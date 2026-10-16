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Επανήλθε από την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026 το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», προσφέροντας στους δικαιούχους τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν δωρεάν προληπτικές εξετάσεις, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Η επανεκκίνηση γίνεται με τις δωρεάν μαστογραφίες, καθώς ο Οκτώβριος είναι αφιερωμένος στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού. Σε επόμενο στάδιο θα ακολουθήσουν οι εξετάσεις για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση των καρδιαγγειακών νοσημάτων.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα δεν απαιτεί περίπλοκες διαδικασίες. Οι πολίτες που έχουν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση ενημερώνονται μέσω SMS για το παραπεμπτικό τους, ενώ όσοι πληρούν τα κριτήρια μπορούν να αξιοποιήσουν τον ΑΜΚΑ τους για να προγραμματίσουν τις εξετάσεις.

Παράλληλα, το πρόγραμμα αποκτά μόνιμο χαρακτήρα, καθώς η συνέχιση της χρηματοδότησής του διασφαλίζεται πλέον από εθνικούς πόρους.

Οι διαθέσιμοι τρόποι για να προγραμματίσετε εξέταση

Η διαδικασία πρόσβασης στις δωρεάν εξετάσεις έχει οργανωθεί με στόχο να περιοριστούν η γραφειοκρατία και η ταλαιπωρία των δικαιούχων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν με τους ακόλουθους τρόπους:

Μέσω SMS: Όσοι έχουν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση λαμβάνουν στο κινητό τους το σχετικό παραπεμπτικό.

Με τη χρήση του ΑΜΚΑ: Οι πολίτες που πληρούν τις προϋποθέσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον ΑΜΚΑ τους για τον προγραμματισμό της εξέτασης.

Από την πλατφόρμα proliptikes.gov.gr: Παρέχεται ενημέρωση για τις διαθέσιμες προληπτικές δράσεις και τη διαδικασία συμμετοχής.

Μέσω των Κινητών Ομάδων Υγείας: Διευκολύνεται η πρόσβαση σε υπηρεσίες πρόληψης, ιδιαίτερα για κατοίκους της περιφέρειας.

Χωρίς μήνυμα στο κινητό; Τι μπορούν να κάνουν οι δικαιούχοι

Η απουσία SMS δεν συνεπάγεται αυτόματα αποκλεισμό από το πρόγραμμα.

Τα ηλεκτρονικά παραπεμπτικά αποστέλλονται στους πολίτες που έχουν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση. Ωστόσο, ακόμη και χωρίς σχετική ειδοποίηση, όσοι πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον ΑΜΚΑ τους για να ενημερωθούν σχετικά με τη δυνατότητα συμμετοχής και να προγραμματίσουν την εξέτασή τους.

Το βασικό στοιχείο που χρειάζεται να έχουν διαθέσιμο είναι ο αριθμός ΑΜΚΑ, ενώ η επιλεξιμότητα καθορίζεται από τις προϋποθέσεις της εκάστοτε προληπτικής δράσης.

Πρώτα οι μαστογραφίες, ακολουθούν οι καρδιαγγειακοί έλεγχοι

Η νέα φάση του «Προλαμβάνω» θα υλοποιηθεί σταδιακά, δίνοντας αρχικά έμφαση στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού.

Από τις 13 Οκτωβρίου επανεκκινούν οι δωρεάν προληπτικές μαστογραφίες για τις γυναίκες που καλύπτονται από το πρόγραμμα.

Το επόμενο διάστημα θα ενεργοποιηθούν οι προληπτικές εξετάσεις για τα καρδιαγγειακά νοσήματα, με στόχο τον έγκαιρο εντοπισμό πιθανών προβλημάτων και παραγόντων κινδύνου.

Οι δράσεις αυτές αποτελούν μέρος του ευρύτερου Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης, το οποίο περιλαμβάνει επίσης εξετάσεις για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας και του καρκίνου του παχέος εντέρου.

Πάνω από 554.000 πολίτες με ευρήματα στους προληπτικούς ελέγχους

Στα αποτελέσματα που έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα αναφέρθηκε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, μιλώντας στο MEGA.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, περισσότεροι από 554.000 πολίτες εντοπίστηκαν εγκαίρως με ευρήματα ή συμπτώματα μέσω των προληπτικών εξετάσεων για τον καρκίνο του μαστού, του τραχήλου της μήτρας, του παχέος εντέρου και τα καρδιαγγειακά νοσήματα.

Τα δεδομένα αποτυπώνουν τη συμβολή των οργανωμένων προληπτικών ελέγχων στον εντοπισμό προβλημάτων υγείας, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου δεν έχουν εμφανιστεί έντονα συμπτώματα.

Τι αποκαλύπτουν οι εξετάσεις για καρκίνο και καρδιαγγειακά νοσήματα

Καρκίνος του μαστού

Περισσότερες από 6.000 διαγνώσεις πραγματοποιήθηκαν σε πρώιμο στάδιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν. Οι προληπτικές μαστογραφίες συνέβαλαν στον εντοπισμό περιστατικών πριν η νόσος εξελιχθεί σε πιο προχωρημένη μορφή.

Καρκίνος του παχέος εντέρου

Οι προληπτικές εξετάσεις οδήγησαν στη διάγνωση 1.536 περιστατικών καρκίνου, ενώ εντοπίστηκαν 12.635 άτομα με προκαρκινικές αλλοιώσεις.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν 17.500 πολυποδεκτομές, δηλαδή επεμβάσεις αφαίρεσης πολυπόδων.

Η έγκαιρη αναγνώριση προκαρκινικών αλλοιώσεων και η αφαίρεση πολυπόδων μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στην πρόληψη της εξέλιξης της νόσου.

Καρκίνος του τραχήλου της μήτρας

Μέσω των προληπτικών εξετάσεων καταγράφηκαν 93 διαγνώσεις.

Η έγκαιρη ανίχνευση της νόσου, σε συνδυασμό με τον εμβολιασμό κατά του HPV, αποτελεί βασικό εργαλείο για την προστασία της υγείας των γυναικών.

Καρδιαγγειακά νοσήματα

Περίπου 350.000 πολίτες εμφάνισαν σοβαρά ευρήματα που απαιτούσαν περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση.

Επιπλέον, σχεδόν 1.200 άνθρωποι υποβλήθηκαν άμεσα σε αγγειοπλαστική, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν.

Τα αποτελέσματα υπογραμμίζουν την ανάγκη συστηματικών ελέγχων, καθώς αρκετά καρδιαγγειακά προβλήματα μπορεί να εξελίσσονται χωρίς εμφανή προειδοποιητικά συμπτώματα.

Η αξία της έγκαιρης διάγνωσης και της δωρεάν πρόσβασης

Κεντρικός στόχος του «Προλαμβάνω» είναι να εντοπίζονται εγκαίρως πιθανά προβλήματα υγείας, πριν εξελιχθούν σε σοβαρότερες παθήσεις.

Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να διευρύνει τις θεραπευτικές επιλογές και να βελτιώσει την πρόγνωση για πολλές ασθένειες, ιδιαίτερα για συγκεκριμένες μορφές καρκίνου.

Ταυτόχρονα, η δωρεάν πρόσβαση στις εξετάσεις περιορίζει τα οικονομικά εμπόδια που συχνά αποτρέπουν τους πολίτες από τον τακτικό προληπτικό έλεγχο.

Με την επανεκκίνηση του προγράμματος στις 13 Οκτωβρίου, οι δικαιούχοι αποκτούν ξανά τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τις προβλεπόμενες εξετάσεις χωρίς επιβάρυνση, αξιοποιώντας είτε το παραπεμπτικό που λαμβάνουν μέσω SMS είτε τον ΑΜΚΑ τους, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις κάθε δράσης.

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