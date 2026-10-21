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Σε εξέλιξη βρίσκεται η σταδιακή αποστολή των πρώτων SMS προς τις δικαιούχους του νέου κύκλου δωρεάν προληπτικών εξετάσεων για τον καρκίνο του μαστού, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ».

Το πρόγραμμα περνά πλέον σε μια νέα φάση, καθώς αποτελεί μόνιμη εθνική πολιτική υγείας και χρηματοδοτείται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους. Στόχος είναι να διασφαλίζεται η καθολική και δωρεάν πρόσβαση στην πρόληψη, ανεξάρτητα από το αν οι δικαιούχοι είναι ασφαλισμένοι ή ανασφάλιστοι.

Οι εξετάσεις και η συχνότητα με την οποία πραγματοποιούνται καθορίζονται με βάση τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες και τη γνωμοδότηση της Εθνικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας.

Οι 2.385.935 γυναίκες που δικαιούνται δωρεάν εξετάσεις

Ο νέος κύκλος αφορά συνολικά 2.385.935 γυναίκες ηλικίας από 45 έως 74 ετών, είτε διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη είτε όχι.

Για όσες έχουν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση, το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό αποστέλλεται απευθείας στο κινητό τους μέσω SMS. Με αυτό μπορούν να προγραμματίσουν την εξέτασή τους σε συνεργαζόμενο κέντρο.

Για τις γυναίκες που δεν έχουν ενεργοποιήσει άυλη συνταγογράφηση, η διαδικασία παραμένει απλή. Δεν απαιτείται προηγούμενη ενεργοποίηση της υπηρεσίας ούτε κάποια επιπλέον διαδικασία.

Μέσω της πλατφόρμας proliptikes.gov.gr, οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερωθούν για τα συνεργαζόμενα κέντρα στην περιοχή τους και τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Το ραντεβού μπορεί να προγραμματιστεί μόνο με τον ΑΜΚΑ, χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

Τι περιλαμβάνει ο δωρεάν έλεγχος

Ο προληπτικός έλεγχος περιλαμβάνει ψηφιακή μαστογραφία. Εφόσον από την εξέταση προκύψει σχετική ένδειξη, προβλέπεται και δωρεάν υπερηχογράφημα μαστών.

Η διαδικασία έχει σχεδιαστεί ώστε ο προληπτικός έλεγχος να πραγματοποιείται χωρίς κόστος για τη δικαιούχο και χωρίς να αποτελεί προϋπόθεση η ύπαρξη ασφαλιστικής κάλυψης.

Η αποστολή των SMS γίνεται σταδιακά και σηματοδοτεί την έναρξη του νέου κύκλου του προγράμματος, το οποίο έχει ήδη οδηγήσει σε σημαντικό αριθμό προληπτικών ελέγχων και έγκαιρων διαγνώσεων.

Πάνω από 7 εκατομμύρια δωρεάν προληπτικές εξετάσεις

Η μέχρι σήμερα πορεία του «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» αποτυπώνει την έκταση της δράσης. Περισσότεροι από 7 εκατομμύρια πολίτες έχουν πραγματοποιήσει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις μέσα από το πρόγραμμα.

Παράλληλα, 500.301 πολίτες εντοπίστηκαν εγκαίρως με ευρήματα που χρειάζονταν περαιτέρω διερεύνηση ή ιατρική αντιμετώπιση.

Ιδιαίτερα σημαντικά είναι τα αποτελέσματα στον προληπτικό έλεγχο για τον καρκίνο του μαστού. Κατά τον πρώτο κύκλο του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν 1.267.026 ψηφιακές μαστογραφίες, ενώ σε 87.231 γυναίκες εντοπίστηκαν εγκαίρως ευρήματα που απαιτούσαν περαιτέρω έλεγχο.

Συνολικά, περισσότερες από 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν έγκαιρα με καρκίνο του μαστού σε αρχικό στάδιο, γεγονός που, σύμφωνα με τα στοιχεία του προγράμματος, επιτρέπει την έγκαιρη έναρξη της κατάλληλης θεραπευτικής αντιμετώπισης.

Μόνιμη πολιτική πρόληψης

Η συνέχιση του «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» σηματοδοτεί και τη μετατροπή του προγράμματος σε σταθερό εργαλείο δημόσιας υγείας, με την πρόληψη να αποκτά μόνιμο χαρακτήρα και να μην περιορίζεται σε μια έκτακτη δράση.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι η έναρξη της αποστολής των SMS σηματοδοτεί τον νέο κύκλο προληπτικών εξετάσεων, ο οποίος αφορά περισσότερες από 2,3 εκατομμύρια γυναίκες ηλικίας 45 έως 74 ετών.

Όπως επισήμανε, η δωρεάν πρόσβαση αφορά τόσο ασφαλισμένες όσο και ανασφάλιστες γυναίκες, ενώ ακόμη και όσες δεν έχουν άυλη συνταγογράφηση μπορούν να προγραμματίσουν την εξέτασή τους χρησιμοποιώντας μόνο τον ΑΜΚΑ τους.

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη έδωσε έμφαση στην ανθρώπινη διάσταση της δράσης, επισημαίνοντας ότι πίσω από τα SMS και τους αριθμούς βρίσκονται γυναίκες και οικογένειες και ότι ο στόχος είναι η πρόληψη να γίνει εύκολη και προσβάσιμη για όλες.

Το μήνυμα προς τις δικαιούχους είναι να μην αναβάλουν τον προληπτικό έλεγχο. Η έγκαιρη διάγνωση αποτελεί κρίσιμο παράγοντα στην αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού, ενώ η νέα διαδικασία επιδιώκει να περιορίσει τα πρακτικά και οικονομικά εμπόδια που μπορεί να οδηγήσουν στην αναβολή μιας εξέτασης.