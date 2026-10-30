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(Last update 15:54)

Παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και της στρατιωτικής ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων πραγματοποιήθηκε στη Λοριάν της Γαλλίας, στα ναυπηγεία της Naval Group, η τελετή για την ύψωση της ελληνικής σημαίας στη δεύτερη φρεγάτα FDI (Belh@rra) «Νέαρχος», η οποία σηματοδοτεί την επίσημη ένταξή της στο Πολεμικό Ναυτικό.

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Μετά τον «Κίμωνα», ο «Νέαρχος» αποτελεί τη δεύτερη σύγχρονη φρεγάτα της ίδιας κλάσης που εντάσσεται στο Πολεμικό Ναυτικό. Η προσθήκη του «Νέαρχου» διευρύνει τις επιχειρησιακές επιλογές του Πολεμικού Ναυτικού στους τομείς της αεράμυνας, του ανθυποβρυχιακού πολέμου και των επιχειρήσεων επιφανείας. Εντός του έτους αναμένεται να ακολουθήσει η τρίτη FDI, «Φορμίων», ενώ στη συνέχεια προβλέπεται η ένταξη και της τέταρτης φρεγάτας, «Θεμιστοκλής».

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας σε δήλωσή του από το Λοριάν ανέφερε:

«Με μεγάλη μου χαρά βρίσκομαι και πάλι σήμερα εδώ στο Λοριάν, για την τελετή ύψωσης της ελληνικής σημαίας στη δεύτερη ελληνική φρεγάτα, το έργο της οποίας βλέπετε πίσω μας» τόνισε ο Νίκος Δένδιας και πρόσθεσε:

«Είχα προηγουμένως μια διήμερη συνάντηση με τη Γαλλίδα ομόλογό μου, την οποία ευχαριστώ για την ειλικρινή ανταλλαγή απόψεων. Είχαμε μια ευρύτερη συζήτηση για τα θέματα της ευρωπαϊκής άμυνας, της ελληνογαλλικής συνεργασίας, αλλά και της κοινής παρουσίας μας στο ευρωπαϊκό αμυντικό οικοδόμημα. Ελλάδα και Γαλλία καλούνται να χτίσουν αμυντικές δυνατότητες στην ευρωπαϊκή μας οικογένεια.

Πράγματι, ήταν πολύ σημαντικό αυτό που έθεσε προηγουμένως και η Γαλλίδα ομόλογός μου, η Κατρίν Βοτάν, σχετικά με την επιλογή από τη Σουηδία της ίδιας πλατφόρμας, της FDI, που επέλεξε και η Ελλάδα. Πρόκειται για μια πλατφόρμα με εντυπωσιακές δυνατότητες, η οποία, στη διαμόρφωση Standard 2++ που έχουμε επιδιώξει, θα επιτύχει τον στόχο μας μέχρι το 2030. Θα ήθελα να πω καθαρά και με απόλυτη συνείδηση της βαρύτητας της έκφρασης ότι πρόκειται για το καλύτερο πλοίο στην κατηγορία του στον πλανήτη.

Θα ήθελα επίσης, με την ευκαιρία αυτή, να χαιρετίσω την παρουσία εδώ του Φρανσουά Ολάντ, τον οποίο ευχαριστώ θερμά. Ο Φρανσουά Ολάντ ήταν ο Γάλλος Πρόεδρος με τον οποίο διαπραγματεύτηκα και υπέγραψα την ελληνογαλλική συμφωνία, αποτέλεσμα της οποίας είναι το πρόγραμμα των φρεγατών. Ήταν και παραμένει στενός φίλος της πατρίδας μας, της Ελλάδας, και ένας άνθρωπος με ευρύτερη ευρωπαϊκή αντίληψη.

Θέλω να πω, καταλήγοντας, ότι είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος από τη συνεργασία μου με τη Γαλλίδα ομόλογό μου, την Κατρίν Βοτάν, την οποία ευχαριστώ θερμά γι’ αυτό. Το πρόγραμμα κατασκευής των φρεγατών, τμήμα των οποίων κατασκευάζεται στην Ελλάδα, προβλέπει ότι, μετά την παραγγελία της τέταρτης φρεγάτας, ένα ακόμη μεγαλύτερο μέρος θα κατασκευάζεται στη χώρα μας. Ένα κομμάτι από τη φρεγάτα που βλέπετε πίσω μας έχει πίσω του ελληνικά χέρια και ελληνική ψυχή. Το πρόγραμμα αυτό προσδίδει νέες δυνατότητες στις Ένοπλες Δυνάμεις της πατρίδας μας. Είμαι, κατά τούτο, ευτυχής και περιμένω να υποδεχτούμε την άφιξή της στον Πειραιά, στη Σαλαμίνα, στον Ναύσταθμο, στις αρχές Δεκεμβρίου».

Πριν από την ύψωση της ελληνικής σημαίας στο πλοίο, ο Νίκος Δένδιας συναντήθηκε με τη Γαλλίδα ομόλογό του, Κατρίν Βοτρίν (Catherine Vautrin). Στη διμερή συνάντηση εξέτασαν θέματα αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας, ζητήματα περιφερειακής και ευρωπαϊκής ασφάλειας, καθώς και οι προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσης της στρατηγικής σχέσης των δύο χωρών.