Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Εκπτώσεις που φτάνουν έως και το 50% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια εξασφαλίζονται για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις τους προς και από τις περιοχές όπου έχουν τοποθετηθεί για το σχολικό έτος 2026-2027.

Η πρωτοβουλία υλοποιείται σε συνεργασία των υπουργείων Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού ακτοπλοϊκών εταιρειών.

Οι παροχές δεν περιορίζονται μόνο στα εισιτήρια των εκπαιδευτικών. Ανάλογα με την εταιρεία, οι εκπτώσεις επεκτείνονται και στη μεταφορά Ι.Χ. αυτοκινήτων και δικύκλων, μειώνοντας σημαντικά το κόστος μετάβασης στις περιοχές τοποθέτησης.

Πότε ενεργοποιούνται οι μειωμένες τιμές

Οι εκπτώσεις δεν θα ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, αλλά σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα που συνδέονται με την έναρξη και τη λήξη των μαθημάτων, καθώς και με τις μεγάλες σχολικές διακοπές.

Για την έναρξη του σχολικού έτους, οι μειωμένες τιμές ισχύουν από 5 έως 11 Σεπτεμβρίου 2026.

Κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αξιοποιήσουν τις εκπτώσεις από 23 Δεκεμβρίου 2026 έως 7 Ιανουαρίου 2027, ενώ για τις διακοπές του Πάσχα η περίοδος εφαρμογής εκτείνεται από 23 Απριλίου έως 9 Μαΐου 2027.

Τέλος, για τις μετακινήσεις που συνδέονται με τη λήξη του σχολικού έτους, οι εκπτώσεις θα παρέχονται από 19 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου 2027.

Ποιοι προσφέρουν έκπτωση 50%

Η μεγαλύτερη έκπτωση, ύψους 50%, παρέχεται από αρκετές ακτοπλοϊκές εταιρείες, αν και οι όροι εφαρμογής διαφοροποιούνται ανά περίπτωση.

Η Attica Group, μέσω των Superfast Ferries, Blue Star, ANEK Lines και Hellenic Seaways, προσφέρει έκπτωση 50% στα εισιτήρια των εκπαιδευτικών στις γραμμές εσωτερικού που εξυπηρετούν τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βορειοανατολικό Αιγαίο, τον Σαρωνικό και την Κρήτη.

Η SEAJETS παρέχει έκπτωση 50% τόσο στα ατομικά εισιτήρια όσο και στη μεταφορά Ι.Χ. και δικύκλων σε όλα τα πλοία της. Η συγκεκριμένη παροχή είναι διαθέσιμη αποκλειστικά μέσω των συνεργαζόμενων ταξιδιωτικών πρακτορείων.

Αντίστοιχη έκπτωση 50% για επιβάτες και οχήματα προσφέρει η Levante Ferries Group για τις προβλεπόμενες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.

Οι Μινωικές Γραμμές (Minoan Lines) παρέχουν επίσης έκπτωση 50% στα ατομικά εισιτήρια, με εξαίρεση τις Lux καμπίνες, καθώς και στα οχήματα στη γραμμή Πειραιάς – Μήλος – Ηράκλειο.

Στο ίδιο ποσοστό κινείται και η ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. Goutos Lines, η οποία προσφέρει έκπτωση 50% στα εισιτήρια και στα οχήματα των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών.

Οι εταιρείες με μειώσεις 20% και 30%

Διαφορετικό καθεστώς εφαρμόζουν η Fast Ferries και η Golden Star Ferries, προσφέροντας έκπτωση 30% στα ατομικά εισιτήρια και 20% στη μεταφορά Ι.Χ. αυτοκινήτων και δικύκλων.

Η Dodekanisos Seaways, η Liveditta Limited και η Σκύρος Ναυτική Εταιρεία παρέχουν έκπτωση 30% στα ατομικά εισιτήρια και, όπου προβλέπεται από την πολιτική της εκάστοτε εταιρείας, στα Ι.Χ. οχήματα. Οι συγκεκριμένες εκπτώσεις εφαρμόζονται στα μη επιδοτούμενα δρομολόγια των εταιρειών.

Τα έγγραφα που πρέπει να έχουν μαζί τους

Για να επωφεληθούν από τις μειωμένες τιμές, οι δικαιούχοι πρέπει να αποδεικνύουν την ιδιότητά τους τόσο κατά την έκδοση του εισιτηρίου όσο και κατά την επιβίβαση στο πλοίο.

Συγκεκριμένα, απαιτείται το σχετικό ΦΕΚ ή η υπουργική απόφαση πρόσληψης ή τοποθέτησης, καθώς και η αστυνομική ταυτότητα του εκπαιδευτικού.

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να επιδεικνύονται στα ταξιδιωτικά γραφεία κατά την έκδοση των εισιτηρίων και να είναι διαθέσιμα για έλεγχο κατά την επιβίβαση.

Διαβάστε ακόμη

Η «κατάρα των 30»: Πώς είναι να κλείνεις τα 30 το 2026;

Γιατί ο υποτιμημένος χαλκός γίνεται το νέο πολύτιμο μέταλλο

ΔΕΗ: Μοντέλο Κωτσόβολος στη Ρουμανία με το βλέμμα στη Flanco

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ