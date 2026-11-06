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NAVTEX για την πορεία του γαλλικού ερευνητικού πλοίου Abeille Marengo, εξέδωσε η Ελλάδα σύμφωνα με το protothema.gr. Το πλοίο πραγματοποιήσει έρευνες στο πλαίσιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης – Κύπρου.

Η ανακοίνωση του υπουργείου

Ολοκληρώθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αδειοδότησης από τις αρμόδιες ελληνικές Αρχές για την εκτέλεση εργασιών έρευνας και πόντισης καλωδίου στο πλαίσιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου (GSI), όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών.

Η αδειοδότηση πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια σχετικού αιτήματος της γαλλικής εταιρείας NEXANS, για λογαριασμό της κυρίας του έργου εταιρείας GSI.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατόπιν θετικής γνωμοδότησης της αρμόδιας διυπουργικής Επιτροπής Χορήγησης Αδειών Ερευνών Θαλάσσης (ΕΧΑΕΘ), ο υπουργός Εξωτερικών εξέδωσε σήμερα, 6 Νοεμβρίου 2026, τη σχετική απόφαση αδειοδότησης των εργασιών έρευνας και πόντισης του καλωδίου.

Ακολούθως, το ερευνητικό πλοίο αιτήθηκε την έκδοση της προβλεπόμενης αγγελίας προς ναυτιλλομένους (NAVTEX) για την εκτέλεση των εργασιών, η οποία εκδόθηκε αμέσως.

Η χρονική συγκυρία

Η επανεκκίνηση των δραστηριοτήτων για το καλώδιο πραγματοποιείται σε μια συγκυρία που διπλωματικές πηγές αξιολογούν ως ευνοϊκότερη σε σύγκριση με το 2024. Τότε, η παρουσία τουρκικών πολεμικών πλοίων είχε οδηγήσει στη διακοπή των ερευνών, προκαλώντας σοβαρή εμπλοκή στην εξέλιξη του έργου.

Το νέο πολιτικό σκηνικό στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, θεωρείται παράγοντας που θα μπορούσε να επηρεάσει τους υπολογισμούς της Τουρκίας. Η ανάληψη του ελέγχου τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας από τους Δημοκρατικούς εκτιμάται ότι περιορίζει τα περιθώρια του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να ανταποκριθεί σε συγκεκριμένες επιδιώξεις της Άγκυρας, μεταξύ των οποίων βρίσκεται και η επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35.

Υπό αυτές τις συνθήκες, εκτιμάται ότι η τουρκική ηγεσία θα επιδιώξει να αποφύγει μια νέα αντιπαράθεση στην Ανατολική Μεσόγειο, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει την προσοχή και τις αντιδράσεις του αμερικανικού Κογκρέσου.

Σημαντικό ρόλο φαίνεται να διαδραματίζουν και οι επαφές μεταξύ Παρισιού και Άγκυρας. Η συνεννόηση που φέρεται να έχει προηγηθεί μεταξύ της γαλλικής και της τουρκικής πλευράς ενισχύει τις προσδοκίες ότι δεν θα επαναληφθεί το σκηνικό έντασης του 2024.

Το επικρατέστερο σενάριο, σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, είναι να μην υπάρξει ουσιαστική τουρκική αντίδραση ή, εναλλακτικά, η αντίδραση να περιοριστεί σε επικοινωνιακή παρενόχληση του ερευνητικού σκάφους μέσω ασυρμάτου, τη γνωστή πρακτική του hailing.

Ο πόλεμος στο Ιράν και οι υπολογισμοί της Τουρκίας

Στην εξίσωση προστίθενται και οι ανακατατάξεις που προκαλεί ο πόλεμος στο Ιράν, ο οποίος έχει επηρεάσει σημαντικά την αμερικανική πολιτική σκηνή.

Η Άγκυρα παρακολουθεί την αυξανόμενη κριτική που δέχεται το Ισραήλ στις ΗΠΑ, ιδιαίτερα για τον ρόλο του στη σύγκρουση. Παράλληλα, οι οικονομικές συνέπειες του πολέμου θεωρείται ότι συνέβαλαν στη δυσαρέσκεια των Αμερικανών ψηφοφόρων και στην εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, μια τουρκική πρωτοβουλία που θα προκαλούσε νέα κρίση στην Ανατολική Μεσόγειο θα μπορούσε να αποδειχθεί πολιτικά επιζήμια για την Άγκυρα. Θα αποδυνάμωνε, άλλωστε, και την προσπάθειά της να παρουσιάσει την κυβέρνηση Νετανιάχου και το Ισραήλ ως βασικούς παράγοντες αποσταθεροποίησης στην περιοχή.

Αυτό, ωστόσο, δεν συνεπάγεται μεταβολή των πάγιων τουρκικών θέσεων. Η Τουρκία εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι διαθέτει δικαιώματα στις θαλάσσιες περιοχές που διεκδικεί και έχει επανειλημμένα διαμηνύσει πως δεν πρόκειται να επιτρέψει ερευνητικές δραστηριότητες τις οποίες θεωρεί μη αδειοδοτημένες εντός της υφαλοκρηπίδας που η ίδια διεκδικεί.