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Ένα δαιδαλώδες πολυεταιρικό δίκτυο που εκτεινόταν από γνωστές αλυσίδες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής στην Αττική και τη Θεσσαλία μέχρι πολυτελή beach bars και εστιατόρια στη Μύκονο και τη Ρόδο, αλλά και νυχτερινά κέντρα – strip clubs στην Αθήνα, αποκαλύπτει η ογκώδης δικογραφία που σχημάτισε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε. – «Ελληνικό FBI») και υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Το protothema αποκαλύπτει τι περιλαμβάνει η 850 σελίδων δικογραφία για τους φούρνους «Χωριάτικο» του Άγγελου Γιαννακόπουλου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας που σχημάτισε το ελληνικό FBI μετά από πολύμηνη έρευνα, εκτός από τους 58 συλληφθέντες (42 στην Αττική, 15 στη Ρόδο και εντός στη Μύκονο) έχουν ταυτοποιηθεί άλλοι 89 κατηγορούμενοι για συμμετοχή στο κύκλωμα. Παράλληλα εντοπίστηκαν 13 ανύπαρκτα πρόσωπα με πλαστά ευρωπαϊκά έγγραφα και 6 που έχουν ήδη αποβιώσει. Τα αδικήματα που βαρύνουν, κατά περίπτωση, τους εμπλεκόμενους είναι κακουργηματικού χαρακτήρα και αφορούν συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, διακεκριμένη απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, του e-ΕΦΚΑ και Ο.Τ.Α., διακεκριμένη φοροδιαφυγή, πλαστογραφία, μη καταβολή χρεών και ασφαλιστικών εισφορών, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος), καθώς και —για επιμέρους μέλη— μαστροπεία, ληστεία και παραβάσεις των νόμων περί όπλων και μεταναστευτικού κώδικα.

Από την καταγγελία για trafficking στην αποκάλυψη της οικονομικής αυτοκρατορίας

Η αντίστροφη μέτρηση για την εξάρθρωση της οργάνωσης ξεκίνησε στις 14 Ιανουαρίου 2026, όταν περιήλθε στο οργανωμένο έγκλημα καταγγελία για κύκλωμα που φερόταν να στρατολογεί αλλοδαπές γυναίκες από χώρες του εξωτερικού με ψευδείς υποσχέσεις εργασίας ως «χορεύτριες» και, στη συνέχεια, να τις εξωθεί στην πορνεία σε νυχτερινά καταστήματα (strip clubs), παρακρατώντας τα έσοδά τους για την αποπληρωμή δήθεν «χρέους» μεταφοράς τους στην Ελλάδα. Κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας τέθηκαν σε εφαρμογή ειδικές ανακριτικές πράξεις (άρση απορρήτου επικοινωνιών με 19 διαδοχικά βουλεύματα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, συγκαλυμμένη έρευνα και φυσική/τεχνική επιτήρηση).

Κατά την εξέλιξη όμως της έρευνας, σε συνεργασία με την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και την Α.Α.Δ.Ε., οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. βρέθηκαν μπροστά σε έναν γιγαντιαίο μηχανισμό συστηματικής οικονομικής εξαπάτησης του Δημοσίου και του e-ΕΦΚΑ, ο οποίος λειτουργούσε τουλάχιστον από το 2016. Στη δικογραφία συσχετίστηκαν επίσης τρεις δικογραφίες της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ρόδου και μία του Τμήματος Οικονομικού Εγκλήματος της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών. Στο πλαίσιο του οικονομικού ελέγχου, οι αρχές ανέλυσαν τις κινήσεις τουλάχιστον 520 τραπεζικών λογαριασμών που ανήκαν σε περισσότερα από 300 φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Το «μοντέλο» των 340 αναλώσιμων εταιρειών και η ζημία των 95,5 εκατ. ευρώ

Όπως περιγράφεται αναλυτικά στη δικογραφία, η οργάνωση είχε στήσει ένα πλέγμα που ξεπερνούσε τις 340 αλληλοσυνδεόμενες «αναλώσιμες» εταιρείες (Μονοπρόσωπες Ι.Κ.Ε., Ε.Ε., Ο.Ε., Ε.Π.Ε. και Α.Ε.), οι οποίες εκμεταλλεύονταν καταστήματα υψηλής εμπορικής προβολής και μεγάλου τζίρου. Η μεθοδολογία («modus operandi») που φέρεται να ακολουθούσε το κύκλωμα βασιζόταν στην εξής κυκλική διαδικασία:

• Κάθε κατάστημα (αρτοποιείο, εστιατόριο, beach bar ή νυχτερινό κέντρο) λειτουργούσε υπό συγκεκριμένο κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα (brand).

• Το ακίνητο του εκάστοτε καταστήματος μισθωνόταν αρχικά μακροχρόνια είτε από το φερόμενο ως αρχηγικό μέλος είτε από ενδιάμεση εταιρεία του δικτύου και στη συνέχεια υπεκμισθωνόταν στην εκάστοτε λειτουργούσα εταιρεία.

• Η εταιρεία που λειτουργούσε το κατάστημα τοποθετούσε ως νόμιμο εκπρόσωπο και διαχειριστή έναν «αχυράνθρωπο» (μπροστινό) και σταματούσε συστηματικά να αποδίδει Φ.Π.Α., φόρο εισοδήματος, παρακρατούμενους φόρους μισθωτών (Φ.Μ.Υ.), ασφαλιστικές εισφορές στον e-ΕΦΚΑ, επιστρεπτέες προκαταβολές, αλλά και μισθώματα παραχώρησης αιγιαλού και παραλιών προς τους Δήμους και την ΕΤΑΔ.

• Μόλις τα βεβαιωμένα χρέη της εταιρείας διογκώνονταν και επίκειντο αναγκαστικά μέτρα είσπραξης ή δεσμεύσεις, η εταιρεία εγκαταλειπόταν ή τίθετο σε λύση/εκκαθάριση και αυθημερόν την εκμετάλλευση του ίδιου ακριβώς καταστήματος, με την ίδια ταμπέλα, τον ίδιο εξοπλισμό, τους ίδιους προμηθευτές και το ίδιο προσωπικό, αναλάμβανε μια νέα «καθαρή» εταιρεία με άλλον «αχυράνθρωπο», χωρίς ο πελάτης να αντιλαμβάνεται την παραμικρή αλλαγή.

Τα ιλιγγιώδη οικονομικά μεγέθη

Τα οικονομικά μεγέθη που αποτυπώνονται στη δικογραφία (βάσει των στοιχείων της Α.Α.Δ.Ε. και του Κ.Ε.Α.Ο./e-ΕΦΚΑ έως τον Σεπτέμβριο του 2026) είναι ιλιγγιώδη:

• Βασική ληξιπρόθεσμη ζημία (άνευ προσαυξήσεων): 76.960.295,42 ευρώ, εκ των οποίων 38.177.451,83 ευρώ προς τη Φορολογική Διοίκηση/Δημόσιο (21,77 εκατ. ευρώ από Φ.Π.Α., 6,55 εκατ. ευρώ από φόρο εισοδήματος, 4,11 εκατ. ευρώ από Φ.Μ.Υ., 593.228 ευρώ από επιστρεπτέες προκαταβολές, 763.538 ευρώ από μισθώματα παραλιών σε Ο.Τ.Α. κ.ά.) και 38.782.843,59 ευρώ προς τον e-ΕΦΚΑ από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές.

• Συνολικές απαιτήσεις μετά προσαυξήσεων και προστίμων: 95.557.335,09 ευρώ (45.274.701,40 ευρώ προς την Α.Α.Δ.Ε. και 50.282.633,69 ευρώ προς τον e-ΕΦΚΑ).

• Αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη (2020–2025): Από δειγματοληπτικό έλεγχο της Δ.Α.Ο.Ε. σε επιχειρήσεις της Αττικής (clubs), της Μυκόνου και της Ρόδου προέκυψε επιπλέον απόκρυψη εκτιμώμενων καθαρών κερδών ύψους 30.519.402,73 ευρώ και μη απόδοση φορολογητέων εκροών ύψους 43.295.172,62 ευρώ. Επιπλέον, ερευνάται υπόθεση απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε. και του Δημοσίου για επιχορήγηση ύψους 684.517,80 ευρώ (επί επένδυσης 1,24 εκατ. ευρώ) προς εταιρεία στη Λάρισα.

Ο «Μεγάλος», το στρατηγείο στη Λεωφόρο Κηφισού και η ιεραρχία

Στην κορυφή της ιεραρχικής πυραμίδας της οργάνωσης, η δικογραφία τοποθετεί ως διευθύνοντα τον Άγγελο Γιαννακόπουλο (γνωστό στις συνομιλίες των μελών με τα προσωνύμια «Μεγάλος», «Daddy», «Φίλος», «Αφεντικό», «Boss» ή «Φάνης»). Όπως αναφέρεται στην αναφορά της ΕΛ.ΑΣ., ο Γιαννακόπουλος, με παρουσία στον χώρο των αρτοποιείων και της εστίασης από το 1996, φέρεται να είχε τον απόλυτο έλεγχο του δικτύου, λαμβάνοντας όλες τις στρατηγικές αποφάσεις χωρίς το όνομά του να εμφανίζεται στη διοίκηση των «αναλώσιμων» εταιρειών.

Για να δικαιολογεί τη φυσική του παρουσία στα καταστήματα και τις χρηματικές ροές προς τον ίδιο, εμφανιζόταν στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» από το 2017 έως το 2026 ως απλός μισθωτός σε διάφορες εταιρείες του δικτύου —άλλοτε ως υπάλληλος φύλαξης, εργάτης αρτοποιίας, ταμίας ή μάγειρας σε εστιατόρια της Μυκόνου, και άλλοτε ως «διευθυντικό στέλεχος» (ώστε, όπως καταγράφηκε σε τηλεφωνική συνομιλία με λογιστικό γραφείο, να εξαιρείται από την υποχρέωση χτυπήματος ψηφιακής κάρτας εργασίας σε περίπτωση ελέγχου).

Παράλληλα, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, χρησιμοποιούσε έξι διαφορετικές τηλεφωνικές συνδέσεις καταχωρημένες σε «αχυρανθρώπους» ή εταιρείες-βιτρίνες («πακιστανικά» τηλέφωνα), ενώ όταν καλούνταν στις συνδέσεις αυτές από τρίτους ή ακόμα και από αστυνομικό της Δ.Α.Ο.Ε. (στις 30/04/2026), συστηνόταν με ψευδώνυμα όπως «Νεκτάριος Γαρίδας», «Ζώης» ή «Φάνης».

Ως «Κεντρικό Γραφείο – Στρατηγείο» της οργάνωσης λειτουργούσε διώροφο κτιριακό συγκρότημα άνω των 3.000 τ.μ. επί της Λεωφόρου Κηφισού στο Περιστέρι, στον 1ο όροφο του οποίου υπήρχε ιδιαίτερο γραφείο αποκλειστικής χρήσης του Άγγελου Γιαννακόπουλου. Το κτίριο είχε μισθωθεί από εταιρεία και υπεκμισθωνόταν σε δεκάδες εταιρείες του κυκλώματος. Είναι χαρακτηριστικό ότι τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2026, αντιλαμβανόμενα προφανώς τον κλοιό των ερευνών, τα μέλη της οργάνωσης προχώρησαν σε μαζικές, ταυτόχρονες λύσεις μισθώσεων και εκκαθαρίσεις εταιρειών που στεγάζονταν στο συγκεκριμένο κτίριο.

Τα βασικά επιχειρησιακά στελέχη και ο λογιστικός βραχίονας

Σύμφωνα με τη δικογραφία, τον κεντρικό επιχειρησιακό και εκτελεστικό πυρήνα της οργάνωσης πλαισίωναν μεταξύ άλλων:

• Ο οικογενειακός και στενός κύκλος: Ο υιός του, Γεώργιος Γιαννακόπουλος, η σύντροφός του καθώς και δύο ακόμη άτομα, που εμφανίζονται σε κομβικές εταιρείες ακινήτων, τουρισμού και εστίασης.

• Δ. Κ.: Πρόσωπο της απολύτου εμπιστοσύνης του αρχηγικού μέλους (καταχωρημένη σε επαφές λογιστών ως «Δήμητρα Άγγελος» ή «Δήμητρα Φούρναρη»), η οποία είχε τον γενικό συντονισμό των εταιρικών σχημάτων, την επικοινωνία με δικηγόρους και λογιστές, αλλά και τις επαφές με στελέχη δημοσίων υπηρεσιών.

• Το Λογιστήριο της οργάνωσης: Με έδρα στην οδό Χέυδεν στην Αθήνα και υποκατάστημα στη Λεωφόρο Κηφισού, υπό τη διεύθυνση του Π. Α. και των δύο θυγατέρων του καθώς και ομάδας λογιστών και υπαλλήλων (μεταξύ των οποίων οι Μ. Σ. –αποκαλούμενη «Μαίρη η κεντρικιά»–, Ε.Π., Α. Σ., Μ.Κ., Α. Κ., Ό. Μ., Σ. Γ., Β. Π.). Ο βραχίονας αυτός διεκπεραίωνε τις αλλεπάλληλες συστάσεις και λύσεις εταιρειών, τις προσλήψεις/απολύσεις στο «ΕΡΓΑΝΗ», τις υπεκμισθώσεις και τις ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές.

• Οι «άτυποι συνέταιροι» και επόπτες κλάδων: Οι Β.Σ, ΑΣ, Ρίζος Ρίζος, Σ Τ, Ν. Λ. («Λαγός») και Β. Μ., ενώ στη Ρόδο κομβικό ρόλο στην εκμετάλλευση παραλιών και καταστημάτων φέρονται να είχαν οι Κ. Α., Μ. Α., Ν. Τ. και Ι. Μ., και στη Μύκονο ο Ε. Α.

Οι «αχυράνθρωποι», οι ανύπαρκτοι Ευρωπαίοι και οι αποβιώσαντες διαχειριστές

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το κεφάλαιο της δικογραφίας που αφορά τα παρένθετα πρόσωπα («μπροστινούς»), στους οποίους φορτώνονταν τα εκατομμύρια των οφειλών και οι ποινικές διώξεις:

• «Δεξαμενή» αχυρανθρώπων: Δεκάδες Έλληνες και αλλοδαποί (υπήκοοι Λετονίας, Πολωνίας, Ρουμανίας, Βουλγαρίας, Αλβανίας, Ουκρανίας, Βελγίου κ.ά.) χωρίς οικονομική επιφάνεια εμφανίζονταν ως μοναδικοί εταίροι και διαχειριστές δεκάδων εταιρειών, έναντι μικρής αμοιβής, χωρίς να ασκούν καμία απολύτως διοίκηση.

• 13 εντελώς ανύπαρκτα πρόσωπα: Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι για τουλάχιστον 13 «διαχειριστές» εταιρειών που εμφανίζονταν ως υπήκοοι Γερμανίας, Γαλλίας, Ισπανίας, Ιταλίας και Κύπρου (με ονόματα όπως Sofia Baasch, Κωνσταντίνος Σωτηρίου, Otto Becker, Ioannis Dedes, Constantinos Stefanakis, Dimitrios Poulesis, Petros Georgiou, Nikolaos Katsaros, Konstantinos Prasinos, Matias Alamila, Mykyta Tiurin, Andreas Gkotsis, Αναστάσιος Στεφανής), είχαν χρησιμοποιηθεί πλήρως πλαστά δελτία ταυτότητας και διαβατήρια για την υφαρπαγή Α.Φ.Μ. από τις Δ.Ο.Υ., καθώς τα πρόσωπα αυτά δεν υπήρξαν ποτέ!

• Διαχειριστές που απεβίωσαν: Έξι πρόσωπα που είχαν τοποθετηθεί ως διαχειριστές σε δεκάδες εταιρείες του κυκλώματος απεβίωσαν μεταξύ 2023 και Μαΐου 2026, αφήνοντας πίσω τους εταιρείες φορτωμένες με εκατομμύρια ευρώ χρέη, πριν αντικατασταθούν από νέους «μπροστινούς».

Διεθνές «πλυντήριο» σε 11 χώρες, myPOS, ακίνητα σε Μύκονο και Ντουμπάι

Για να αποφεύγουν τις κατασχέσεις της Α.Α.Δ.Ε. και του Κ.Ε.Α.Ο. στους ελληνικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, οι εταιρείες του δικτύου διοχέτευαν τις εισπράξεις τους (μέσω τερματικών POS) απευθείας σε ψηφιακές τράπεζες και ιδρύματα πληρωμών του εξωτερικού, αποκρύπτοντας τα ίχνη των χρηματοροών (layering). Η Δ.Α.Ο.Ε., μέσω της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών, εξέδωσε συνολικά 14 Ευρωπαϊκές Εντολές Έρευνας (ΕΕΕ) και Αιτήσεις Διεθνούς Δικαστικής Αρωγής προς 9 κράτη:

• Ιρλανδία (myPOS & SumUp): 47 ελληνικές εταιρείες του κυκλώματος (αρτοποιεία, εστιατόρια και beach bars σε Αθήνα, Μύκονο και Ρόδο) τηρούσαν λογαριασμούς με ιρλανδικό IBAN. Μάλιστα, σε έφοδο κλιμακίου του Λιμενικού Σώματος στις 27 Αυγούστου 2026 στα γραφεία της «ASOS Real Estate» στη Ρόδο, κατασχέθηκαν 38 χρεωστικές κάρτες myPOS και Viva συνδεδεμένες με λογαριασμούς του εξωτερικού, καθώς και μεγάλο χρηματικό ποσό.

• Λουξεμβούργο & Δανία (Banking Circle): 20 εταιρείες του δικτύου διακινούσαν κεφάλαια μέσω λογαριασμών με ΙΒΑΝ Δανίας (DK) της fintech τράπεζας Banking Circle.

• Ηνωμένο Βασίλειο (Έμβασμα 1,5 εκατ. ευρώ): Τον Αύγουστο του 2025, ελεγχόμενη εταιρεία μετέφερε 1.500.000 ευρώ σε βρετανικούς λογαριασμούς της εταιρείας «Pema Corporation Limited» με έδρα το Λονδίνο

• Κύπρος (Έμβασμα 2,6 εκατ. ευρώ για ακίνητο στη Μύκονο): Στις 28 Ιουλίου 2021 πιστώθηκε ποσό 2.600.400 ευρώ από κυπριακή εταιρεία Ελέγχονται συνολικά 7 κυπριακές εταιρείες Holding.

• Βουλγαρία, Ολλανδία, Ρουμανία, Βέλγιο, Ιταλία & Γαλλία: Ερευνώνται τραπεζικοί λογαριασμοί 8 εταιρειών στη Βουλγαρία, καθώς και δεκάδες ενδοκοινοτικές συναλλαγές εκατομμυρίων ευρώ των τροφοδοτικών εταιρειών του δικτύου με 24 αλλοδαπές εταιρείες ως προς την εικονικότητα των τιμολογίων.

• Ακίνητα και πολυτελής διαβίωση: Πέραν της συνεχούς επέκτασης σε νέα καταστήματα, η δικογραφία αναφέρει ότι τα παράνομα έσοδα επενδύθηκαν στην απόκτηση ακινήτων στην Ελλάδα και στο Ντουμπάι, σε οχήματα υψηλής αξίας και σε εικονικές αποζημιώσεις απόλυσης ημετέρων στελεχών.

Επίορκοι υπάλληλοι, τα «βαφτιστήρια» και τα κραγιόν «YSL» πριν από τους ελέγχους

Ιδιαίτερο κεφάλαιο της δικογραφίας αφορά τις τηλεφωνικές συνομιλίες που κατέγραψε ο «κοριός» της ΕΛ.ΑΣ. μεταξύ της Δ. Κ. και του Δ. Ζ.., ο οποίος φέρεται να λειτουργούσε ως «σύνδεσμος» και διαμεσολαβητής της οργάνωσης με στελέχη και προϊσταμένους Δημοσίων Υπηρεσιών (ΕΦΚΑ, Εφορία, Επιθεώρηση Εργασίας), τους οποίους στις συνομιλίες τους αποκαλούσαν κωδικά «δικούς μας», «βαφτιστήρια», «θεία» ή «ξαδέλφη».

Χαρακτηριστική είναι η υπόθεση σοβαρού εργατικού ατυχήματος αλλοδαπής καθαρίστριας (υπηκόου Αλβανίας) σε κατάστημα «Bread Factory» επί της Λεωφόρου Συγγρού τον Μάρτιο – Απρίλιο του 2026. Η εργαζόμενη εμφανιζόταν τυπικά προσληφθείσα σε μία εταιρεία και «δανεισμένη» σε άλλη εταιρεία του δικτύου . Προκειμένου να αποφευχθούν οι κυρώσεις στην Επιθεώρηση Εργασίας (ΣΕΠΕ) Καλλιθέας και να μην αποκαλυφθεί ότι το σχήμα θυμίζει τις εικονικές εταιρείες που είχαν μόλις εξαρθρωθεί σε άλλη υπόθεση της Δ.Α.Ο.Ε. (με τον Ζ.να λέει χαρακτηριστικά στο τηλέφωνο: «Άκουσες τι είπε η Ευγενία; Λέει μήπως είναι σαν τις εταιρείες που βρήκανε;»), καταγράφηκαν πυρετώδεις επαφές με υπηρεσιακούς παράγοντες.

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