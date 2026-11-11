Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Οι ασφαλίσεις ζωής δίνουν τον ισχυρότερο αναπτυξιακό παλμό στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, διατηρώντας τη συνολική παραγωγή σε ανοδική τροχιά, ενώ τον Αύγουστο καταγράφεται αισθητή επιτάχυνση και στις ασφαλίσεις υγείας. Η εικόνα, πάντως, δεν είναι ομοιόμορφη σε όλους τους κλάδους, καθώς η δυναμική των ασφαλίσεων περιουσίας και οχημάτων εμφανίζει διαφοροποιήσεις.

Στο πρώτο οκτάμηνο, η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων ανήλθε σε 4,29 δισ. ευρώ, αυξημένη κατά 10,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η ανάπτυξη προήλθε κυρίως από τις ασφαλίσεις ζωής, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 15,4%, στα 2,1 δισ. ευρώ.

Οι ασφαλίσεις κατά ζημιών κατέγραψαν πιο συγκρατημένη, αλλά θετική μεταβολή, με άνοδο 5,4% και παραγωγή 2,19 δισ. ευρώ.

Σημαντική συμβολή στη συνολική επίδοση είχαν τόσο τα παραδοσιακά ασφαλιστήρια ζωής όσο και τα προϊόντα που συνδέονται με επενδύσεις. Την ίδια στιγμή, ο κλάδος υγείας, που κατά τους προηγούμενους μήνες εμφάνιζε χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης, παρουσίασε ισχυρότερη αύξηση τον Αύγουστο.

Για τον συγκεκριμένο μήνα, η συνολική παραγωγή της αγοράς διαμορφώθηκε στα 434,2 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 9,5%.

Οι ασφαλίσεις ζωής στηρίζουν την ανάπτυξη

Η μεγαλύτερη ώθηση προέρχεται από τις παραδοσιακές ασφαλίσεις ζωής, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 22,5% στο οκτάμηνο, με την παραγωγή τους να φτάνει τα 985,7 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για έναν από τους ισχυρότερους ρυθμούς ανάπτυξης μεταξύ των βασικών ασφαλιστικών κατηγοριών, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική συμβολή των συγκεκριμένων προϊόντων στη συνολική εικόνα της αγοράς.

Ανοδική πορεία διατήρησαν και τα ασφαλιστικά προϊόντα ζωής που συνδέονται με επενδύσεις, με παραγωγή 895,2 εκατ. ευρώ και αύξηση 11% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Στις ομαδικές ασφαλίσεις, η παραγωγή έφτασε τα 216 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 4,6%. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί σημαντική ανάκτηση του χαμένου εδάφους που είχε καταγραφεί το προηγούμενο διάστημα.

Η εικόνα του Αυγούστου επιβεβαιώνει την ισχυρή δυναμική των ατομικών ασφαλίσεων ζωής, αλλά αποτυπώνει και τις διαφορές μεταξύ των επιμέρους κατηγοριών.

Ειδικότερα, οι παραδοσιακές ασφαλίσεις ζωής κατέγραψαν άλμα 28,6%, με παραγωγή 111,9 εκατ. ευρώ.

Τα προϊόντα που συνδέονται με επενδύσεις ενισχύθηκαν κατά 9,8%, στα 82,1 εκατ. ευρώ, ενώ αντίθετη πορεία ακολούθησαν οι ομαδικές ασφαλίσεις, οι οποίες υποχώρησαν κατά 22,1%, στα 18,4 εκατ. ευρώ.

Συνολικά, ο κλάδος ζωής συγκέντρωσε τον Αύγουστο 212,5 εκατ. ευρώ, ποσό αυξημένο κατά 14,6% σε ετήσια βάση.

Ασφάλειες υγείας: Επιτάχυνση τον Αύγουστο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία για τις ασφαλίσεις υγείας, καθώς ο ρυθμός ανάπτυξής τους ενισχύθηκε αισθητά τον τελευταίο μήνα της περιόδου αναφοράς.

Ο κλάδος ασθενειών συγκέντρωσε στο οκτάμηνο 385,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 5,4%.

Με μερίδιο 17,6% στη συνολική παραγωγή ασφαλίσεων κατά ζημιών, αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο κλάδο της συγκεκριμένης κατηγορίας.

Τον Αύγουστο, ωστόσο, η παραγωγή του ανήλθε σε 44,1 εκατ. ευρώ, με ετήσια αύξηση 10,1%.

Ο ρυθμός αυτός είναι σχεδόν διπλάσιος από την άνοδο που καταγράφεται συνολικά στο πρώτο οκτάμηνο, αποτυπώνοντας την επιτάχυνση της παραγωγής κατά τον συγκεκριμένο μήνα.

Η εξέλιξη σημειώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία έχουν τεθεί σε εφαρμογή ανατιμολογήσεις σε ασφαλιστήρια συμβόλαια με ετήσια αναπροσαρμογή ασφαλίστρων.

Η διαφοροποίηση ανάμεσα στην επίδοση του Αυγούστου και εκείνη του οκταμήνου αναδεικνύει τη μεταβολή της δυναμικής στον συγκεκριμένο κλάδο, χωρίς πάντως να αναιρεί τη συγκρατημένη ανάπτυξη που είχε προηγηθεί.

Ασφαλίσεις περιουσίας: Χαμηλότερες ταχύτητες μετά την αρχική άνοδο

Στις ασφαλίσεις πυρκαγιάς και φυσικών φαινομένων, η παραγωγή διαμορφώθηκε σε 322,4 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο οκτάμηνο, καταγράφοντας αύξηση 5,9%.

Ο κλάδος κατέχει την τρίτη θέση μεταξύ των ασφαλίσεων κατά ζημιών, με συμμετοχή 14,7%.

Ωστόσο, τα στοιχεία του Αυγούστου δείχνουν σημαντική επιβράδυνση σε σχέση με τη συνολική πορεία της περιόδου.

Η μηνιαία παραγωγή ανήλθε σε 32 εκατ. ευρώ, με ετήσια αύξηση μόλις 1,1%. Το ποσό αντιστοιχεί περίπου στο ένα δέκατο της παραγωγής του οκταμήνου.

Η εξέλιξη ενδέχεται να συνδέεται με την ολοκλήρωση του πρώτου κύματος ανάπτυξης που προκάλεσε η υποχρεωτική ασφαλιστική κάλυψη επιχειρήσεων με υψηλό κύκλο εργασιών.

Η αρχική ενίσχυση της ζήτησης φαίνεται επομένως να έχει περιοριστεί, τουλάχιστον με βάση τη μεταβολή που αποτυπώνεται στην παραγωγή του Αυγούστου.

Αυτοκίνητα: Σταθερή ανάπτυξη στην αστική ευθύνη και στις καλύψεις ζημιών

Η αστική ευθύνη οχημάτων εξακολουθεί να αποτελεί τον μεγαλύτερο κλάδο των ασφαλίσεων κατά ζημιών, με παραγωγή 578,4 εκατ. ευρώ στο οκτάμηνο.

Η ετήσια αύξηση διαμορφώθηκε σε 4,9%, ενώ τον Αύγουστο η παραγωγή έφτασε τα 55,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 2,2%.

Ελαφρώς ισχυρότερη εμφανίζεται η ανάπτυξη στις ασφαλίσεις χερσαίων οχημάτων, δηλαδή στα προϊόντα που καλύπτουν ζημιές στα ίδια τα ασφαλισμένα οχήματα.

Η παραγωγή της συγκεκριμένης κατηγορίας αυξήθηκε κατά 6,9% στο οκτάμηνο, φτάνοντας τα 256 εκατ. ευρώ.

Τον Αύγουστο καταγράφηκε αύξηση 3,6%, με παραγωγή 24,3 εκατ. ευρώ.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι δύο βασικές κατηγορίες ασφάλισης οχημάτων διατηρούν θετικό πρόσημο, με τις καλύψεις ζημιών στα ίδια τα οχήματα να εμφανίζουν υψηλότερο ρυθμό αύξησης σε σύγκριση με την υποχρεωτική αστική ευθύνη.

Οι υπόλοιποι κλάδοι: Άνοδος στις πιστώσεις, πιέσεις στις ζημιές αγαθών

Από τις υπόλοιπες ασφαλιστικές δραστηριότητες, σημαντική παραγωγή καταγράφει ο κλάδος βοήθειας, ο οποίος συγκέντρωσε 133,1 εκατ. ευρώ στο οκτάμηνο, με αύξηση 8,6%.

Η ανοδική πορεία διατηρήθηκε και τον Αύγουστο, όταν η παραγωγή έφτασε τα 13,9 εκατ. ευρώ, ενισχυμένη κατά 8,8%.

Αντίστοιχα, η γενική αστική ευθύνη κατέγραψε παραγωγή 130 εκατ. ευρώ στο πρώτο οκτάμηνο, σημειώνοντας αύξηση 6,9%.

Για τον Αύγουστο, τα ασφάλιστρα της συγκεκριμένης κατηγορίας διαμορφώθηκαν στα 11,5 εκατ. ευρώ, με άνοδο 3,5%.

Αντίθετα, στον κλάδο λοιπών ζημιών αγαθών παρατηρείται υποχώρηση.

Η παραγωγή περιορίστηκε κατά 0,2% στο οκτάμηνο, στα 139,8 εκατ. ευρώ, ενώ τον Αύγουστο η πτώση διευρύνθηκε στο 4%, με τα ασφάλιστρα να διαμορφώνονται σε 14,4 εκατ. ευρώ.

Ιδιαίτερα υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης εμφανίζουν οι ασφαλίσεις πιστώσεων, παρά το σχετικά περιορισμένο μέγεθος του συγκεκριμένου κλάδου.

Στο οκτάμηνο, η παραγωγή αυξήθηκε κατά 17,3%, φτάνοντας τα 47,2 εκατ. ευρώ.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η άνοδος τον Αύγουστο, όταν καταγράφηκε εκτίναξη 58,9%, με παραγωγή 5,5 εκατ. ευρώ.

Η συγκεκριμένη επίδοση αποτελεί μία από τις εντονότερες ποσοστιαίες μεταβολές της αγοράς, αν και αφορά σαφώς μικρότερη βάση ασφαλίστρων σε σχέση με τις κυρίαρχες κατηγορίες.

Συνολικά, η εικόνα του οκταμήνου αναδεικνύει μια ασφαλιστική αγορά με ισχυρό αναπτυξιακό ρυθμό, αλλά διαφορετικές ταχύτητες ανά κλάδο. Οι ασφαλίσεις ζωής αποτελούν τον βασικό μοχλό της αύξησης, ενώ η υγεία εμφανίζει επιτάχυνση τον Αύγουστο και οι ασφαλίσεις περιουσίας και οχημάτων διατηρούν θετικές, αλλά περισσότερο συγκρατημένες επιδόσεις.