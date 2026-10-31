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Την άρση της δέσμευσης των τραπεζικών λογαριασμών που επηρεάζει τη λειτουργία του δικτύου Bread Factory επιδιώκει η διοίκησή του, προειδοποιώντας ότι η παράταση του μέτρου μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην τροφοδοσία των καταστημάτων και στην καταβολή των αποδοχών περίπου 1.000 εργαζομένων.

Η εταιρεία «Κουλουράδες Γενική Προμηθευτική Μονοπρόσωπη Α.Ε.», μαζί με οκτώ επιχειρήσεις που λειτουργούν καταστήματα του δικτύου, ζητεί την άμεση αποδέσμευση των λογαριασμών της, υποστηρίζοντας ότι δεν διατηρεί οποιαδήποτε εταιρική, διοικητική ή οικονομική σχέση με τα πρόσωπα που κατηγορούνται για την υπόθεση της αλυσίδας αρτοποιείων «Χωριάτικο».

Σύμφωνα με το protothema.gr, το σχετικό αίτημα υποβλήθηκε με υπόμνημα προς τον πρόεδρο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η δέσμευση επεκτάθηκε σε λογαριασμούς επιχειρήσεων που αποτελούν μέρος ενός νέου επιχειρηματικού σχήματος, με διαφορετική μετοχική σύνθεση και διοίκηση από εκείνες που χρησιμοποιούσαν παλαιότερα την εμπορική ονομασία Bread Factory.

Η παρέμβαση στην Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος

Το υπόμνημα κατατέθηκε την Τρίτη 27 Οκτωβρίου και φέρει την υπογραφή του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας, Δημήτριου Γρίβα.

Στο έγγραφο υποστηρίζεται ότι η καθολική δέσμευση των λογαριασμών δημιουργεί άμεσο κίνδυνο για την ομαλή λειτουργία των καταστημάτων, καθώς οι επιχειρήσεις αδυνατούν να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες συναλλαγές.

Η διοίκηση αποδίδει τη συμπερίληψη των λογαριασμών στο μέτρο σε πιθανό σφάλμα κατά τον προσδιορισμό των εμπλεκόμενων εταιρειών και προσώπων, το οποίο θεωρεί ότι συνδέεται με τη χρήση της ίδιας εμπορικής επωνυμίας.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο υπόμνημα, η επέκταση της δέσμευσης στους λογαριασμούς του δικτύου εκτιμάται ότι οφείλεται σε «πρόδηλη παραδρομή», πιθανότατα εξαιτίας της κοινής εμπορικής ονομασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία παρουσιάζει έγγραφα που, σύμφωνα με τη διοίκησή της, αποδεικνύουν ότι η σημερινή επιχειρηματική δομή είναι ανεξάρτητη από τις εταιρείες και τα πρόσωπα που εξετάζονται στην υπόθεση «Χωριάτικο».

Η νέα μετοχική σύνθεση και η σύνδεση με τον όμιλο Switz

Κεντρικό στοιχείο των επιχειρημάτων της Bread Factory αποτελεί η παρουσίαση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του σημερινού δικτύου.

Η «Κουλουράδες Γενική Προμηθευτική Μονοπρόσωπη Α.Ε.» ιδρύθηκε στις 26 Φεβρουαρίου 2026 και ανήκει κατά 100% στην κυπριακή εταιρεία Yelisee Limited.

Μοναδικός μέτοχος της Yelisee Limited είναι η «Κουλουράδες Holding Α.Ε.», στην οποία το 70% ανήκει στην Pablania Limited.

Μέσω της τελευταίας, το επιχειρηματικό σχήμα συνδέεται με την «Αρτιζάν Ελλάς Α.Ε.» και τον Taizoon Fakhruddin Khorakiwala, επικεφαλής του διεθνούς ομίλου τροφίμων Switz.

Ο όμιλος δραστηριοποιείται επενδυτικά στην ελληνική αγορά από το 2017.

Η συγκεκριμένη μετοχική αλυσίδα παρατίθεται στο υπόμνημα προκειμένου να τεκμηριωθεί ο ισχυρισμός ότι το σημερινό δίκτυο διαθέτει διαφορετικούς μετόχους, νέα κεφάλαια και ανεξάρτητη διοικητική δομή.

Η μεταβίβαση των οκτώ εμπορικών σημάτων Bread Factory

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στο καθεστώς ιδιοκτησίας της εμπορικής ονομασίας Bread Factory.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται η διοίκηση, έξι ελληνικά και δύο ευρωπαϊκά εμπορικά σήματα μεταβιβάστηκαν στην Yelisee Limited με ιδιωτικό συμφωνητικό που υπογράφηκε στις 2 Οκτωβρίου 2026.

Το συμφωνητικό έλαβε ψηφιακή βεβαίωση στις 5 Οκτωβρίου.

Η μεταβίβαση περιγράφεται ως οριστική, χωρίς επιφυλάξεις και με άμεση ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής.

Κατά την εταιρεία, ο προηγούμενος δικαιούχος των εμπορικών σημάτων δεν διατηρεί πλέον οποιοδήποτε δικαίωμα χρήσης τους.

Η διοίκηση τονίζει ότι το σημερινό δίκτυο συγκροτήθηκε μέσα από νέες επιχειρήσεις, με διαφορετικούς μετόχους και διοίκηση, χωρίς να αποτελεί εταιρική συνέχεια των σχημάτων που χρησιμοποιούσαν στο παρελθόν την ίδια επωνυμία.

Με βάση αυτό το επιχείρημα, υποστηρίζει ότι δεν μπορεί να συνδεθεί με τις δραστηριότητες που διερευνώνται στη δικογραφία για το «Χωριάτικο» και τον Άγγελο Γιαννακόπουλο.

Πάνω από 650.000 ευρώ σε φόρους και εισφορές μέσα σε επτά μήνες

Προκειμένου να ενισχύσει το αίτημά της, η Bread Factory παρουσιάζει αναλυτικά στοιχεία για τις οικονομικές υποχρεώσεις που, όπως αναφέρει, έχει εκπληρώσει από την έναρξη της δραστηριότητας του νέου δικτύου.

Σύμφωνα με το υπόμνημα, ο ΦΠΑ προς καταβολή που προέκυψε από τις δηλώσεις της κεντρικής προμηθεύτριας εταιρείας για την περίοδο Μαΐου – Σεπτεμβρίου ανήλθε σε 287.003,27 ευρώ.

Για τις οκτώ εταιρείες που λειτουργούν ως δικαιοδόχοι του δικτύου αναφέρεται επιπλέον ποσό ΦΠΑ 44.005,24 ευρώ.

Παράλληλα, προσκομίζονται αποδεικτικά καταβολής ασφαλιστικών εισφορών συνολικού ύψους 282.018,25 ευρώ, που αφορούν τέσσερις δικαιοδόχους εταιρείες.

Στα σχετικά στοιχεία περιλαμβάνονται επίσης πληρωμές 37.604,43 ευρώ για φόρο μισθωτών υπηρεσιών και άλλες υποχρεώσεις προς την ΑΑΔΕ.

Η διοίκηση υποστηρίζει ότι, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, το δίκτυο έχει αποδώσει στο Δημόσιο και στους ασφαλιστικούς οργανισμούς περισσότερα από 650.000 ευρώ μέσα σε επτά μήνες, μέσω ΦΠΑ, ασφαλιστικών εισφορών και παρακρατούμενων φόρων.

Επικαλείται μάλιστα τα οικονομικά δεδομένα του Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τα οποία οι μηνιαίες υποχρεώσεις προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ.

Η εταιρεία χρησιμοποιεί τα συγκεκριμένα μεγέθη για να υποστηρίξει ότι πρόκειται για ένα ενεργό επιχειρηματικό δίκτυο που καταβάλλει τις φορολογικές και ασφαλιστικές του υποχρεώσεις και του οποίου η λειτουργία κινδυνεύει να διαταραχθεί από τη συνέχιση της δέσμευσης.

Ο κίνδυνος για τους 1.000 εργαζομένους και τους προμηθευτές

Το σημαντικότερο ζήτημα που αναδεικνύεται στο υπόμνημα αφορά τις άμεσες συνέπειες της αδυναμίας πρόσβασης στους τραπεζικούς λογαριασμούς.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, εάν το μέτρο παραμείνει σε ισχύ, υπάρχει κίνδυνος να εμφανιστούν σοβαρά λειτουργικά προβλήματα μέσα στις επόμενες ημέρες.

Η αδυναμία πραγματοποίησης τραπεζικών συναλλαγών μπορεί, όπως επισημαίνεται, να επηρεάσει την προμήθεια πρώτων υλών και προϊόντων, τις πληρωμές προμηθευτών, την εξόφληση ενοικίων και την καταβολή μισθών.

Παράλληλα, η εταιρεία προειδοποιεί ότι ενδέχεται να καταστεί αδύνατη και η εμπρόθεσμη πληρωμή των τρεχουσών φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων.

Το πρόβλημα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω του μεγέθους του δικτύου, το οποίο, σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, απασχολεί περίπου 1.000 εργαζομένους.

Η διοίκηση υποστηρίζει ότι η διατήρηση της δέσμευσης δεν επηρεάζει μόνο τις επιχειρήσεις και τους μετόχους τους, αλλά δημιουργεί κινδύνους για εργαζομένους, συνεργάτες, προμηθευτές και το Δημόσιο.

Ειδικά για τη μισθοδοσία, επισημαίνει ότι η αδυναμία πρόσβασης στα διαθέσιμα κεφάλαια μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερήσεις πληρωμών, ακόμη και αν οι επιχειρήσεις έχουν την οικονομική δυνατότητα να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους.

Τα έγγραφα που κατέθεσε η Bread Factory

Το αίτημα για αποδέσμευση συνοδεύεται από σειρά δικαιολογητικών, με τα οποία η διοίκηση επιχειρεί να αποδείξει τόσο την ανεξαρτησία του σημερινού εταιρικού σχήματος όσο και τη νόμιμη οικονομική δραστηριότητά του.

Στον φάκελο περιλαμβάνονται εταιρικά έγγραφα, στοιχεία μετοχικής σύνθεσης, το συμφωνητικό μεταβίβασης των εμπορικών σημάτων, φορολογικές δηλώσεις, καταστάσεις μισθοδοσίας και αποδεικτικά τραπεζικών πληρωμών.

Με την προσκόμιση των συγκεκριμένων στοιχείων, η εταιρεία ζητεί να επανεξεταστεί η δέσμευση των λογαριασμών και να επιτραπεί η συνέχιση της κανονικής οικονομικής δραστηριότητας των εννέα επιχειρήσεων.

Η διοίκηση επιμένει ότι η εμπορική ονομασία Bread Factory δεν αρκεί για να στοιχειοθετήσει εταιρική ή οικονομική σχέση με τους κατηγορουμένους της υπόθεσης «Χωριάτικο», καθώς, όπως υποστηρίζει, τα δικαιώματα χρήσης της έχουν μεταβιβαστεί σε νέο ιδιοκτησιακό σχήμα.

Το ζητούμενο πλέον είναι η εξέταση του αιτήματος από την αρμόδια Αρχή, καθώς η συνέχιση της δέσμευσης, σύμφωνα με την εταιρεία, ενδέχεται να προκαλέσει άμεσες συνέπειες στην καθημερινή λειτουργία των καταστημάτων και στην εξυπηρέτηση των οικονομικών υποχρεώσεών τους.