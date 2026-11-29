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Στο προσκήνιο της συζήτησης για την ακρίβεια επανέρχεται η μεγάλη απόσταση που χωρίζει τις τιμές παραγωγού από εκείνες που πληρώνουν τελικά οι καταναλωτές. Παρά τη σημαντική υποχώρηση των τιμών σε αρκετά αγροτικά προϊόντα, οι αντίστοιχες μειώσεις δεν αποτυπώνονται στη λιανική, όπου οι τιμές παραμένουν σταθερές ή κινούνται σε υψηλά επίπεδα. Στο επίκεντρο του προβληματισμού βρίσκονται ο ρόλος των μεσαζόντων και η λειτουργία των επιμέρους σταδίων της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Ελαιόλαδο και ελιές: Οι μειώσεις δεν φτάνουν στον καταναλωτή

Χαρακτηριστική είναι η εικόνα που περιγράφει παραγωγός από την Ορμήλια Χαλκιδικής, κάνοντας λόγο για αισθητή υποχώρηση των τιμών σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Η τιμή παραγωγού για τις ελιές Χαλκιδικής έχει μειωθεί από περίπου 1,80 ευρώ το κιλό πέρυσι σε 1,20 ευρώ φέτος. Αντίστοιχα, η τιμή του ελαιολάδου στο ελαιοτριβείο έχει υποχωρήσει κάτω από τα 3 ευρώ το λίτρο, με συναλλαγές ακόμη και στα 2,50–2,80 ευρώ. Ωστόσο, όπως επισημαίνει, ανάλογη αποκλιμάκωση δεν παρατηρείται στις τιμές λιανικής.

Ο παραγωγός αποδίδει την πτώση των τιμών στον κορεσμό της αγοράς και στις ανταγωνιστικές εισαγωγές από τρίτες χώρες, μεταξύ των οποίων η Τυνησία και η Τουρκία. Παράλληλα, εκφράζει προβληματισμό για ενδεχόμενες αναμείξεις προϊόντων και φαινόμενα «ελληνοποιήσεων». Αναφέρεται επίσης στην αυξανόμενη παρουσία ελαιολάδου ιδιωτικής ετικέτας σε μικρότερες συσκευασίες, οι οποίες διατίθενται έναντι 5–6 ευρώ, εκτιμώντας ότι μεγάλο μέρος αυτών των προϊόντων δεν είναι ελληνικής προέλευσης.

Φέτα: Πόσο δικαιολογείται η αύξηση της τιμής

Στον κλάδο των γαλακτοκομικών, ο κ. Μπαλούκας, εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων και Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας, αναφέρει ότι κατά τη νέα παραγωγική περίοδο η τιμή του πρόβειου γάλακτος εμφανίζεται αυξημένη κατά περίπου 0,30 ευρώ το κιλό σε σύγκριση με την περσινή μέση τιμή. Καθώς για την παραγωγή ενός κιλού φέτας απαιτούνται περίπου τέσσερα κιλά γάλακτος, η αύξηση του κόστους της πρώτης ύλης υπολογίζεται σε περίπου 1,20 ευρώ ανά κιλό τελικού προϊόντος.

Κατά την εκτίμησή του, μεγαλύτερες ανατιμήσεις δεν δικαιολογούνται από την αύξηση της τιμής του γάλακτος. Ο ίδιος χαρακτηρίζει «εξωφρενικές» τις τιμές των 19–20 ευρώ ανά κιλό, οι οποίες καταγράφονται ήδη στην αγορά, με προϊόντα γνωστών εταιρειών να διατίθενται ακόμη και προς 19,60 ευρώ το κιλό. Αναμένει ότι οι ανατιμήσεις θα γίνουν αισθητές κοντά στην εορταστική περίοδο, όταν θα διατεθεί στην αγορά φέτα που έχει παραχθεί από γάλα αγορασμένο στις νέες τιμές, χωρίς ωστόσο να θεωρεί δικαιολογημένη την άνοδο στα συγκεκριμένα επίπεδα.

Κρέας: Πού αναμένεται να κινηθούν οι τιμές τα Χριστούγεννα

Στην αγορά των αιγοπροβάτων, οι τιμές παραγωγού για αρνιά και κατσίκια κυμαίνονται μεταξύ 9,50 και 10 ευρώ το κιλό. Συνυπολογίζοντας τις δαπάνες σφαγής και μεταφοράς, καθώς και τα περιθώρια κέρδους του εμπορίου, μια εύλογη τιμή λιανικής για ολόκληρο αρνί εκτιμάται στα 15–16 ευρώ το κιλό. Σε ό,τι αφορά την επάρκεια της αγοράς κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, δεν εκφράζονται ιδιαίτερες ανησυχίες, καθώς η συγκεκριμένη εποχή χαρακτηρίζεται από αυξημένη διαθεσιμότητα.

Το χοιρινό εξακολουθεί να αποτελεί την οικονομικότερη επιλογή για τους καταναλωτές, με την τιμή παραγωγού να διαμορφώνεται περίπου στα 4–5 ευρώ το κιλό. Ωστόσο, δεδομένου ότι σημαντικό μέρος της εγχώριας κατανάλωσης καλύπτεται από εισαγωγές, η τελική διαμόρφωση των τιμών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές και την προσφορά διαθέσιμων ποσοτήτων.

Στο επίκεντρο οι μεσάζοντες – Αίτημα για αυστηρότερους ελέγχους

Αγρότες και κτηνοτρόφοι κάνουν λόγο για παγιωμένες στρεβλώσεις στη λειτουργία της αγοράς, εστιάζοντας ιδιαίτερα στον ρόλο των ενδιάμεσων κρίκων της εμπορικής αλυσίδας. Η Ομοσπονδία Κτηνοτρόφων υπογραμμίζει την ανάγκη συστηματικών και ουσιαστικών ελέγχων σε όλα τα στάδια, από την παραγωγή και τη διακίνηση μέχρι την τελική διάθεση των προϊόντων. Ζητούμενο είναι, παράλληλα, η επιβολή κυρώσεων όπου διαπιστώνονται παραβάσεις, ώστε να ενισχυθεί η διαφάνεια στην αγορά, να προστατευθούν οι καταναλωτές και να εξασφαλιστούν δίκαιες τιμές για τους παραγωγούς.