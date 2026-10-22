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Εκτεταμένη διακοπή ρεύματος σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης σε μεγάλο τμήμα της Θεσσαλονίκης, προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία, καθώς οι φωτεινοί σηματοδότες τέθηκαν εκτός λειτουργίας σχεδόν στο μισό κέντρο της πόλης.

Ομοίως, εκτός λειτουργίας είναι και ο φωτισμός σε κεντρικούς δρόμους. Από την Πυροσβεστική, πάντως, δεν αναφέρθηκαν μέχρι στιγμής κλήσεις για παροχή βοήθειας.

Οι εικόνες που κατέγραψε το protothema.gr αποτυπώνουν την κατάσταση που επικρατεί σε κεντρικούς δρόμους, από τη δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης έως την οδό Αγίας Σοφίας, στο ύψος της λεωφόρου Νίκης.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το μπλακ άουτ προκλήθηκε από βλάβη στο δίκτυο υψηλής τάσης, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει προσδιοριστεί ο χρόνος πλήρους αποκατάστασης της ηλεκτροδότησης.