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Συνωμοσίες εναντίον στελεχών του τομέα της άμυνας, μια σειρά εμπρηστικών επιθέσεων εναντίον ιδιωτικών εταιρειών και αποθηκών, καθώς και drones με εκρηκτικά στο αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλλε της Γερμανίας. Αν οποιαδήποτε από αυτές τις ενέργειες είχε πετύχει όπως είχε προγραμματιστεί, θα είχε προκαλέσει τεράστια ζημιά, για να μην αναφέρουμε την απώλεια ανθρώπινων ζωών.

Αυτή είναι η κατάσταση που μαστίζει σήμερα την Ευρώπη, αναφέρει το Politico, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με την εξάπλωση επιθέσεων της «γκρίζας ζώνης». Και ενώ μια οριστική απάντηση από την ήπειρο δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί, η Ένωση έχει επιτέλους αρχίσει να ονομάζει και να αντιμετωπίζει τον υβριδικό πόλεμο στον οποίο έχει εμπλακεί. Όχι, οι σύνοδοι κορυφής και οι δηλώσεις δεν θα αποτρέψουν τις επιθέσεις, αλλά, όπως είναι γνωστό, η αναγνώριση είναι το πρώτο βήμα προς την ανάκαμψη.

Μόνο ένα θαύμα έσωσε τους εργαζόμενους στο αεροδρόμιο της Λειψίας όταν, στις 4 Αυγούστου, ένα drone που πλησίαζε προσγειώθηκε αδέξια και έχασε το φορτίο εκρηκτικών του. Αν τα πράγματα είχαν πάει σύμφωνα με το σχέδιο, θα είχε εκραγεί δίπλα σε ένα ουκρανικό αεροσκάφος Antonov έτοιμο για αναχώρηση, προκαλώντας τεράστια ζημιά σε ένα πολυσύχναστο αεροδρόμιο που εξυπηρετεί τους πολίτες και τις επιχειρήσεις μεγάλων τμημάτων της Γερμανίας.

Αλλά ποιος θα ήθελε να τραυματίσει και να σκοτώσει τους χρήστες του αεροδρομίου; Την 1η Σεπτεμβρίου, η γερμανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι είχε διαπιστώσει ότι η Ρωσία βρισκόταν πίσω από την επίθεση.

Πριν από χρόνια, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θα προτιμούσαν να μην αποδίδουν δημοσίως την ευθύνη για τέτοια περιστατικά, καθώς η απόδοση ευθύνης συνεπάγεται την ανάγκη να αντιδράσουν. Αυτή τη φορά, όμως, η Γερμανία χαρακτήρισε ανοιχτά το Κρεμλίνο ως υποκινητή, δείχνοντας πόσο σοβαρά αντιμετωπίζει το περιστατικό η κυβέρνηση του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς.

Και αυτό επειδή η αποτυχημένη έκρηξη του drone είναι μόνο η τελευταία σε μια σειρά από απειλητικές δραστηριότητες, στις οποίες η Γερμανία αποτελεί ιδιαίτερο στόχο.

Λίγο πριν τις εθνικές εκλογές της χώρας το 2025, οι εξατμίσεις εκατοντάδων αυτοκινήτων υποβλήθηκαν σε σαμποτάζ σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ στα παράθυρά τους τοποθετήθηκαν αυτοκόλλητα που καλούσαν τον κόσμο να ψηφίσει τους Πράσινους. Αν και αυτή η τελευταία πινελιά υποδείκνυε ότι πίσω από την εκστρατεία κρύβονταν περιβαλλοντολόγοι ακτιβιστές, οι δράστες ταυτοποιήθηκαν αργότερα ως πράκτορες που εργάζονταν για λογαριασμό της Ρωσίας.

Λίγους μήνες νωρίτερα, ένα δέμα — το οποίο αποδείχθηκε ότι περιείχε βόμβα — πήρε φωτιά στην αποθήκη της DHL στο αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλλε. Και οι δράστες αυτού του συμβάντος αποδείχθηκε αργότερα ότι εργάζονταν για λογαριασμό της Ρωσίας. Και λίγους μήνες πριν από αυτό, οι γερμανικές αρχές αποκάλυψαν ένα ρωσικό σχέδιο δολοφονίας εναντίον του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας κατασκευής όπλων Rheinmetall.

Τον Σεπτέμβριο του 2025, αντικείμενα στον ουρανό πάνω από αεροδρόμια στη Δανία και τη Νορβηγία ανάγκασαν τα αεροδρόμια να κλείσουν προσωρινά. Drones εμφανίζονται συνεχώς γύρω από υπεράκτιες εγκαταστάσεις της Σκωτίας. Πολλοί σουηδικοί πύργοι επικοινωνιών έχουν υποστεί ύποπτες ζημιές. Και στη Βαλτική Θάλασσα, έχει σημειωθεί μια σειρά ύποπτων περιστατικών που αφορούν καλώδια και αγωγούς.

Μέχρι στιγμής, κανένα από αυτά τα περιστατικά δεν έχει προκαλέσει καταστροφικές ζημιές — αν και μια εμπρηστική επίθεση το 2024, που στη συνέχεια αποδόθηκε στη Ρωσία, κατέστρεψε το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο της Πολωνίας. Ωστόσο, κάθε απόπειρα κοστίζει χρήματα στις επιχειρήσεις που πλήττονται. Κάθε τμήμα υποδομής που έχει υποστεί σαμποτάζ συνεπάγεται έξοδα επισκευής και λειτουργικές απώλειες. Κάθε διακοπή λειτουργίας προκαλεί καθυστερήσεις και περαιτέρω έξοδα. Στην πραγματικότητα, οι περισσότερες εταιρείες που έχουν στοχοποιηθεί έχουν δει τις δραστηριότητές τους να διακόπτονται, κάτι που σημαίνει επιπλέον οικονομικά πλήγματα.

Στην περίπτωση των υποβρύχιων καλωδίων που χτυπήθηκαν, οι ιδιοκτήτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με σημαντικά έξοδα επισκευών. Όσον αφορά τα καλώδια ηλεκτρικής ενέργειας, οι επισκευές συνήθως κοστίζουν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Κάθε περιστατικό κοστίζει επίσης χρόνο στο προσωπικό. Αν τα drones της Λειψίας ή οι βόμβες-δέματα είχαν εκραγεί, οι οικονομικές απώλειες — και, φυσικά, οι ανθρώπινες απώλειες — θα ήταν εξαιρετικά οδυνηρές.

Ακόμη και ένα σχετικά μικρό περιστατικό μπορεί να προκαλέσει σημαντικές ζημιές στον στόχο: Τον περασμένο μήνα, η WB Group, ένας πολωνικός κατασκευαστής εξαρτημάτων για drones, υπέστη εμπρηστική επίθεση και υπέστη ζημιές τουλάχιστον 3,5 εκατομμυρίων ευρώ. Οι πολωνικές εισαγγελικές αρχές πιστεύουν ότι η επίθεση υποκινήθηκε, και πάλι, από τη Ρωσία.

Όταν όμως συμβαίνουν όλα αυτά, ποιος πληρώνει το λογαριασμό;

Αν οι εταιρείες είναι τυχερές, θα το κάνουν οι ασφαλιστές τους. Ωστόσο, η τυπική ασφάλιση καλύπτει μόνο τυπικούς κινδύνους. Δεν καλύπτει πράξεις πολεμικού χαρακτήρα, στις οποίες συνιστούν οι πράξεις βλάβης που συνδέονται με γεωπολιτικά ζητήματα. Τουλάχιστον αυτό υποστηρίζουν, όπως είναι αναμενόμενο, πολλοί τυπικοί ασφαλιστές. Και ενώ οι εξειδικευμένοι ασφαλιστές πολέμου προσφέρουν πράγματι κάλυψη για τον πόλεμο, αυτό συνεπάγεται την ανάγκη να αποφασιστεί τι ακριβώς συνιστά πράξεις πολεμικού χαρακτήρα.

Η πιο λεπτομερής συζήτηση για αυτό το θεμελιώδες ζήτημα δεν διεξάγεται σε κέντρα μελετών ή πανεπιστήμια. Πραγματοποιείται στον ασφαλιστικό κλάδο, καθώς διακυβεύονται τεράστια χρηματικά ποσά. Και αυτό — το να καταστούν οι δραστηριότητες των ευρωπαϊκών εταιρειών οικονομικά μη βιώσιμες — μπορεί, στην πραγματικότητα, να είναι ο στόχος της Ρωσίας.

Παρά ταύτα, όπως αναφέρει το Politico, πρέπει να αναγνωρίσουμε στη γερμανική κυβέρνηση το γεγονός ότι συγκάλεσε τη Σύνοδο Κορυφής για την Ασφάλεια της Βαλτικής Θάλασσας τον Αύγουστο, προκειμένου να επιταχύνει την αντίδραση των ευρωπαϊκών χωρών σε μια επαίσχυντη και επικίνδυνη μορφή γεωπολιτικής εκδίκησης, καθώς και για το ότι κατήγγειλε το Κρεμλίνο.

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