406 γραμμαρίων κοστίζει 43,1% περισσότερο στην ελληνική αγορά, ενώ ο αλεσμένος καφές espresso των 250 γραμμαρίων εμφανίζεται ακριβότερος κατά 31,6%.

Από τα 20 προϊόντα που περιλαμβάνονται στη σύγκριση, δέκα έχουν χαμηλότερη τιμή στην Ελλάδα και δέκα υψηλότερη σε σχέση με τον μέσο όρο των ευρωπαϊκών τιμών που εξετάστηκαν. Πρόκειται, ωστόσο, για επιλεγμένα προϊόντα και όχι για αντιπροσωπευτικό καλάθι αγορών, γεγονός που δεν επιτρέπει την εξαγωγή γενικών συμπερασμάτων για το συνολικό κόστος ζωής.

Πώς πραγματοποιήθηκε η σύγκριση των τιμών

Η ανάλυση βασίζεται στις μέσες τιμές 30 ημερών, χωρίς ΦΠΑ, ώστε να εξασφαλίζεται κοινή φορολογική βάση για όλες τις χώρες που συμμετέχουν στη σύγκριση.

Η αφαίρεση του ΦΠΑ κρίθηκε απαραίτητη, καθώς οι φορολογικοί συντελεστές διαφέρουν τόσο μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών όσο και ανάλογα με την κατηγορία των προϊόντων.

Για τον υπολογισμό της μέσης τιμής χρησιμοποιήθηκε ο αριθμητικός μέσος όρος των ημερήσιων τιμών κατά τη διάρκεια του εξεταζόμενου διαστήματος. Έτσι, στην τελική εικόνα περιλαμβάνονται και οι προωθητικές ενέργειες ή εκπτώσεις που ίσχυσαν μέσα στις 30 ημέρες, περιορίζοντας την επίδραση μιας μεμονωμένης ημερήσιας τιμής.

Στη συνέχεια, η μέση τιμή κάθε προϊόντος στην Ελλάδα συγκρίθηκε με τον αντίστοιχο μέσο όρο των διαθέσιμων τιμών σε έξι έως οκτώ άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Ανάλογα με τον συγκεκριμένο κωδικό, η έρευνα περιλαμβάνει στοιχεία από τη Γερμανία, τη Γαλλία, το Βέλγιο, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Κύπρο, την Πολωνία, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.

Διευκρινίζεται ότι οι ποσοστιαίες αποκλίσεις αφορούν στη σύγκριση με τον μέσο όρο των διαθέσιμων ευρωπαϊκών τιμών και όχι με καθεμία από τις χώρες ξεχωριστά. Επίσης, οι τιμές χωρίς ΦΠΑ δεν αντιστοιχούν στο τελικό ποσό που πληρώνει ο καταναλωτής στο ταμείο.

Τα 10 προϊόντα που είναι φθηνότερα στην Ελλάδα – Διαφορές έως 47,5%

Σημαντικά χαμηλότερες τιμές καταγράφονται στην ελληνική αγορά για μια σειρά προϊόντων που βρίσκονται συχνά στο καλάθι των νοικοκυριών.

Στην κατηγορία προσωπικής φροντίδας ξεχωρίζουν το αφρόλουτρο, το κρεμοσάπουνο, η οδοντόκρεμα και το σαμπουάν ενυδάτωσης. Στα τρόφιμα και τα ροφήματα περιλαμβάνονται τα σπαγγέτι, το αναψυκτικό τύπου cola, η κέτσαπ και η μαγιονέζα.

Η μεγαλύτερη διαφορά εντοπίζεται στο κρεμώδες αφρόλουτρο των 650 ml, με την ελληνική τιμή να υπολείπεται κατά 47,5% του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Ακολουθούν το κρεμοσάπουνο των 250 ml με διαφορά 40,9% και η οδοντόκρεμα των 75 ml με 39,7%.

Προϊόν και συσκευασία Διαφορά τιμής χωρίς ΦΠΑ Χώρες σύγκρισης Κρεμώδες αφρόλουτρο, 650 ml -47,5% 7 Κρεμοσάπουνο με αντλία, 250 ml -40,9% 8 Οδοντόκρεμα, 75 ml -39,7% 6 Σπαγγέτι, 500 g -34,1% 7 Αναψυκτικό τύπου cola, 1 λίτρο -29,2% 6 Σερβιέτες ακράτειας, 20 τεμάχια -27,5% 6 Κέτσαπ, 580 g -25,2% 6 Μαγιονέζα, 450 ml -20,9% 6 Σαμπουάν ενυδάτωσης, 400 ml -18,5% 6 Βρεφικές πάνες, 50 τεμάχια -12,7% 6

Πηγή: PosoKanei. Οι αποκλίσεις αφορούν στον μέσο όρο των εξεταζόμενων ευρωπαϊκών αγορών, εξαιρουμένης της Ελλάδας.

Πού πληρώνουμε ακριβότερα – Παγωτό, καφές και δημητριακά στην κορυφή

Στον αντίποδα, δέκα προϊόντα εμφανίζουν υψηλότερες τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με τον μέσο όρο των ευρωπαϊκών αγορών που εξετάστηκαν.

Τη μεγαλύτερη απόκλιση παρουσιάζει το παγωτό των 406 γραμμαρίων, το οποίο είναι ακριβότερο κατά 43,1%. Ακολουθεί η υγρή τροφή σκύλου των 150 γραμμαρίων, με διαφορά 38,3%.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι αποκλίσεις σε προϊόντα διατροφής που αποτελούν συνηθισμένες επιλογές των καταναλωτών. Ο αλεσμένος καφές espresso των 250 γραμμαρίων είναι ακριβότερος κατά 31,6%, ενώ τα δημητριακά με σοκολάτα των 330 γραμμαρίων εμφανίζουν διαφορά 31,1%.

Υψηλότερες τιμές καταγράφονται επίσης σε συγκεκριμένους κωδικούς σαμπουάν, παιδικού γάλακτος σε σκόνη, αλμυρών σνακ, καθαριστικών και τυριού κρέμα.

Προϊόν και συσκευασία Διαφορά τιμής χωρίς ΦΠΑ Χώρες σύγκρισης Παγωτό, 406 g +43,1% 8 Υγρή τροφή σκύλου, 150 g +38,3% 6 Αλεσμένος καφές espresso, 250 g +31,6% 6 Δημητριακά με σοκολάτα, 330 g +31,1% 8 Σαμπουάν, 200 ml +28,3% 6 Παιδικό γάλα σε σκόνη από το 2ο έτος, 800 g +26,9% 6 Αλμυρό σνακ με πάπρικα, 165 g +24,9% 6 Υγρό καθαριστικό πλυντηρίου πιάτων, 250 ml +22,8% 6 Τυρί κρέμα, 200 g +20,9% 7 Μπισκότα με πραλίνα, 304 g +13,6% 6

Πηγή: PosoKanei. Σύγκριση μέσων τιμών 30 ημερών χωρίς ΦΠΑ.

Τι αποκαλύπτουν οι συγκρίσεις και ποια είναι τα όριά τους

Τα αποτελέσματα της έρευνας αποτυπώνουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στις τιμές συγκεκριμένων προϊόντων, χωρίς ωστόσο να αποτελούν συνολική αποτίμηση της ακρίβειας στην Ελλάδα.

Οι 20 κωδικοί επιλέχθηκαν έτσι ώστε να παρουσιαστούν δέκα περιπτώσεις στις οποίες οι ελληνικές τιμές είναι χαμηλότερες και δέκα στις οποίες είναι υψηλότερες.

Κατά συνέπεια, το δείγμα δεν συνιστά αντιπροσωπευτικό καλάθι κατανάλωσης και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διατύπωση γενικών συμπερασμάτων σχετικά με το συνολικό επίπεδο τιμών, το κόστος ζωής ή ολόκληρες κατηγορίες προϊόντων.

Παράλληλα, οι διαπιστωμένες διαφορές δεν εξηγούν από μόνες τους τους παράγοντες που επηρεάζουν τη διαμόρφωση των τιμών σε κάθε αγορά.

Για τον καταναλωτή, πάντως, η δυνατότητα σύγκρισης συγκεκριμένων προϊόντων μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για την καλύτερη διαχείριση του οικογενειακού προϋπολογισμού.

Όπως επισημαίνουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, η σύγκριση θα συνεχιστεί και την επόμενη εβδομάδα, με τη δημοσιοποίηση νέων στοιχείων που θα καλύπτουν μεγαλύτερο αριθμό προϊόντων και θα επιτρέπουν ευρύτερη αποτύπωση των διαφορών μεταξύ της ελληνικής αγοράς και επιλεγμένων ευρωπαϊκών χωρών.

Δέσποινα Τσαγγάρη: «Ο καταναλωτής δικαιούται να γνωρίζει τι πληρώνει»

Η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγγάρη, υπογράμμισε σε δηλώσεις της στο ΑΠΕ-ΜΠΕ τη σημασία της διαφάνειας και της πρόσβασης των πολιτών σε αξιόπιστα στοιχεία για τις τιμές.

«Ο καταναλωτής δικαιούται να γνωρίζει τι πληρώνει και να έχει στη διάθεσή του στοιχεία που μπορεί να καταλάβει και να αξιοποιήσει. Η πίεση στον οικογενειακό προϋπολογισμό απαιτεί από εμάς ακρίβεια στην ενημέρωση και επιμονή στον έλεγχο της αγοράς.

Με το PosoKanei αναδεικνύουμε διαφορές τιμών που αξίζουν την προσοχή μας και δίνουμε στον πολίτη περισσότερα μέσα για τις επιλογές του. Στο επόμενο βήμα, θα εξετάσουμε τι δείχνει η συνολική εικόνα περισσότερων κωδικών, μέσα από τη σύγκριση των μέσων τιμών τους.

Για την Αρχή, η διαφάνεια αποτελεί καθημερινή ευθύνη απέναντι στον καταναλωτή».