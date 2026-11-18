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Μια ενιαία ψηφιακή καρτέλα, στην οποία θα συγκεντρώνονται όλες οι υποθέσεις κάθε πολίτη με τις δημόσιες υπηρεσίες, προβλέπει το νέο σύστημα CRM, με στόχο να περιοριστεί η γραφειοκρατία και να επιταχυνθεί η εξυπηρέτηση από το Δημόσιο.

Με την εφαρμογή της «Καρτέλας Πολίτη», οι πολίτες θα μπορούν να γνωρίζουν ποια υπηρεσία χειρίζεται το αίτημά τους, σε ποιο στάδιο βρίσκεται και πόσος χρόνος εκτιμάται ότι απαιτείται για την ολοκλήρωσή του. Παράλληλα, η εξυπηρέτηση θα μπορεί να συνεχίζεται από το σημείο στο οποίο είχε διακοπεί, ανεξάρτητα από το εάν η προηγούμενη επικοινωνία πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά, τηλεφωνικά ή με φυσική παρουσία.

Τις δυνατότητες του νέου συστήματος παρουσίασε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στην εκδήλωση «Ψηφιακό Κράτος 2030: Το Ενιαίο CRM για μια Νέα Εμπειρία Εξυπηρέτησης», που διοργανώνει η Κοινωνία της Πληροφορίας.

Όπως υπογράμμισε, το CRM συνιστά ένα ακόμη βήμα στον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δημοσίου, καθώς επιδιώκει να αντικαταστήσει την αποσπασματική διαχείριση των αιτημάτων με ένα ενιαίο μοντέλο εξυπηρέτησης.

«Το CRM αποτελεί ένα νέο άλμα στην εξυπηρέτηση του πολίτη. Με την Καρτέλα Πολίτη, κάθε πολίτης θα μπορεί να έχει συγκεντρωμένη εικόνα των υποθέσεών του με το Δημόσιο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τι αλλάζει με την Καρτέλα Πολίτη

Βασικό χαρακτηριστικό του νέου συστήματος είναι η συγκέντρωση της πληροφορίας για τις συναλλαγές με το Δημόσιο σε ένα ενιαίο περιβάλλον, ώστε να αποφεύγονται οι επαναλαμβανόμενες επικοινωνίες και η αναζήτηση ενημέρωσης από διαφορετικές υπηρεσίες.

Ο πολίτης θα μπορεί να παρακολουθεί την εξέλιξη των αιτημάτων του και να ενημερώνεται για την αρμόδια υπηρεσία, την κατάσταση της υπόθεσης και τον εκτιμώμενο χρόνο διεκπεραίωσης.

Επιπλέον, η διαχείριση μιας υπόθεσης δεν θα εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο ξεκίνησε η επικοινωνία. Ένα αίτημα που υποβλήθηκε ψηφιακά θα μπορεί να συνεχίσει να εξυπηρετείται τηλεφωνικά ή με επίσκεψη σε δημόσια υπηρεσία, χωρίς να απαιτείται η επανεκκίνηση της διαδικασίας.

Σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη, η συγκεκριμένη δυνατότητα συνδέεται άμεσα με τις προβλέψεις του νόμου 5293/2026, ο οποίος ψηφίστηκε τον Απρίλιο με αντικείμενο τη βελτίωση της σχέσης κράτους και πολίτη.

«Προβλέψαμε την ψηφιακή παρακολούθηση των υποθέσεων, ώστε ο πολίτης να γνωρίζει την αρμόδια υπηρεσία, το στάδιο και τον εκτιμώμενο χρόνο διεκπεραίωσης. Αυτή η παρέμβαση συνδέεται άμεσα με το CRM», σημείωσε.

Λιγότερα δικαιολογητικά και ψηφιακές καταγγελίες

Στις παρεμβάσεις για την απλοποίηση της καθημερινής συναλλαγής με το Δημόσιο περιλαμβάνεται και η δυνατότητα αντικατάστασης δικαιολογητικών με υπεύθυνη δήλωση, εφόσον τα συγκεκριμένα έγγραφα βρίσκονται ήδη στη διάθεση δημόσιων υπηρεσιών.

Κατά τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, η ρύθμιση αυτή οδήγησε στην απλοποίηση του 40% των περίπου 2.500 διοικητικών διαδικασιών για τις οποίες απαιτούνται δικαιολογητικά.

Πρόκειται για παρέμβαση που αποσκοπεί στη μείωση της ανάγκης προσκόμισης εγγράφων τα οποία το κράτος διαθέτει ήδη, περιορίζοντας τις επαναλαμβανόμενες υποχρεώσεις των πολιτών.

Παράλληλα, ο νόμος προβλέπει την υποχρεωτική δημοσίευση και κωδικοποίηση των εγκυκλίων, με τον κ. Χατζηδάκη να επισημαίνει ότι εγκύκλιοι που δεν αναρτώνται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες απαιτήσεις δεν θα ισχύουν.

Στις αλλαγές περιλαμβάνεται επίσης η ψηφιακή δημοσιοποίηση των ωραρίων λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών, ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν εκ των προτέρων πότε μπορούν να εξυπηρετηθούν.

Ο ίδιος ανακοίνωσε ακόμη ότι είναι πλέον διαθέσιμη η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής καταγγελιών για περιστατικά κακοδιοίκησης ή διαφθοράς στο Δημόσιο.

Τεχνητή νοημοσύνη και ψηφιακές υπηρεσίες

Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο κ. Χατζηδάκης στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης από τη δημόσια διοίκηση, την οποία χαρακτήρισε κεντρικό στοιχείο του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας για την επόμενη τετραετία.

Όπως εξήγησε, οι νέες τεχνολογίες μπορούν να λειτουργήσουν όχι μόνο ως παράγοντας ενίσχυσης της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, αλλά και ως μέσο βελτίωσης της ποιότητας των δημόσιων υπηρεσιών.

Η επιδίωξη είναι η αξιοποίηση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης για την επιτάχυνση των διοικητικών διαδικασιών, τη μείωση της γραφειοκρατίας και την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

«Θέλουμε η τεχνητή νοημοσύνη να έχει κεντρική θέση. Όχι μόνο ως μοχλός μετασχηματισμού της οικονομίας, ενίσχυσης της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας. Αλλά και ως εργαλείο για την περαιτέρω αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των πολιτών», ανέφερε.

Οι παρεμβάσεις σε ΕΦΚΑ, Υγεία και Κτηματολόγιο

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης συνέδεσε την ανάπτυξη του CRM με μια σειρά προηγούμενων παρεμβάσεων που, όπως υποστήριξε, έχουν ήδη αλλάξει τον τρόπο επικοινωνίας των πολιτών με τη δημόσια διοίκηση.

Αναφέρθηκε αρχικά στην ανάπτυξη του gov.gr, μέσω του οποίου πραγματοποιείται πλέον μεγάλος αριθμός διοικητικών συναλλαγών χωρίς φυσική παρουσία στις υπηρεσίες.

Ειδική μνεία έκανε στην επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, υποστηρίζοντας ότι οι χρόνοι έκδοσης έχουν περιοριστεί σημαντικά και ότι οι συντάξεις εκδίδονται πλέον ταχύτερα από ό,τι στη Γερμανία.

Στάθηκε επίσης στη λειτουργία του 1555, για την εξυπηρέτηση πολιτών σε θέματα του ΕΦΚΑ και του υπουργείου Εργασίας, καθώς και του 1566, που αφορά στις υπηρεσίες Υγείας.

Στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες συμπεριέλαβε ακόμη την πρόοδο για την ολοκλήρωση του Κτηματολογίου, την αξιολόγηση στον δημόσιο τομέα και την επέκταση των ψηφιακών συναλλαγών, την οποία συνέδεσε με τον περιορισμό της φοροδιαφυγής.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Χατζηδάκης υποστήριξε ότι οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις αποτελούν μέρος της κυβερνητικής προσπάθειας για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης.

«Όλα αυτά δεν είναι υποσχέσεις αλλά εφαρμοσμένη πολιτική. Αποτελούν διαφορετικές πτυχές μιας ευρύτερης προσπάθειας της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη να συγκρουστεί με το βαθύ κράτος», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι μεταρρυθμίσεις θα συνεχιστούν με στόχο ένα πιο αποτελεσματικό και φιλικό προς τον πολίτη Δημόσιο.